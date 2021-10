Že je prezidentův stav stabilizován, neříká nic o tom, zda je způsobilý k výkonu úřadu, tvrdí Vystrčil

Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana je stabilizovaný, sdělila v pondělí ČTK mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke. Nic víc se ale veřejnost nedozvěděla. Zeman je hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny, kam byl převezen v neděli po 13. hodině. „Je potřeba, abychom věděli, jestli je Miloš Zeman způsobilý k tomu, aby vykonával úřad prezidenta,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). ROZHOVOR Praha 15:17 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Žádal jste Kancelář prezidenta republiky, aby začala informovat tak, aby bylo zřejmé, jestli je prezident ve stavu, kdy je schopen vykonávat všechny své ústavní funkce. Máte tedy nějaké bližší informace o tom, zda a případně kdy bude prezident schopen pověřit někoho sestavením vlády?

Bohužel nemám s tím, že jsem tak zatím učinil pouze veřejně, přes média. Nyní se budeme s dalšími kolegy radit, jestli tak máme učinit i oficiálně, například nějakým dopisem. V tuto chvíli ale nemám žádné jiné informace, než mají ostatní z veřejných zdrojů.

Na čem bude záležet, jestli se nakonec na Kancelář prezidenta republiky obrátíte úředně?

Musím dodat, že i to úřední obrácení neznamená pro pana prezidenta a jeho kancelář žádnou povinnost. Bude záležet na tom, jestli se ten způsob informování změní, nebo nikoliv. Je důležité si znovu zopakovat, že to není tak, že by někdo chtěl podrobně vědět, co je panu prezidentovi, jaké bere prášky a na co se léčí. Je potřeba, abychom věděli, jestli je způsobilý k tomu, aby vykonával úřad prezidenta. Je to důležité vždy a nyní, v době povolební, ještě více než obvykle. Pokud se toto dozvíme, tak žádný dopis psát nebudeme.

Říkal jste, že Kancelář prezidenta republiky nemusí vaší žádosti vyhovět, nemusí informovat o jeho kondici. Máte potom možnost tu informaci získat nějak jinak, aby bylo jasné, jak dál postupovat?

V tuto chvíli je to tak, že nemáme. Bylo by potřeba činit nějaké kroky. Ale já si myslím, že bychom měli postupovat postupně, to znamená prvně dát oficiální žádost. Zpráva, že stav prezidenta republiky je stabilizovaný, neříká nic o tom, zda je způsobilý vykonávat svůj úřad.

Věřím, že Kancelář prezidenta republiky také chce dostát tomu, o co třeba ústy svého mluvčího žádá. Abychom byli citliví a přistupovali k tomu lidsky. A aby zároveň došlo k tomu, že bude veřejnost dostatečně informována. To vše může kancelář prezidenta zajistit tím, že sama bude dávat základní, dostatečné informace. O tom, zda je pan prezident schopen úřad vykonávat. O nic jiného nejde.

Pokud by se tohle začalo ze strany Kanceláře prezidenta republiky dít, nebude potřeba žádné další kroky dělat. Nechci je dopředu říkat a tu situaci tímto způsobem eskalovat, nepřijde mi to etické.

V neděli večer prohlásil mluvčí Ovčáček, že hospitalizace hlavy státu neohrožuje povolební vyjednávání. Přitom jsme na záběrech viděli, co jsme viděli (server Novinky.cz zveřejnil video prezidentova příjezdu do nemocnice, média spekulují o jeho stavu, vedoucí prezidentovy kanceláře Vratislav Mynář tvrdí, že prezident v sanitce usnul – pozn. red.). Předtím navíc mluvčí tvrdil, že prezident je v dobré kondici, aby nakonec přiznal, že je nemocný už 14 dní. Dá se na vyjádření okolí prezidenta spolehnout?

Pokud někdo řekne, že situace pana prezidenta neohrožuje, tak to vůbec nemusí znamenat, že je pan prezident v tuto chvíli plně způsobilý vykonávat své kompetence a svůj úřad. V tuto chvíli není k jednáním potřeba žádná akce pana prezidenta, jednání mezi stranami již probíhají, koalice Spolu s koalicí Pirátů a STAN již podepsala memorandum. Rovněž to pověření sestavením vlády není věc, která by vyplývala z jakéhokoliv zákona či Ústavy. V prvních dnech není role prezidenta zásadní, pokud by se stalo, že pan prezident třeba nesvolá první zasedání Poslanecké sněmovny, tak i to je ošetřeno v Ústavě, že se tak stane třicátý den po volbách.

Prezident by každopádně měl jmenovat předsedu vlády. Jak dlouho může prezident nic nedělat?

To je otázka pro ústavní právníky. Pokud by se stalo, že prezident nedělá nic, tak se třicátý den po volbách sejde Poslanecká sněmovna na svém ustavujícím zasedání. Tam si, předpokládám, zvolí předsedu, který svolá první řádnou schůzi. Poté vláda, předpokládám, podá demisi. Začne vládnout v demisi. V tom okamžiku už začnou probíhat nějaká jednání o možné vládě. Buď tam bude existovat pověření, nebo nebude, ani tady to není překážkou.

Do nějaké doby by měl pan prezident, a to je první okamžik, kdy to bez něj skutečně nejde, jmenovat někoho premiérem. Tento premiér by měl jít do Poslanecké sněmovny s žádostí o důvěru pro sebe a své ministry.

To období, kdy jsme schopni vše zvládat a řešit bez toho, abychom potřebovali zásadní rozhodnutí pana prezidenta, je delší než měsíc.

V sobotu jste řekl, že není doba na užití článku 66 Ústavy, který se zabývá situací, kdy prezident nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat, jeho pravomoci pak rozhodnutím Parlamentu přejdou na jiné ústavní činitele. Platí to stále?

Řekl jsem to v době, kdy jsem ještě měl zprávu, že bude pan prezident jednat s panem premiérem na Hradě. Netušil jsem, že se o jeho obsahu nic od pana prezidenta ani pana premiéra nedozvíme. A že následně bude pan prezident převezen do nemocnice. Ta situace se zásadně změnila.

I proto se ptám, zda to stále platí.

V tuto chvíli je další postup takový, že je potřeba, a to jsem už udělal veřejně, znovu vyzvat Kancelář prezidenta republiky, aby skutečně jasně sdělila, zda je prezident schopen vykonávat svůj úřad. Pokud se to nestane v nejbližší době, tím myslím hodiny, maximálně jednotky dnů, vidím důležité to udělat písemně a oficiálně. Jak jsem řekl: v tuto chvíli nechci dál zacházet. I kvůli prezidentovu stavu by mi to nepřipadalo etické a citlivé.

Znovu apeluji na Kancelář prezidenta republiky, aby tu situaci nevyhrocovala. Je to naprosto zbytečné.