Účet za milost pro Baláka: sedm let práce, milion za posudky a demotivace vyšetřovatelů i soudů

Kauza bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka stála kriminalisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) čtyři a půl roku práce, znalecké posudky vyšly na necelý milion korun, Okresní soud v Kladně strávil nad případem devět jednacích dní, Krajský soud v Praze den. To je účet kauzy ovlivnění 200milionové zakázky v Lánské oboře, kde sice padly pravomocné rozsudky, bývalý prezident Miloš Zeman ale její aktéry omilostnil.

Kauza Lesní správy Lány

29.3.2022 Prezident Zeman udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Balákovi Po pravomocném rozsudku soudu, který Miloši Balákovi přiřknul trest tříletého odnětí svobody, udělil šéfovi Lesní správy Lány Miloš Zeman prezidentskou milost. Zeman zohlednil Balákovu bezúhonnost a pracovitost, podle něj nebyla při rozsudku rozhodná povaha činu, ale místo, kde Balák pracoval.

24.3.2022 Tři roky nepodmíněně Krajský soud v Praze odsoudil Baláka na tři roky do vězení za ovlivňování dvousetmilionové zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Pravomocný rozsudek také zakázal po dobu čtyř let vykonávat činnost a uložil Balákovi pokutu ve výši 1,8 milionu korun.

13.1.2022 Druhá kauza Kladenský okresní soud projednával Balákovu druhou kauzu. Ta se týká těžby kamene v Lánské oboře. Kriminalisté tvrdí, že porušil povinnost při správě cizího majetku.

2.7.2021 Ignorování žádostí o informace Radiožurnál podle zákona o svobodném přístupu k informacím zjistil, že lánská Lesní správa neodpovídá na informace k dané kauze. Správa patří mezi veřejné instituce, informace má tak podle zákona poskytnout do 15 dnů od žádosti.

7.5.2021 Podmíněný trest Kladenský soud uložil Balákovi tříletý trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou trest za manipulaci se zakázkou, která se týkala úprav svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Balák si rozsudek vyslechnout nepřišel.

22.4.2021 Návrh čtyř let ve vězení „Považuji za prokázané, že obžalovaní mohli přinejmenším ovlivnit obsah projektové dokumentace,“ uvedl u soudu v závěrečné řeči státní zástupce Jiří Pražák, který následně navrhnul pro obžalované včetně Baláka čtyřletý trest odnětí svobody.

22.10.2020 Zahájení soudního řízení Kladenský soud začal projednávat kauzu možného ovlivnění zakázky v Lánské oboře. Balák podle obžaloby umožnil dalšímu obžalovanému, manažerovi firmy Energie - stavební a báňská Liborovi Tkadlecovi výhodu při přípravě a zadání veřejné zakázky. Žalobě čelila také samotná společnost Energie - stavební a báňská.

20.5.2020 Balák obžalován Vrchní státní zastupitelství podalo žalobu na Baláka, manažera firmy Energie - stavební a báňská Libora Tkadlece a na Tkadlecovu firmu samotnou.

23.7.2019 Ukončení vyšetřování Policie ukončila vyšetřování případu Lesní správy Lány. České televizi to potvrdilo Vrchní státní zastupitelství v Praze.

10.6.2019 Lobbující kancléř Mynář Reportéři Radiožurnálu získali svědectví exministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Ten uvedl, že na něj kancléř Vratislav Mynář několikrát naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány.

30.8.2017 Námitka prezidentské kanceláře Kancelář prezidenta republiky podala námitku proti postupu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze ve věci vyšetřování veřejných zakázek Lesní správy Lány. Podle Hradu se pražští žalobci případu ujali nezákonně.

21.6.2017 Balák zadržen policií Státní zástupce Jiří Pražák oznámil, že kvůli podezření ze zvýhodnění při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě zadržela Policie České republiky tři lidi. Zadržení se týkalo i podezření z dalších trestních činů, které se týkají tendrů Lesní správy Lány, jež je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Mezi zadrženými byl podle ČTK i ředitel lesní správy Miloš Balák.

Zeman omilostnil svého podřízeného Miloše Baláka, v letech 2014-2022 šéfa Lesní správy Lány, jen pár dní poté, co ho Krajský soud v Praze v březnu 2022 pravomocně odsoudil k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava.

O necelý rok později pak udělil svou poslední milost v úřadu hlavy státu i firmě Energie – stavební a báňská (ESB). Prominul jí zbytek trestu zákazu plnění veřejných zakázek a účasti na veřejné soutěži.

Kriminalisté z NCOZ na případu pracovali od února 2015 do srpna 2019 a posudky týkající se všech obviněných stály necelý milion korun. „Na znalecké posudky byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 937 625,5 koruny. Jednalo se o náklady na všechny znalecké posudky vztahující se ke všem obviněným osobám v této věci,“ uvedl pro Radiožurnál Jiří Mazánek, ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Zleva Vratislav Mynář, Miloš Zeman a Miloš Balák | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

Demotivující milost

Dlouhá léta vyšetřování a soudních stání i náklady na externí posudky jsou přitom jen viditelnou menší částí energie a peněz, které kauza spolkla.

„Od prověřování policií po soudní proces se na celém řízení podílí velké množství lidí, kteří jsou samozřejmě za svou práci placeni a pro její výkon jim musí být zajištěny odpovídající podmínky. Funkční soustava orgánů činných v trestním řízení je poměrně nákladná,“ osvětlil pro iROZHLAS.cz výdaje vedoucí právník Transparency International Jan Dupák.

Že celá kauza nakonec skončila milostí, muselo podle něj být pro všechny, kdo na případu celé roky pracovali, velmi demotivující.

„To považuji za větší škodu, než vynaložené náklady na dokazování, protože byl případ alespoň dotažen do konce a prezident nebo jeho okolí nemohou tvrdit, že byl Balák jen obětí nějakého falešného obvinění,“ doplnil.

Veřejná část kauzy kolem zakázek Lesní správy Lány začala v červnu 2017, kdy policie zadržela Baláka i další obviněné.

Obžalobu podalo Vrchní státní zastupitelství v květnu 2020 a mířilo na dvě fyzické a jednu právnickou osobu. Okresní soud v Kladně se případem během celkem devíti jednacích dnů zabýval od října 2020 do května 2021, kdy Balákovi uložil tříletý trest vězení, čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest 1,8 milionu korun.

„Veškeré náklady zdejšího soudu za výslechy znalce v hlavním líčení, které byly vyúčtovány, činí jen asi 2000 korun. Hlavní část nákladů nesly orgány přípravného řízení (předpokládám, že šlo o policejní orgány). Tlumočník v dané věci nevystupoval,“ popsal místopředseda Okresního soudu v Kladně Petr Sedlařík.

V březnu 2022 pak tento rozsudek již jako pravomocný potvrdil Krajský soud v Praze. Manažer firmy ESB Libor Tkadlec dostal podmíněný dvouapůlletý trest a pokutu a firma ESB tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách a peněžitý trest 5,4 milionu korun.

Dostatečné odůvodnění?

Jen pět dní po pravomocném rozsudku ale svého podřízeného prezident omilostnil. Odůvodnil to tím, že byl Balák podle jeho názoru odsouzen ne kvůli povaze činu, ale kvůli tomu, kde pracoval. Tvrdil také, že zohlednil jeho „bezúhonnost a pracovitost“.

V písemném rozhodnutí o omilostnění hradního úředníka ale žádné zdůvodnění k nalezení není. Dokument má jedinou stránku. Jak tehdy zjistil iROZHLAS.cz, o milost požádal Balák sám. Podle Hradu ústně, žádost tak neexistuje ve fyzické podobě.

V rozhovoru pro CNN Prima News před dvěma týdny Miloš Zeman řekl, že dal Balákovi milost z celkem tří důvodů.

„Prvním je, že se v té kauze nijak osobně neobohatil. Druhým důvodem je, že prokazatelně nevznikla žádná národohospodářská škoda. Třetí důvod je, že mu v té době už byla diagnostikována rakovina,“ prohlásil a dodal, že se s Balákem nedávno osobně sešel.

„Zdá se, že jeho zdravotní stav je přiměřený, i když rakovinu tlustého střeva stále má. Z toho všeho vyplývá, že je třeba mít k lidem soucit,“ řekl Zeman.

Balák byl v mezidobí pravomocně odsouzen také v kauze těžby kamene v Lánech. Za porušení povinností při správě majetku dostal peněžitý trest 870 tisíc korun a dvouletý zákaz činnosti. Podal dovolání k Nejvyššímu soudu. V této linii sporu jej Zeman, jehož druhý prezidentský mandát letos skončil, už omilostnit nemohl.

šéf Lesní správy Lány Miloš Balák | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Popletení soudci‘

Ústavní soud na začátku srpna posuzoval stížnost muže, který Zemanovu milost zpochybňoval. Přestože stížnost odmítl, dal jí v některých bodech za pravdu. Soudci názor vyslovili tzv. obiter dictum, tedy nad rámec odůvodnění.

„Jakkoliv není Ústavní soud oprávněn k jeho věcnému přezkumu, přisvědčuje stěžovateli potud, že toto rozhodnutí nebylo přesvědčivě vysvětleno a při jeho vydání prezident republiky nerespektoval vlastní sebeomezující rozhodnutí týkající se udělování milostí,“ uvedl soud v odůvodnění.

Zeman již v roce 2013 před volbami řekl, že bude dávat milosti jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. S tím, že vše dostatečně nevysvětlil a že nerespektoval vlastní podmínky pro udělování milostí, nesouhlasí.

„Když popletení ústavní soudci tvrdili, že jsem neuplatnil svou výhradu, že milost budu udělovat v případě velmi vážných nemocí, tak nevěděli o tom, že má pan Balák rakovinu. Neuvedl jsem to ve zdůvodnění, protože jsem to považoval za nepříjemné, proč by to měl každý vědět. Veřejně jsem ale několikrát řekl ty dva ekonomické důvody. Že si toho ústavní soudci nevšimli, je jejich problém,“ řekl bývalý prezident ve zmíněném rozhovoru.

Lánská bachyně Berta žije v tzv. demonstrační obůrce, na snímku s šéfem Lesní správy Lány Milošem Balákem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

