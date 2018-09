Veškeré vojenské pocty i přelet vrtulníků. Ostatky válečného hrdiny Knorra ukládají v Ivančicích do hrobu

Nedožité sté narozeniny válečného hrdiny Miloše Knorra si ve čtvrtek lidé připomínají v Ivančicích, kde prožil své dětství. Společně s historiky a pamětníky taky do čestného hrobu na tamním židovském hřbitově uloží jeho ostatky se všemi vojenskými poctami. Ivančice 11:00 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až do svých osmdesáti let jezdil Miloš Knorr pravidelně na koni. Když žil na Manhattanu, měli ho ustájeného v Central Parku. | Foto: Archiv Miloše Knorra | Zdroj: Pavel Paleček

Knorr byl prvním československým vojákem, který se vylodil na francouzských plážích v bojích o Normandii.

Opožděný návrat generála Knorra. Přes železnou oponu posílal kurýry, ‚i po letech mu z toho bylo nanic‘ Číst článek

„Doprovázel transporty československých vězňů z koncentračních táborů do Československa a po válce se stal profesorem na Vysoké škole válečné v Hranicích. Po únoru 1948 jako člověk působící na západě by byl pronásledován, čehož si byl velice dobře vědom, takže uprchl do Rakouska,“ popsal jeho zásluhy Radiožurnálu historik Pavel Paleček.

Od poloviny 50. let žil ve Spojených státech, kde i v roce 2008 zemřel. Českou republiku Miloš Knorr navštívil až v devadesátých letech.

Jedním z posledních Knorrových přání bylo, aby jeho ostatky byly uloženy v Ivančicích, kde prožil své mládí. O to se postaral historik a rodinný přítel Pavel Paleček, který serveru iROZHLAS.cz popsal, jak urnu s popelem generála Knorra převážel z USA do Česka běžným letem v batohu s notebookem.

Ostatky generálmajora Miloše Knorra se vrací v den jeho nedožitých 100. narozenin do Ivančic. První Čechoslovák, který se vylodil v Normandii, musel po únoru 1948 prchnout z vlasti. Dostal se až do USA, tam v roce 2008 zemřel. Na jeho přání si dnes hosté připijí šampaňským. pic.twitter.com/RuoNzNQLKV — Martina Tlachova (@Tlachova_CT) 20. září 2018