‚Kvůli smrti a psychické chorobě.‘ Žalobce zastavil trestní stíhání Jakeše, Štrougala a Vajnara

Dozorující státní zástupce Tomáš Jarolímek zastavil trestní stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a exministra vnitra Vratislava Vajnara. U prvního jmenovaného kvůli jeho smrti, u dalších dvou kvůli duševní chorobě. Informaci řekl serveru iROZHLAS.cz obvodní státní zástupce Jan Lelek. Praha 10:26 23. 9. 2020 (Aktualizováno: 11:06 23. 9. 2020)

Trestní stíhání zahájil v listopadu policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Kladl jim za vinu zneužití pravomoci, a to v souvislosti s používáním střelných zbraní na československých hranicích.

„Státní zástupce u Miloše Jakeše s ohledem na to, že zemřel, rozhodl o zastavení trestního stíhání. Tam samozřejmě jiná možnost nebyla. Co se týče zbývajících dvou obviněných, tak tam rovněž rozhodl o zastavení trestního stíhání a to z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání pro duševní chorobu, která nastala po spáchání činu. Trvale jim znemožňuje chápat smysl trestního stíhání,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Jan Lelek.

U Vajana a Štrougala prokázal nemoc znalecký posudek.

Bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš pak zemřel letos v červenci. Bylo mu 97 let. Jak by případ dopadl, pokud by nezemřel, ale není podle Lelka jasné. „Jeho duševní stav nebyl zkoumán,“ upřesnil.

Státní zástupce je zároveň přesvědčený o tom, že bývalí politici věděli o chování pohraniční stráže na československých hranicích. „Důkazy, které byly shromážděné, jsou silné natolik, že státní zástupce učinil závěr, že nepochybně byla naplněna skutková podstata trestných činů, pro které byly stíhány,“ popsal.

Doplnil, že trestní stíhání už doručili obhájcům obviněných a v těchto dnech se doručuje poškozeným. „Nabude-li to právní moci, bude to předloženo nejvyššímu státnímu zástupci, který to může do tří měsíců z důvodu nezákonnosti rušit,“ dodal.

Důvody stíhání

Kriminalisté tvrdí, že kvůli nečinnosti tří funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno.

K roku 1976 vztahuje policie počátek trestné činnosti proto, že tehdy vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně vlasti.

„Byli si vědomi toho, že na státních hranicích Československé socialistické republiky dochází k používání střelných zbraní ze strany příslušníků Pohraniční stráže proti osobám, které se státní hranice snaží neoprávněně překročit za účelem opustit Československou socialistickou republiku. I přes to ze své pozice vedoucích představitelů Československé socialistické republiky nepřijali žádné opatření, kterým by používání střelných zbraní zabránili,“ uvedl v listopadu Lelek.