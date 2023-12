Vystrčil: Chovejme se k sobě slušně a s respektem. Mysleme na budoucnost, čtyři roky rozhodně nestačí

„Vím o spoustě věcí, které nás často společně trápí. Navrhuji, abychom se během adventu raději zamysleli, jak a v čem můžeme být lepší,“ řekl v projevu při příležitosti výročí prvního jednání Senátu jeho předseda Miloš Vystrčil (ODS). „Máme všechny předpoklady, abychom současnou situaci zvládli. Jsem přesvědčen, že o to největší bohatství jsme nepřišli, že ho stále máme,“ míní Vystrčil. Celý jeho projev si můžete přečíst níže. Dokumenty Praha 20:24 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozdravit v době adventní. V čase, kdy bychom měli zpomalit, zastavit se, zklidnit a také se ohlédnout. Ohlédnout se do minulosti a možná se hlouběji zamyslet nad naší současností i budoucností.

Oslovuji Vás dnes z českého Senátu proto, protože přesně před 27 lety, 18. prosince 1996, se konala první schůze českých senátorek a senátorů. Já však nechci tento den pouze připomenout. Velmi rád bych se s Vámi podělil o své myšlenky, pocity a názory, jejichž zdrojem velmi často bývají právě Vaše otázky a sdělení.

Pravidelně se potkávám s celou řadou z Vás a nejprve Vám chci poděkovat. Naše rozhovory často nejsou jednoduché. Děkuji za Váš zájem a děkuji za Vaši podporu a ujišťuji Vás, že neberu na lehkou váhu také Vaši kritiku.

V poslední době spolu často diskutujeme o drahých energiích, o zdražování potravin, o nevyhovujícím dopravním spojení, nedostatku lékařů. Mluvíme o bydlení, o rovném přístupu k ženám a mužům, o vztahu k menšinám, o změně klimatu.

Říkáte mi, že máte obavy z migrace, z konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě. Vím o spoustě dalších věcí, které nás často společně trápí. Zároveň k tomu navíc existují lidé, říká se jim populisté, kteří tvrdí, že všechno se dá vyřešit rychle a jednoduše. Říkají například, že není žádný problém zlevnit potraviny nebo energie. Že je prý jednoduché vyřešit důchody nebo problémy ve školství nebo ve zdravotnictví.

Jak můžeme být lepší

Toto já Vám říkat nemohu a nebudu. Nebudu Vám lhát ani Vám nebudu slibovat nereálné věci. Lhaní a populistických slibů jsme si užili a bohužel stále ještě užíváme dost a dost. Navrhuji tedy, abychom se během adventu raději zamysleli, jak a v čem můžeme být lepší.

Máme svobodné a férové volby a politici jsou tak do velké míry odrazem samotných voličů. Řekněme si tedy jako jednotliví voliči, co nám vadí, a také se sami sebe zeptejme, zda se někdy nechováme podobně tomu, co se nám samotným nelíbí a co sami u druhých kritizujeme.

Když začnu u politiků, osobně mi velmi vadí, že my politici, politici z koalice a z opozice postupně ztrácíme schopnost spolu mluvit. Sveřepé trvání na názorech, neochota hledat kompromisní řešení, vzájemné osočování a neslušné chování jsou při debatách stále častější. Píšete mi, že stejně jako já nerozumíte tomu, proč jednání v Poslanecké sněmovně o programu trvají hodiny. Považujete to za plýtvání prostředky, energií i časem.

Zároveň ze setkání a diskusí s Vámi vím, že podobně nekonečné a nesmiřitelné debaty se bohužel odehrávají stále častěji i na srazech bývalých spolužáků nebo rodáků nebo se dokonce stávají součástí debaty u rodinného oběda. Zvláště pak, když spolu obědvá více generací.

Ani v případě diskusí politiků, ani v jiných případech to není dobře. Jsem přesvědčen, že se jedná o velmi nebezpečný trend eskalace politické a společenské nesmiřitelnosti na úkor hledání kompromisů a rozumných dlouhodobě funkčních řešení.

V demokracii by nikdo neměl na úkor slabšího bezohledně využívat svoji převahu. Stejně tak by v demokracii nikdo neměl za každou cenu bezohledně blokovat řešení, které má podporu většiny.

Pokud k tomuto svým chováním budeme nadále směřovat, rozvoj naší země se zastaví. Důsledkem bude růst nedůvěry v parlamentní demokratický systém a ve schopnosti politiků řešit problémy. Že na tom nejvíce vydělávají a vydělají populisté a extremisté, je již dnes zřejmé.

Oslabení demokracie

Co zatím tolik zřejmé není, je skutečnost, že zároveň může postupně dojít k výraznému oslabení naší demokracie. A následně k nebezpečnému rozkolísání našeho demokratického společenského systému.

Dovoluji si proto před tím varovat a velmi poprosit, naléhavě požádat, abychom v tomto způsobu chování v roce 2024 nepokračovali.

Vyzývám proto v první řadě všechny zákonodárce, abychom se k sobě chovali vždy slušně a s respektem, abychom začali fungovat normálně ve prospěch naší země a jejích občanů. Měli bychom si také všichni přiznat, že jsme v minulosti dělali chyby a že neexistují jednoduchá řešení, jak dát věci do pořádku.

Všichni přece víme, komu nevadilo a kdo připustil prohlubování naší strategické surovinové a výrobní závislosti na zemích s autoritářskými režimy. Stalo se tak za několika minulých vlád a minulých prezidentů.

Musíme si však zároveň připustit, že se tak stalo s naším souhlasem, souhlasem nás občanů. Jedeme v tom společně. V naprosté většině jsme byli a jsme pořád rádi za levnou energii nebo levné zboží ze zahraničí, bez ohledu na zemi původu a způsob výroby.

Kupovali jsme levný plyn z Ruska, kupujeme léky nebo třeba baterie z Číny. Zvykli jsme si rychle a nebezpečí strategické závislosti jsme nevnímali nebo vnímat nechtěli. A najednou po mnoha letech, kdy to zdánlivě fungovalo, je to tady. Plyn a ropa z Ruska nejsou, léků je málo a vládo, řeš to!

Opravdu někdo věří tomu, že tyto problémy lze vyřešit lusknutím prstů? Opravdu někdo věří tomu, že tahle vláda měla a mohla mít připravený jasný plán a detailní řešení? Anebo je to jinak?

Není to náhodou tak, že nás dostihla naše vlastní předchozí, zdůrazňuji předchozí nezodpovědná a naivní hospodářská politika a naivní chování? Svoji nezávislost jsme ztráceli, neboť jsme ji postupně prodávali za levný plyn, levnou ropu nebo třeba dnes, kdo ví, právě za ty léky.

A když se potom stanete závislým na tom, co bytostně potřebujete k životu, skončíte zcela v hrsti toho, kdo Vám to může poskytnout. To přece víme všichni a to je celá pravda. Tohle nesmí pokračovat. A první předpoklad pro dobrá řešení je, že si to přiznáme.

Odkaz Václava Havla

Politici, a nejen politici, všichni bychom měli změnit své chování a naučit se více myslet i na vzdálenější budoucnost. Čtyři roky dopředu rozhodně nestačí. A měli bychom v tomto spolupracovat, a ne si házet klacky pod nohy. Pokud to nedokážeme, může se nám stát, že pro nás bude jednou obtížné podívat se beze studu a pocitu viny do očí svým potomkům.

Naštěstí máme pořád ještě čas a máme energii a sílu. A zejména, máme pořád skvělé lidi s úžasnými schopnostmi.

Vyrábíme například skvělé elektronové mikroskopy. Jsme neuvěřitelně flexibilní ve využití nových technologií. Kojenecká úmrtnost je v Česku jedna z nejnižších na světě. Náš systém turistického značení nám závidí celý svět.

Jako země, jako národ disponujeme výjimečnou demokratickou i totalitní historickou zkušeností, která je pro současnou Evropskou unii velmi důležitá. Postupně získáváme nazpět větší mezinárodní autoritu a v ochraně lidských práv už zase navazujeme na Václava Havla.

O bohatství jsme nepřišli

Ve výčtu všech dalších nej bych mohl pokračovat, neudělám to. Raději řeknu, že je zřejmé, že máme všechny předpoklady, abychom současnou situaci zvládli. Jsem přesvědčen, že o to největší bohatství jsme nepřišli, že ho stále máme.

Tím největším bohatstvím jsme my sami, obyvatelé naší země, občané, lidé, zvláště pak mladí lidé. Máme v sobě solidaritu a mnohokrát jsme to prokázali. Děkuji za podporu všem potřebným a zranitelným nebo napadeným.

Pomáháme doma, pomáháme v zahraničí. Ještě jednou velké díky všem, kteří tak činí. Máme v sobě odolnost, kreativitu a obrovskou schopnost reagovat na změny. Máme schopnost být hrdiny i obrovskými pracanty, co dokáží často i s málem velké věci. Máme úžasnou polohu uprostřed Evropy.

Jsme členskou zemí Evropské unie a jsme členy NATO. Jsme členy dobré společnosti a žijeme v bezpečí.

A především máme svobodu a máme demokracii.

Tohle všechno si nesmíme nechat již nikdy vzít. Proto prosím, buďme k sobě nároční. Buďme k sobě kritičtí. Nenechávejme se obelhávat. Buďme sebevědomí! Pečujme o svoji nezávislost. Chvalme se, podporujme se, pomáhejme si a buďme odvážní.

Dokázali jsme v minulosti úžasné věci a bylo tomu tak proto, že jsme nakonec vždy dokázali v důležitých věcech spojit síly, a ne jít proti sobě. Dnes jsme v situaci, kdy je nutné si naši minulost připomenout a propsat z ní vyplývající poučení do příběhu, který právě píšeme. Jsem přesvědčen, že to dokážeme udělat správně.

Věřím tomu proto, protože naši zemi znám. Věřím tomu proto, protože tady žiji s Vámi 63 roků. Věřím tomu proto, protože stejně jako mě i Vám záleží na osudu našich dětí a vnoučat.

Přeji Vám všem krásný a požehnaný advent.