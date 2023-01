Vystrčil v novoročním projevu: My politici musíme být odvážlivější, důslednější a méně populističtí

„Popravdě si nemyslím, že bychom dnes 30 let od rozdělení České a Slovenské federativní republiky měli slavit. Ale přesto jsem přesvědčen, že po třech desetiletích existence dvou svobodných státu, je co připomínat a na co vzpomínat,“ řekl na úvod svého projevu Vystrčil. Uvedl ale také, že má velkou radost z dobrých vzájemných vztahů se Slovenskem.



Připomněl události minulého roku. „Nebezpečí covidu trvá. Prožili jsme v červenci obrovský požár v Českém Švýcarsku a přišla také energetická krize,“ řekl a poté poděkoval všem dobrovolníkům, firmám, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří pomáhali a pomáhají tyto situace řešitl.

Řekl, že před takovou to pomocí se „hluboko sklání“. „Dobrou zprávou pro mě je, že česká občanská společnost žije, funguje a zvláště v oblasti zdravotnictví a sociální oblasti odvádí neuvěřitelnou práci,“ pokračoval.

Podle očekávání také dsoudil ruskou agresi na Ukrajině jako „zrůdný počin, který ohrožuje naši svobodnou budoucnost“ a dodal, že agresorům se nemůže ustupovat.

„Nežijeme v jednoduché době, míra inflace přesáhla 16 procent, vysoké ceny energií musel vláda řešit zastropováním. Bojujeme i s tím, že někteří se neštítí na vzniklé situaci parazitovat,“ pokračoval Vystrčil.



Vystrčil ve svém loňském novoročním projevu označil za důležité zvládnout koronavirovou pandemii, rostoucí ceny či zadlužení. Vyzval proto k sebevědomé slušnosti, větší smířlivosti a k solidaritě podobné té, kterou lidé projevili při nápravě škod po loňském tornádu na Moravě. Šéf horní komory také připomněl kultivované předání moci po loňských sněmovních volbách.

