Bratři Formanovi chtějí po Sehnalovi 600 tisíc korun. ‚Udělám výstavu o jejich otci,‘ navrhuje šéf ODA

Bratři Petr a Matěj Formanovi po předsedovi Občanské demokratické aliance (ODA) a kandidátovi na pražského primátora Pavlu Sehnalovi požadují 600 000 korun. Potvrdily to v úterý obě strany sporu. Důvodem je použití jména oscarového režiséra, který letos zemřel, v předvolební kampani. Sehnal chce přejmenovat holešovické Výstaviště na Park Miloše Formana. Praha 18:30 25. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie a podpis režiséra Miloše Formana na plakátu Pavla Sehnala v pražském metru. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Dědicové s tím původně souhlasili. Podle kandidáta na primátora Sehnala si ale neuvědomili politický rozměr spolupráce. Podle právního zástupce bratrů Formanových Františka Vyskočila jim však skutečnost, že bude záměr na přejmenování prezentovat v rámci kampaně, Sehnal zatajil.

Bratři Formanovi se ohradili proti Sehnalově kampani. Vadí jim použití obličeje i jména jejich otce Číst článek

Bratři Formanovi nejprve se Sehnalem spolupracovali. „Zvrat nastal ve chvíli, kdy větu a celý svůj plán prezentoval pan Sehnal v rámci své předvolební kampaně, o které se při předchozí komunikaci při plánování projektu přejmenování nezmínil,“ sdělil Vyskočil.

Částku 600 000 korun určili jako satisfakci za zneužití jména Formanovy rodiny, užití fotografie a podpisu Miloše Formana a věty, k níž má autorské právo Petr Forman.

„Na poslední schůzce přišli s požadavkem, abych jim zaplatil částku 600 000 korun, která by měla pokrýt jejich dluh z poslední akce, kterou uskutečnili právě pod názvem ‚Ať žije Forman‘ a které jsem se jakkoli neúčastnil,“ řekl v úterý Sehnal. Takové tvrzení Vyskočil odmítl. Podle Vyskočila Sehnalův právní zástupce kompenzaci nejprve odsouhlasil, ale následně z domluvy sešlo.

Předvolební plakát uskupení Krásná Praha s Pavlem Sehnalem | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Sehnal navrhl, že částku věnuje na vytvoření výstavy o Miloši Formanovi. O to však bratři Formanovi podle Vyskočila zájem nemají. „Vždy cokoli přizpůsobí - bez předchozí dohody - svým vlastním zájmům, případně své politické strany,“ dodal Vyskočil.

Velký přehled slibů pražské koalice. Na co obyvatelé metropole marně čekali a co se povedlo? Číst článek

Podnikatel a předseda obnovené ODA Sehnal koncem srpna na tiskové konferenci představil plán na oživení a přejmenování holešovického Výstaviště na Park Miloše Formana. Sehnal zahájil petici na přejmenování Výstaviště. Tu podle něj již podepsalo zhruba 15 000 lidí. Cílem bylo získat podpisy alespoň 7000 Pražanů, aby dostal projednání bodu na program zastupitelstva hlavního města Prahy.

Komunální volby 2018. Voličské průkazy nejsou, matoucí mohou být různě barevné obálky Číst článek

Sehnal usiluje o post primátora za uskupení Krásná Praha, které sestavila jeho ODA s nezávislými kandidáty. ODA zahájila činnost loni, využila značku někdejší vládní strany z 90. let. V loňským volbách do sněmovny získala 0,15 procenta. Do letošních prezidentských voleb její kandidát Vratislav Kulhánek skončil z devíti kandidátů poslední se ziskem 0,47 procenta hlasů.

Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v pražských Letňanech a pojišťovna Slavia. Společnost ABF, spadající pod SPGroup, nedávno převzala i firmu Incheba Expo Praha, která organizuje veletrhy na holešovickém Výstavišti. V Čestlicích má Sehnal akvapark a hotel.

Režisér Miloš Forman byl jednou z největších osobností československé nové filmové vlny 60. let a nejúspěšnějším českým filmařem, který se prosadil i v zahraničí. Za své snímky získal dva Oscary, zemřel letos v dubnu ve věku 86 let. Jeho synové, dvojčata Petr a Matěj, provozují Divadlo bratří Formanů.