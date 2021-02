Vystrčil: Ukazuje se, že vláda není připravená. Dělá experimenty na lidech metodou pokus a omyl

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) znehodnocuje základní pilíře, na kterých Česko funguje. „Pěstování neúcty k pravidlům je obrovský problém, který se nám v budoucnu může tisícinásobně vrátit,” řekl v pondělním rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Proto společně s dalšími senátory uvažuje o podání ústavní stížnosti na vyhlášení nového nouzového stavu. Chce ale počkat, jak dopadnou úterní a středeční jednání. Rozhovor Praha 6:15 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) na váš nedělní dopis reagoval s tím, že ho vaše reakce na opětovné vyhlášení nouzového stavu mrzí a že to dokazuje, že někteří politici nemají zájem o řešení současné situace. Souhlasíte s tím, že nemáte zájem o řešení situace?

Vyjádření premiéra mě velmi mrzí, protože jsem přesvědčen o tom, že mi záleží na životech a zdraví lidí minimálně stejně jako jemu. Ale fungování naší demokratické společnosti je založené na dodržování Ústavy.

5 scénářů dalšího vývoje: dohoda vlády s opozicí, zrušení nouzového stavu i pád Babišova kabinetu Číst článek

V okamžiku, kdy bychom se dostali do stavu, že někdo bude moci vládnout pouze dekrety, protože nebude uznávat to, že k některým rozhodnutím potřebuje například souhlas Poslanecké sněmovny, tak se dostáváme do situace, která může ohrozit naše zdraví a životy. To, že se dnes někdo stará o to, aby byla Ústava dodržována a chráněna, je podle mého názoru jeho povinností, zejména pokud se jedná o senát a jeho předsedu.

Premiérovo vydírání a osočování tím, že naznačuje, že nám nezáleží na tom, co se dnes děje, je hrubé faulování, nízké útočení a podněcování nálad lidí, které není na místě a je to nehodné premiéra České republiky. Neuvěřitelně mě mrzí, že k tomu je ochotný přistoupit a znehodnocovat tak pilíře, na kterých Česko funguje.

Zaslal jsem @AndrejBabis dopis. Upozorňuji na možné protiústavní chování @strakovka. Pilíře naší demokratické společnosti, nelze obcházet. Je povinností vlády a opozice v se domluvit na ústavním postupu. Je to v zájmu všech a @senat musí tento zájem hájit. https://t.co/HD5V40mAo3 — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) February 14, 2021

Když bychom rezignovali na to, že není potřeba dodržovat Ústavu, tak se dostáváme na šikmou plochu, na jejímž konci byly v minulosti miliony mrtvých. Nechci to používat, ale to, co předvádí premiér, je hrozné. Pěstování neúcty k pravidlům je obrovský problém, který se nám v budoucnu může tisícinásobně vrátit.

Velmi mě mrzí, že premiér si bere tímto způsobem do ruky jako rukojmí obyčejné občany, kteří nemají čas na to, aby tu věc prostudovali. A předseda vlády je svojí populistickou rétorikou štve proti lidem, kteří jen řekli, že by se měla dodržovat Ústava. Jsem z toho velmi roztrpčený a rozzlobený.

Nouzový stav pořád dokola?

Podle předsedy vlády a jeho právníků je ale vyhlášení nového nouzového stavu v souladu s Ústavou. V čem se vaše pohledy liší?

V okamžiku, kdybychom přistoupili na výklad premiéra Babiše, tak by Poslanecká sněmovna vlastně ztratila možnost zakázat nebo přerušit trvání nouzového stavu. Protože v okamžiku, kdy by došlo k usnesení Poslanecké sněmovny, která by neprodloužila nouzový stav, tak by bylo podle premiéra a jeho právníků možné, aby v podstatě bezprostředně vláda nouzový stav znovu vyhlásila. A tak by to mohla dělat pořád dokola.

Buď bude vláda komunikovat, nebo musí nouzový stav skončit, říká hejtman Kuba Číst článek

Vlastně by (sněmovna) neměla nárok na to, aby někdy nouzový stav ukončila. Kdykoli by to udělala, tak by podle premiéra bylo možné, aby ho znovu vyhlásil. Kdybychom připustili, že to je možné, tak připouštíme, že je možné vládnout dekrety, že není potřeba Poslanecké sněmovny a že jí vláda není zodpovědná v případě vyhlášení nouzového stavu. A přitom při jeho vyhlášení vláda může téměř cokoli.

Připustíme-li, že vláda může vyhlásit nouzový stav kdykoli a že to Poslanecká sněmovna nemůže zastavit, tak je to situace, která je do budoucna nebezpečná.

Neříkám, že to dnes hrozí a jsem přesvědčen, že to lze zvládat i jinými prostředky. Vláda se musí s Poslaneckou sněmovnou domluvit, premiérova odpovědnost je, aby se domluvil a věci vysvětlil, a ne ji obcházel.

Vláda tvrdí, že bez nouzového stavu by v pondělí mohly otevřít obchody. Na jejich zavření totiž stav nebezpečí, který mohou vyhlásit kraje, ani hygienické stanice nestačí. Měli toto riziko podstoupit?

Podle zákona o veřejném zdraví možná nejde zavřít maloobchody, ale jde nastavit pravidla, na základě kterých by riziko v nich bylo stejně velké jako riziko v supermarketech. Pak je otázkou, jestli tohle je vůbec problém, který zásadním způsobem může zhoršit to, jakým způsobem dnes bojujeme proti pandemii. Přestože máme 132 dní nouzový stav, tak se situace zhoršuje.

Otevření maloobchodů? Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí uvedl, že v následujících dnech po dohodě s kraji bude na vládě usilovat o otevření obchodů od 22. února s tím, že by prodávající museli nosit respirátor FFP2. Téma také probral také s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). V úterý o tom chce jednat s opozicí.

Co z toho plyne? Nouzový stav a jeho právní rámec problém neřeší, problém řeší opatření a ta nejsou správně zavedena. Kdyby to tak bylo, tak dochází ke zlepšování stavu a to se neděje.

Paradoxně, kdyby museli vyhlašovat opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tak je musí zdůvodnit. Pak by se mohlo ukázat, že některá opatření zdůvodnění nemají a že je vysvětlit nedokážou. A úplně jiná by se mohla zavést, protože jsou potřeba. Není tomu tak, že by v okamžiku nevyhlášení nouzového stavu tady stála bezbranná vláda a všechno se otevřelo a mohlo. To je neustále opakovaná lež.

Největší expert byl v tomto Jan Hamáček (ministr vnitra, ČSSD – pozn. red.), který prohlásil, že když nebude nouzový stav, tak se nebude moct využívat armáda. Následně se ukázalo, že armáda může dál pracovat, protože je možné, aby to náčelník generálního štábu nebo ministr zajistil. Ukazuje se, že vláda není připravená a dělá experimenty na lidech metodou pokus a omyl.

Kdyby opatření vysvětlovali, tak by se situace mohla zlepšit. Neříkám, že se zlepší a taky neříkám, že jsem pro to, aby nebyl nouzový stav. Jen říkám, že se to musí dělat promyšleně, společně a musíme společně zajistit, aby zdraví a životy lidí byly ušetřeny. Ne, že si z toho někdo bude dělat PR kampaň pro volby.

Se stížností čekáme

Oznámil jste, že chcete na vládu podat ústavní stížnost. V jaké je to fázi?

Dohadujeme se o tom, že počkáme, jak bude reagovat Poslanecká sněmovna. Minimálně je potřeba s dalšími kroky počkat až dojde na jednání opozice s vládou a na schůzi ve středu, kdy má vláda informovat sněmovnu o tom, že vyhlásila nouzový stav.

Ústavní stížnost kvůli nouzovému stavu Ústavní soud obdržel první dva návrhy na zrušení nového nouzového stavu. Podali je občané, v jednom případě spolu s firmou z oblasti pohostinství. Agentura ČTK to zjistila z přehledu takzvaných plenárních věcí na webu soudu.

Je i v pravomoci Poslanecké sněmovny, aby se obrátila na Ústavní soud. Myslím, že je potřeba, abychom jako senátoři věděli, jak se k tomu sněmovna staví a co si o tom myslí. Od toho se budou odvíjet další kroky. Teď vám neřeknu, jak budeme dál postupovat. Taky se musíme sejít spolu se senátory a domluvit se, jak postupovat a jestli nenavrhují i něco jiného.

Budete se těch jednání opozice s vládou účastnit?

Jako místopředseda ODS se účastním jednání v rámci občanské demokracie. Jinak k jednáním pozván nejsem. Nedělám si ale nárok na to, aby předseda Senátu mluvil do toho, jaká mají být činěna opatření. Jen říkám, že je potřeba, abychom při tom dodržovali Ústavu, protože jinak by nás to mohlo stát obrovské ztráty.

A říkám, že dle mého názoru je potřeba, aby se vláda dohodla s opozicí, protože zásadní pro překonání pandemie je, aby lidé politikům věřili a rozuměli jim. A lidé vyjádřením politiků nerozumí. A když ještě někdo přilévá olej do ohně tím, že říká, že jemu na lidech záleží a ostatním ne, tak to vede k tomu, že lidé na opatření rezignují a jsou znechucení.

Pokud nedojde ke shodě, je ve hře hlasování o nedůvěře vlády?

Povinností vlády a opozice je domluvit se na společném postupu, aby lidé věděli, na čem jsou. Pokud se někdo nechce domluvit, je jedno, jestli opozice nebo vláda, tak se chová špatně a je to velmi nedobrý signál a základ pro překonání pandemie.

Nepřipouštím si, že by k něčemu takovému mělo dojít a ani o tom nechci mluvit. Sám za sebe dělám všechno proto, aby požadavky ze strany opozice byly minimalistické a realistické. A věřím, že i současná vláda si uvědomuje, že jediná možnost, jak pandemii zvládnout, je, že potáhneme alespoň v této věci za jeden provaz.