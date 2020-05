Vystrčil po setkání se Zemanem: Jsem rád, že na Tchaj-wanu vládne demokracie

Pokud bude Čína diktovat České republice a Senátu, co mají dělat, cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se stává reálnější. Vystrčil to řekl novinářům po úterní schůzce s prezidentem Milošem Zeman. Čínské velvyslanectví kritizoval za to, že jeho rada upozornila český Senát, aby neblahopřál nové tchajwanské prezidentce k jejímu zvolení do funkce. Vystrčil prohlásil, že je rád, že na Tchaj-wanu vládne demokracie.

