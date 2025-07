Milionové podvody s byty v Praze. Podle svědka je hlavním aktérem kauzy exfotbalista Petrouš

Praha řeší černý byznys s městskými byty za miliony. Hlavní postavou má být bývalý fotbalista Adam Petrouš. Alespoň to tvrdí muž, kterého Petrouš údajně podvedl. Jeho jméno se objevilo také v udáních, které má k dispozici magistrátní firma Trade Centre Praha, jež spravuje luxusní byty v centru metropole. Petrouš měl nabízet pronájmy bytů s možností pozdějšího odkupu za rozumnou cenu, druhou část ale nemohl splnit, popisuje server Novinky.cz. Praha 12:45 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Adam Petrouš na fotografii v roce 2003 | Foto: Jaroslav Legner/CNC | Zdroj: Profimedia

Adam Petrouš, odchovanec pražských Bohemians, později hráč Slavie, Sparty, Liberce, Žižkova, Rubinu Kazaň či Austrie Vídeň a účastník olympijských her v roce 2000 v Sydney se podle serveru Novinky.cz vydával za zprostředkovatele, který u Trade Centre Praha (TCP) zajistí výhodný pronájem a později odprodej luxusních bytů v centru metropole. Od klientů za to údajně vybral miliony korun.

Íránskému podnikateli Mehrzadu Seyriovi, který žije v Česku od roku 1998, měl nabídnout byt v paláci Platýz, kousek od Národní třídy či Václavského náměstí, za nájemné lehce přes 20 tisíc korun. Údajně ale žádal zálohu 1,3 milionu korun.

V bytě pak mohl Seyri skutečně začít bydlet. Tuhle možnost pak Petrouš dohodil některým dalším členům podnikatelovy rodiny a přátelům. Jeden z bytů byl přitom přímo na Staroměstském náměstí.

„Celkem jsme Adamovi (Petroušovi) vyplatili 12,5 milionu korun s vidinou toho, že byty si později budeme moci koupit,“ popsal pro Novinky Seyri.

Svůj slib ale Petrouš nikdy nemohl splnit. Byty ve správě TCP nebyly určeny k privatizaci, ale jen k nájmu. A Seyri nakonec zjistil, že jde o podvod.

‚Co je to za hovadinu!‘

Když se o podvodech dozvěděla firma TCP, všem svým klientům rozeslala varovný e-mail. A zároveň podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

„TCP byla upozorněna na skutečnost, kdy neznámé osoby, vystupující jako zástupci TCP či Hlavního města Prahy (HMP), nabízí některým nájemcům možnost zajištění převodu vlastnictví městského bytu do vlastnictví nájemce a za toto zprostředkování požadují úhradu provize či administrativních poplatků,“ citují Novinky z e-mailu.

„Dovolujeme si vás tímto upozornit, že žádný bytový prostor, který má TCP ve správě, není k takovémuto převodu vlastnictví určený,“ dodaly Novinky.

Právnička společnosti TCP Kateřina Sommerová zároveň potvrdila, že v udáních ohledně čachrů s nájemnými byty, která obdržela, bylo také jméno Adama Petrouše.

A co na to sám Petrouš? Celou věc důrazně odmítl. „Ne. Nic. Ne. Vůbec,“ odpovídal na dotazy. A podrážděně řekl: „Co je to za hovadinu!“