Konsolidační balíček je kompromis. Když na něm každému něco vadí, je to dobře, míní Vystrčil

Většina senátorů se postavila za vládní konsolidační balíček, který by měl snížit schodek státního rozpočtu a ozdravit veřejné finance. Před hlasováním ale i tak debatovali téměř sedm hodin. „Balíček je výsledek kompromisu, skoro každému na něm něco vadí. Někdy se říká, že tak je to vlastně dobře, protože jste úspory správně rozdělil," konstatuje předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v Interview Plus. Interview Plus Praha 19:19 9. listopadu 2023

Jemu osobně vadí růst byrokracie v souvislosti s omezením dohod o provedení práce či nulová sazba na tiché víno, které považuje za alkohol jako každý jiný.

„Teď je balíček schválený, ale do budoucna bych byl rád, aby se o tom vedla diskuse. Obecně vína jsou z větší části z dovozu a nerozumím tomu, proč zvýhodňovat někoho, kdo sem dováží víno,“ dodává.

Nejvíce se prý diskutovalo o rozpočtovém určení daní krajům a obcím, rušení výhod pro zaměstnance či o budoucnosti energeticky náročného průmyslu.

Senát k balíčku přijal doprovodná usnesení, v nichž vládu upozorňuje na některé nedostatky. Pokud by totiž horní komora přišla s pozměňovacími návrhy, znamenalo by to vrácení balíčku zpět do Poslanecké sněmovny.

„Domluvil jsem se s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), že mu navrhovaná usnesení a podané pozměňovací návrhy pošlu a on se k nim vyjádří. Pokud se ukáže, že některé to opatření se neosvědčilo, tak je možné ho upravit. Málokdy se trefíte s úpravami zákona tak, že už není potřeba nic měnit. Zvláště když se mění 65 zákonů, což byl tento případ,“ konstatuje Vystrčil.

‚Řídím se principy‘

Předseda Senátu se plánuje sejít s prezidentem Petrem Pavlem, aby spolu probrali jeho dosavadní nominace na ústavní soudce.

„Myslím, že obě strany mají co zlepšovat. Bylo by dobré, aby v podkladových materiálech, které dostáváme, bylo o soudcích vše. Například v životopise Roberta Fremra bylo, že se stal soudcem Nejvyššího soudu v roce 1989, ale ne už to, že to bylo ještě před listopadem,“ uvádí.

Naopak Senát se chce nominacemi zabývat podrobněji a ponechat si dostatečnou lhůtu na jejich projednání ve výborech.

„V tom byla naše obecná chyba, lidskoprávní a ústavně-právní výbory ty návrhy projednávaly velmi rychle, aby ostatní senátoři měli jejich stanoviska. Měly málo času si to prostudovat a daly usnesení, která se lišila od hlasování Senátu, kdy už všichni měli více času si to prostudovat,“ vysvětluje Vystrčil.

Vystrčil sklidil kritiku od svých stranických kolegů za to, že pochválil výsledek polských parlamentních voleb, ve kterých přišla o většinu dosud vládní strana Právo a spravedlnost. Ta je přitom členem stejné frakce v Evropském parlamentu jako ODS.

„Řídím se principy. Pokud budu mít ve fotbalovém týmu hráče, který falšuje a dělá věci, které se dělat nemají, tak s ním nebudu za každou cenu kamarád a podporovat ho před někým, jehož chování mi vyhovuje daleko více,“ deklaruje.

