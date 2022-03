Státní zástupce k prezidentově milosti pro Baláka: Nemohli dopustit, aby začal vypovídat

Pět let vedl státní zástupce Jiří Pražák případ šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka. Ve čtvrtek zazněl u soudu verdikt: vinen. O dva dny později ale prezident Miloš Zeman udělil Balákovi milost, takže se podřízený hradního kancléře Vratislava Mynáře tříletému trestu vyhne. „Očekával jsem to,“ říká Pražák v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. „Předpokládal jsem, že nemohou dopustit, aby případně začal vypovídat.“ Rozhovor Praha 13:17 30. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Balákovu kauzu jste dozoroval pět let. Jak vnímáte milost udělenou prezidentem?

Milost nevnímám jako něco překvapivého. Očekával jsem, že v případě, že bude pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu, takovýto postup nastane.

Vzhledem k tomu, že jsem takovouto situaci předpokládal jako pravděpodobnou, tak jsem se na ni psychicky připravil. Pro mě je důležité, že došlo k pravomocnému odsouzení. Tohle už vnímám jako zásah vyšší moci, se kterým jsem nemohl nic udělat.

Byl jste připraven na to, že může k udělení milosti dojít?

Připraven jsem na to od okamžiku, kdy jsme zahájili trestní stíhání.

Balák podřízeným Mynáře Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Její ředitel Miloš Balák je podřízeným prezidentova kancléře Vratislava Mynáře.

Měl jste nějaké indicie, že by k tomu mohlo dojít? Nebo co vás vedlo k tomu, že jste udělení milosti očekával?

Řekněme, že jsem předpokládal, že nemohou dopustit, aby případně začal vypovídat.

Vypovídat v jakém smyslu?

Ve smyslu, proč spáchal to, co spáchal. To, za co byl odsouzen.

Že by to mohlo mířit třeba proti členům Kanceláře prezidenta republiky?

Samozřejmě taková možnost tady je.

Podle prezidenta „nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje“. Je to možné?

Odůvodnění milosti je podle mě zcela irelevantní.

Kdo je Jiří Pražák? Státním zástupcem je Jiří Pražák od roku 2008. Specializuje se na hospodářskou a finanční kriminalitu a korupční trestné činy. Působil mimo jiné pod vedením Lenky Bradáčové na Vrchním státním zastupitelství v Praze, kde byl sedm let. Od roku 2020 se vrátil na okresní zastupitelství v Chomutově, odkud pochází. Důvodem změny místa byly podle jeho slov rodinné důvody. Pracoval na mnoha závažných kauzách. Kromě Balákova případu mu na stole přistála také druhá větev kauzy středočeského hejtmana Davida Ratha.

Mohl byste to rozvést?

Z mého pohledu je to neodůvodnitelné. Vybočuje to z jakékoli předchozí praxe i běžných okolností.

Někteří politici a komentátoři upozorňují také na rychlost udělení milosti. Došlo k tomu dva dny po pravomocném verdiktu, odvolací soud ještě neměl vyhotovení ani písemné odůvodnění rozsudku.

Ano, odvolací soud, kterého jsem se účastnil, se konal minulý týden ve čtvrtek. A milost byla zveřejněna včera (v úterý, prezident Miloš Zeman o ní ale rozhodl podle Pražského hradu už v sobotu, pozn. red.). Takže to není ani týden.

Překvapila vás ta rychlost udělení milosti?

Předpokládal jsem, že to bude určitě do doby, než by byl vyzván k nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

Je podle vás možné, že místo posouzení případu rozhodovaly osobní vazby, které má Miloš Balák s prezidentem republiky?

Spekulace ponechám jiným. Myslím, že situace je zjevná.

Stalo se vám osobně, že by nějaký případ, který jste dozoroval, skončil podobně jako Balákova kauza?

Nestalo, tento případ byl ojedinělý tím, jakých osob se týkal.

Kauza Lesní správy Lány

29.3.2022 Prezident Zeman udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Balákovi Po pravomocném rozsudku soudu, který Miloši Balákovi přiřknul trest tříletého odnětí svobody, udělil šéfovi Lesní správy Lány Miloš Zeman prezidentskou milost. Zeman zohlednil Balákovu bezúhonnost a pracovitost, podle něj nebyla při rozsudku rozhodná povaha činu, ale místo, kde Balák pracoval.

24.3.2022 Tři roky nepodmíněně Krajský soud v Praze odsoudil Baláka na tři roky do vězení za ovlivňování dvousetmilionové zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Pravomocný rozsudek také zakázal po dobu čtyř let vykonávat činnost a uložil Balákovi pokutu ve výši 1,8 milionu korun

13.1.2022 Druhá kauza Kladenský okresní soud projednával Balákovu druhou kauzu. Ta se týká těžby kamene v Lánské oboře. Kriminalisté tvrdí, že porušil povinnost při správě cizího majetku.

2.7.2021 Ignorování žádostí o informace Radiožurnál podle zákona o svobodném přístupu k informacím zjistil, že lánská Lesní správa neodpovídá na informace k dané kauze. Správa patří mezi veřejné instituce, informace má tak podle zákona poskytnout do 15 dnů od žádosti.

7.5.2021 Podmíněný trest Kladenský soud uložil Balákovi tříletý trest odnětí svobodyy ve věznici s ostrahou trest za manipulaci se zakázkou, která se týkala úprav svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Balák si rozsudek vyslechnout nepřišel.

22.4.2021 Návrh čtyř let ve vězení „Považuji za prokázané, že obžalovaní mohli přinejmenším ovlivnit obsah projektové dokumentace,“ uvedl u soudu v závěrečné řeči státní zástupce Jiří Pražák, který následně navrhnul pro obžalované včetně Baláka čtyřletý trest odnětí svobody.

22.10.2020 Zahájení soudního řízení Kladenský soud začal projednávat kauzu možného ovlivnění zakázky v Lánské oboře. Balák podle obžaloby umožnil dalšímu obžalovanému, manažerovi firmy Energie - stavební a báňská Liborovi Tkadlecovi výhodu při přípravě a zadání veřejné zakázky. Žalobě čelila také samotná společnost Energie - stavební a báňská.

20.5.2020 Balák obžalován Vrchní státní zastupitelství podalo žalobu na Baláka, manažera firmy Energie - stavební a báňská Libora Tkadlece a na Tkadlecovu firmu samotnou.

23.7.2019 Ukončení vyšetřování Policie ukončila vyšetřování případu Lesní správy Lány. České televizi to potvrdilo Vrchní státní zastupitelství v Praze.

10.6.2019 Lobbující kancléř Mynář Reportéři Radiožurnálu získali svědectví exministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Ten uvedl, že na něj kancléř Vratislav Mynář několikrát naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány.

30.8.2017 Námitka prezidentské kanceláře Kancelář prezidenta republiky podala námitku proti postupu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze ve věci vyšetřování veřejných zakázek Lesní správy Lány. Podle Hradu se pražští žalobci případu ujali nezákonně.

21.6.2017 Balák zadržen policií Státní zástupce Jiří Pražák oznámil, že kvůli podezření ze zvýhodnění při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě zadržela Policie České republiky tři lidi. Zadržení se týkalo i podezření z dalších trestních činů, které se týkají tendrů Lesní správy Lány, jež je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Mezi zadrženými byl podle ČTK i ředitel lesní správy Miloš Balák.