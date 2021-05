Balákova druhá kauza. Policie navrhla obžalovat šéfa Lesní správy Lány kvůli těžbě kamene

Policie navrhla obžalovat šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka z porušení povinnosti při správě cizího majetku kvůli těžbě kamene v Lánské oboře. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize. Potvrdila jí to státní zástupkyně Denisa Sotáková z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Je to druhá kauza, v níž Balák čelí obvinění. V té první, která se týká ovlivnění veřejné zakázky, mu soud počátkem května nepravomocně uložil tříletý trest vězení.

