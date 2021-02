Lidé na home office by mohli přispět potřebnějším, řekl Vystrčil. Později výrok označil za nepovedený

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval ke sdílené solidaritě mezi lidmi. V nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News zmínil, že v určitém momentu by například část mzdy lidí na home office, které krize zatím vůbec nepostihla, mohla jít jiným. Jak by systém fungoval, blíže nepopsal. Pomyslné nůžky mezi občany se podle něj tím rozevírají čím dál více. Praha 16:16 28. 2. 2021 (Aktualizováno: 16:46 28. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vím, že teď řeknu něco, co se velké většině občanů nebude líbit. Skutečně si myslím, že pokud tady máme dva miliony lidí, dva miliony válečníků, kteří nikdy vlastně po zemi nic nechtěli - sami měli otevřenou hospodu, cestovní kancelář, maloobchod nebo cokoliv jiného a teď lezou po kolenou a my (ostatní) máme všechno a nic necítíme, tak si myslím, že v nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni,“ řekl Vystrčil.

Uvedl, že lidé na home office by v modelovém případě dostali třeba 70 nebo 80 procent měsíčního výdělku, zbytek by šel postiženým profesím.

„Musíme se s nimi podělit, oni jsou solí naší země, jak jsem o tom mluvil ve svém novoročním vystoupení. Není možné, abychom si nebyli schopni uvědomit, že když je nepodržíme, že taky zahyneme. Tak to je, oni jsou nositelé svobody, demokracie, našeho zřízení. Jsou jich dva miliony a my je nesmíme nechat padnout a nemůže nám to být jedno - hlavně, že my máme ty peníze a ten plat. To není správně, to není dobře,“ dodal.

Vystrčil později na sociální síti Twitter označil své vyjádření za nepovedené. Zároveň se za něj také omluvil.

„Jediné, co jsem chtěl v CNN Prima News říci, bylo, že není možné, aby účet za pandemii zaplatila jen určitá skupina lidí, ale že by se na tom měli prostřednictvím sdílené solidarity podílet i zaměstnanci veřejného sektoru,“ uvedl.

To jsem si to zavařil. Jediné, co jsem chtěl v @CNNPrima říci bylo, že není možné, aby účet za pandemii zaplatila jen určitá skupina lidí, ale že by se na tom měli prostřednictvím sdílené solidarity podílet i zaměstnanci veřejného sektoru. Omlouvám se za nepovedené vyjádření. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) February 28, 2021