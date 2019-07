Jako kůl v plotě, prohlásil před 30 lety Miloš Jakeš. Projev se dostal k lidem díky technikům televize

Před třiceti lety zazněl v Červeném Hrádku u Plzně legendární projev Miloše Jakeše. Šéf československých komunistů v něm rozebíral situaci v zemi, chyby socialismu a dokonce kritizoval i Sovětský svaz. Do podvědomí veřejnosti ale vešel Jakešův projev především jazykovými perlami, které neměly daleko ke komediálnímu vystoupení. Samotné komunisty označil za „kůl v plotě“, což je výraz, který během sametové revoluce zlidověl. Praha 6:22 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Jakeš v letech 1987 až 1989 působil jako generální tajemník ÚV KSČ | Foto: Tomáš Adamec

„Aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, podívejte - lid to žádá! A ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě.“

Střípky z projevu Miloše Jakeše zní bizarně i po letech. Například jeho exkurze vypadá jako dobře připravená herecká etuda: „Byla to bankovní úřednice, skončila v bance. Její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery. Já nevím, asi deset tisíc měli těch brojlerů. A měli sedm prasat.“

Projev Miloše Jakeše zazněl pár týdnů po podpisové akci Několik vět. Proto se také pustil do disidentů a umělců, kteří Několik vět podepsali. „No tak řekněme, paní Zagorová. Je to milá holka, všechno. Ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další! Ne 600, milion! Dva miliony berou! Jandové a jiní…“

Kritika socialismu

Lidé se dobře bavili, ovšem k jejich sluchu se dostali jen účelově vybrané komické části, které zesměšňovaly vrcholného komunistu. Samotný projev byla především kritika socialismu, řekl Radiožurnálu ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Miroslav Vaněk.

„Je zajímavé, že to prozření najednou přišlo v mnoha směrech. Je to evidentní v tomhle projevu. Jde o to, jak se ten projev čte.“

Miloš Jakeš třeba zpochybňoval ekonomické důsledky vlády jedné strany. Zároveň vysvětloval výhody kapitalismu, nebo se obul do poměrů na sovětské vesnici, což bylo oficiálně naprosto nemyslitelné.

„Ano, Sovětský svaz je něco jinýho. Nefunguje to, zaostalo to.“

Nahrávka unikla na veřejnost díky technikům z Československé televize. Postupně se dostala do rukou disidentů a do Svobodné Evropy, která začala projev vysílat.

„Tady předseda internacionály. Ten Brand, Willy Brandt. Všichni intervenujou. Složitý záležitosti jsou to.“

Jakešův projev je součástí historie a občas si někdo pár záběrů pustí. Historik Vaněk se ale domnívá, že v porovnání s dnešními projevy politiků na tom bývalý šéf komunistů jako řečník zase tak špatně není.

„Kolikrát jsem si říkal, Jakeši Jakeši, možná bychom se ti měli omluvit, protože projevy dnešních politiků si s tím projevem moc nezadají. A to ještě neslyšíme projevy, které by byly takhle odpíchnuté, že by ti politici nevěděli, že jsou snímáni kamerami v parlamentu. Myslím, že bychom slyšeli podobné projevy, možná ještě horší,“ říká.

Červený hrádek je plzeňská městská část ve směru na Prahu. Kulturní dům – typická socialistická kostka, kde Miloš Jakeš řečnil, stále stojí. A straší svým designem okolí. Žije i Miloš Jakeš, je mu 96 let.