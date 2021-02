Šéf Senátu: Pandemický zákon nejspíš vrátíme sněmovně. Je tam legislativní chyba, musíme ji opravit

Senát má ve středu odpoledne rozhodovat o pandemickém zákonu, která má nahradit nouzový stav. Ten má skončit nejpozději tuto sobotu. Už teď je ale pravděpodobné, že ho senátoři nepodpoří. Zákonodárcům většiny klubů vadí, že se v zákoně objevila legislativní chyba. Proto ho nejspíš vrátí do sněmovny. „Pokud bychom na to rezignovali, tak bychom rezignovali na své pohnutky,” řekl Radiožurnálu předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Rozhovor Praha 9:57 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nakolik je pravděpodobně, že senátoři nakonec zákon vrátí poslancům?

Zdá se, že je to poměrně dosti pravděpodobné, protože v zákoně je legislativní chyba, kterou identifikovali nejen senátoři, ale i náš legislativní odbor. Budeme ji muset opravit.

Jaké tam jsou další nedostatky?

V diskusi, kterou jsme měli, zaznělo, že se senátorům nelibí ani výše pokut nebo sankcí. Zdá se jim příliš vysoká.

Rovněž je tam nesprávně popsána pravomoc hygienických stanic, která na rozdíl od ministerstva zdravotnictví, nemusí svá celoplošná opatření vysvětlovat před vládou, což si taky myslíme, že není dobře a že by bylo dobré, aby stanice fungovaly ve stejném režimu jako resort zdravotnictví.

Šéf ODS Petr Fiala nebo předseda STAN Vít Rakušan by byli pro to, aby senátoři opravili pouze legislativní chybu. Myslíte, že to bude senátorům stačit, nebo budou chtít prosadit i další změny?

To se ukáže až při tom jednání. Je tady část senátorů, která prosazuje minimalistickou variantu, tedy jen opravit chyby. A další část říká, že jejich povinností je dělat všechno, co považují za správné. Tudíž nemohu ani vyloučit, že se pustíme minimálně do snížení sankcí. Ale jaký bude poměr hlasování v Senátu, to teď nejsem schopný odhadnout.

‚Nervózní atosféra’

Za jaké atmosféry se bude jednání odehrávat? Je důležité myslet na to, že pandemický zákon by mě platit od neděle, jelikož v sobotu podle poslanců končí nouzový stav.

Atmosféra je trochu podobná té ve společnosti, taková nervózní. Všichni jsme trochu nešťastní z toho, že se všechno děje na poslední chvíli. Schvalování a neschvalování, neprodlužování a neprodlužování a schvalování a neschvalování pandemického zákona provázejí zmatky.

Naštěstí to teď vypadá, že se koalice s opozicí ve sněmovně konečně domluvila a my tomu nechceme bránit.

Na druhou stranu naší povinností je, pokud jsou v zákoně chyby, tak je opravit. A pokud si myslíme, že by něco mělo být jinak, tak říci, že to má být jinak. To je naše povinnost a naše práce. Pokud bychom na to rezignovali, tak bychom rezignovali na své pohnutky.

Jinak existuje předběžná dohoda, že by se poslanci sešli v pátek a mohou hlasovat o těch změnách, které uděláme kvůli legislativním chybám, tak třeba o změnách, které uděláme, protože si myslíme, že potom ten zákon bude lepší. A když to v pátek schválí, tak se dá říct, že je možné stihnout nástup pandemického zákona ve chvíli, kdy skončí nouzový stav.

To je ta lepší varianta, ale co když se to nepodaří?

Další možnosti jsou takové, že budeme fungovat jen podle nařízení a opatření, které se zavedou na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Nebo další možnost je, že bude prodloužen nouzový stav a jak by to vypadalo, bychom viděli.

Ale myslím, že by se to mohlo podařit, že vůle se domluvit, upravit ho a v pátek schválit je na straně Senátu i sněmovny. Uvidíme.