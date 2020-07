Zemřel Miloš Jakeš. Bývalému komunistickému funkcionáři bylo 97 let

Zemřel komunistický politik Miloš Jakeš. Bylo mu 97 let. Jakeš byl jedním ze symbolů konce komunistické diktatury v někdejším Československu, ale také jedním z kolaborantských politiků událostí kolem okupace v roce 1968. Radiožurnálu zprávu o jeho smrti potvrdil Josef Skála (KSČM). Praha 21:01 14. 7. 2020 (Aktualizováno: 21:32 14. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Jakeš na oslavách 1. máje 2019 | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Miloš Jakeš nebyl ani táborový řečník, ani politický stratég, ale byl to člověk nepochybně mimořádně čestný, pracovitý a skromný. Doba ho vrhla do soukolí, které si osobně nezasloužil,“ vzpomíná Josef Skála (KSČM) na Jakeše. O jeho úmrtí jako první informoval server CNN Prima News.

Podle Skály Jakeš do poslední chvíle věřil, že východní spojenec bude vždy stát na jeho (tedy československé) straně. „Dokonce přišel s jedním kouzelným výrokem. Jemu připadalo, že to, co se stalo v Moskvě, jako kdyby papež přišel do Vatikánu a prohlásil, že Pán Bůh už neexistuje. Považoval jsem to jako za docela pěkný bonmot,“ připomíná si.

„Dožil se krásného věku a do posledních roků bránit svoje krédo a bránil ho statečně. Čest jeho památce,“ řekl pro Radiožurnál Skála.

Překvapivý nástupce Husáka

Kariérní politik vystoupal po stranickém žebříčku až na pomyslný vrchol, když byl v prosinci 1987 překvapivě zvolen nástupcem normalizačního šéfa komunistů Gustáva Husáka ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ, tedy nejvlivnější politické funkce tehdejší federace.

Policie stíhá komunistické pohlaváry Jakeše, Štrougala a Vajnara. Nezabránili střílení na hranicích Číst článek

Jakešův překvapivý nástup do čela strany byl podle historiků spíše výsledkem vnitrostranických her a měl zabránit, aby se k moci dostal tehdejší federální předseda vlády Lubomír Štrougal.

Do paměti většiny občanů se zapsal především svými tragikomickými řečnickými výkony. Záznam jeho vystoupení před komunistickými funkcionáři v Červeném Hrádku na Plzeňsku z července 1989 koloval mezi lidmi a Jakeš se stal nechtěnou komediální hvězdou.

Místy zmatený a místy až bezelstně upřímný projev, v němž mimo jiné apeloval na to, aby komunisté získali podporu obyvatel a nezůstali sami „jak kůl v plotě“, byl pro mnohé Čechy i Slováky signálem, že vládnoucí režim není tak silný, jak se tvářil při rozhánění opozičních demonstrací.

„To není jednoduchý proces, ta přestavba. To je proces, bych řekl, v kterým se ne každý dost vyzná,“ řekl například posluchačům k tehdejší politické situaci.

Konec KSČ

Jakešovo působení v nejvyšší stranické funkci je ale spojeno s agónií a následným pádem komunistického zřízení v Československu v listopadu 1989. Při demonstracích po 17. listopadu 1989 dokonce dav skandoval „Jakeše do koše“.

V čele KSČ vydržel Jakeš až do listopadových událostí roku 1989, kdy skončil mocenský monopol komunistů a byl donucen svoji funkci opustit. V prosinci 1989 byl pak dokonce z komunistické strany vyloučen.

Jako kůl v plotě, prohlásil před 30 lety Miloš Jakeš. Projev se dostal k lidem díky technikům televize Číst článek

„Plně odmítám politickou odpovědnost za události 17. listopadu 1989, neboť politické rozhodnutí znělo, aby pořádkové síly proti účastníkům demonstrace nezasahovaly. Jakékoliv jiné tvrzení je nepravdivé a sleduje politické záměry,“ prohlásil v prosinci 1989.

V listopadu 2019 Jakeš řekl, že listopad 1989 považuje i s odstupem 29 let za kontrarevoluční převrat vedoucí k porážce socialismu.

Studentské shromáždění podle něj zneužili pro své účely příslušníci Státní bezpečnosti v čele s Alojzem Lorencem ve spolupráci s některými členy tehdejšího ústředního výboru KSČ, kteří si přáli změnit stranické vedení.

„Chtěli změnit svým činem vedení strany, a zatím otevírali cestu k likvidaci socialismu,“ uvedl Jakeš.

Věčný svit zatvrzelé mysli. Snímek Milda ukazuje Jakeše jako vitálního dědečka neschopného reflexe Číst článek

Jakeš, který se loni 12. srpna dožil 97 let, se narodil v obci České Chalupy na Českokrumlovsku. Studoval a poté pracoval v národním podniku Svit Zlín. V roce 1945 vstoupil do komunistické strany a v roce 1950 se na dva roky stal předsedou národního výboru v Gottwaldově (jak se jmenoval Zlín po komunistickém převratu).

Začal dělat kariéru v komunistické straně, studoval na Vysoké škole stranické v Moskvě a začal působit na ústředním výboru KSČ. V období Pražského jara v roce 1968 se přiklonil na stranu konzervativních sil v komunistické straně, což mu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy zajistilo pokračování kariéry.

Dokumentarista Pavel Křemen přivezl v roce 2017 na festival do Jihlavy Jakešův portrét. Snímek se jmenoval Milda.