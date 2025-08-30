Miliony bez soutěže inkasovala od Prahy advokátní kancelář členů TOP 09. ‚Nesouvisí to,‘ brání se
Advokátní kancelář vedená dvěma členy TOP 09 dostává od Hlavního města Prahy opakovaně zakázky bez soutěže. Jeden z nich zná osobně úředníka, který následné smlouvy podepisoval. V koalici je vedoucí silou Spolu pro Prahu, kterou vedle ODS tvoří TOP 09. Radní pro majetek už úředníky vyzval, aby s touto praxí přestali. Nad tolika zakázkami bez výběrového řízení ze postavuje nezisková organizace Transparency International.
Advokátní kancelář KKL Partners není tou, za jejíž služby by Praha utrácela nejvíce financí. Není ani mezi první pěticí. Jak ale podle rešerše serveru iROZHLAS.cz plyne z rejstříku smluv, v jednom ohledu výsadní postavení má. Od loňského roku je výjimečně úspěšná v získávání peněz od hlavního města bez soutěže.
Pražské služby zadáním zakázky za 321 milionů obešly vlastní pravidla, neschválila to dozorčí rada
Číst článek
Kancelář řídí a vlastní tři advokáti, z nichž dva jsou členové TOP 09. Václav Kučera za tuto stranu sedí v dozorčí radě ČEZ, dříve také vystřídal pozice v kontrolních orgánech několika firem v majetku Prahy. Petr Kubíček zase v minulém volebním období zasedal v pražském městském zastupitelstvu.
KKL Partners vznikla v roce 2020. Během prvních tří let uzavřela jen tři smlouvy na služby s veřejnými subjekty. Situaci se výrazně změnila vloni, od té doby získala třináct zakázek od Hlavního města Prahy. Magistrát je firmě zadal takzvaně z ruky, nemusela o ně soutěžit. A jedenáct z nich znělo na 150 tisíc korun.
Jednatel a úředník
„Opakované objednávání právních služeb zpravidla v částce 150 tisíc korun bez daně vzbuzuje pochybnosti. Je to hranice, pod kterou není třeba vyzývat více dodavatelů, ale lze zadávat objednávku napřímo. To jen víc posiluje podezření o legitimnosti těchto zakázek,“ sdělil redakci vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý.
Zmíněnou hranici určuje vnitřní směrnice magistrátu. Smlouvy v této výši neprochází zastupitelstvem ani radou. Bylo to tak i v případě KKL Partners, kdy kontrakty bez soutěže podepisovalo vedení odboru hospodaření s městským majetkem. Ještě letos v dubnu ho řídil Jan Rak, po jeho odchodu na rodičovskou dovolenou ho vede Nikola Patová. Právě oni dva podepisovali smlouvy.
„Poté, co jsem zjistil, že za touto kanceláří stojí dva členové TOP 09, jsem to vyhodnotil jako extrémně nevhodné. Vyzval jsem odbor, aby jim zakázky z ruky přestali dávat. Něco jiného je, kdyby vyhrávali soutěže. Ale přímé zadávání vyvolává dojem, že to je kvůli osobním vazbám mezi nimi a úředníky,“ uvedl pro iROZHLAS.cz radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti, kandiduje ve sněmovních volbách).
Právě druhý z jednatelů kanceláře, Petr Kubíček, se osobně zná s bývalým šéfem odboru Rakem, jehož jméno je na osmi kontraktech ve prospěch KKL Partners. Kubíček byl v minulém volebním období členem výboru pražského zastupitelstva pro správu majetku, jehož tajemníkem byl ve stejné době zmíněný šéfúředník Jan Rak.
Hranice dvou milionů
Nová pravidla pro zakázky
Podle radního pro majetek Adama Zábranského zadávají jednotlivé odbory magistrátu ročně desítky zakázek na právní služby bez souteže. Magistrát proto na jeho podnět připravil velkou rámcovou soutěž na právní servis různého druhu, trestního, občanského či obchodního.
"Výsledkem každé dílčí části soutěže je uzavření rámcových smluv s pěti dodavateli, kteří ze soutěže vyjdou nejlépe, a následně rotační systém při objednávání dílčích zakázek. Nově tak nebude možné, aby si jednotlivé odbory neustále dokola objednávaly služby od konkrétní kanceláře," uvedl.
Poslední zakázku napřímo dostala KKL Partners první týden v srpnu. Vedle jedenácti zakázek v hodnotě 150 tisíc korun magistrát svěřil kanceláři z ruky ještě dva kontrakty. Jeden byl nejvýše do milionu korun, druhý zněl na 1 999 999 korun.
Ani o ten vyšší, podepsaný na počátku března, nemusela firma soutěžit, protože služby do dvou milionů včetně umožňoval objednávat přímo zákon zákon o zadavání veřejných zakázek. Legislativa to dovolovala do 3. dubna, kdy vešla v účinnost novela zákona o zakázkách.
„Bohužel to vídáme dost často, že se zakázky na služby zadávají přímo právě na této hranici. Dnes to už ale neplatí, po novele zákona o zadávání veřejných zakázek se tato hranice zvýšila na tři miliony korun za služby,“ upozorňuje vedoucí analytik Transparency International Chromý.
‚S politikou to nemá nic společného‘
„Pokud jde o poskytování právních služeb pro klienta Hlavní město Praha, mohu pouze uvést, že poradenská nebo politická angažovanost některých společníků naší advokátní kanceláře nemá s poskytováním právních služeb nic společného,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz jeden z jednatelů KKL Partners, zmíněný Václav Kučera.
Pražské Spolu nahrálo ‚malou domů‘ starostovi z ODS, jeho firma pořádá vánoční trhy v centru města
Číst článek
Připouští ale, že dobrá znalost právní problematiky samosprávných celků může být důvod, proč si pražský magistrát KKL Partners opakovaně vybral. Od úředníků podle jeho slov stížnosti na výkony kanceláře nikdy nezazněly. Prý je to spíše naopak. A objem práce pro veřejný sektor pak odpovídá pouhým pěti procentům obratu firmy, zdůrazňuje Kučera.
Zda se také zná s bývalým šéfúředníkem Rakem, není jasné. Přímou odpověď na tento dotaz neposkytl. „Nesluší se, aby se advokáti vyjadřovali k dotazům směřujícím k jakýmkoli jiným osobám, ať je již znají, či neznají. Takovéto počínání by bylo hrubě neprofesionální,“ vysvětlil. V první půli minulé dekády byl poradcem Jiřího Pospíšila (TOP 09), jednoho ze současných náměstků pražského primátora.