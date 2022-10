Vystrčil: Ambici zůstat předsedou Senátu mám, o kandidátovi ale rozhodne klub

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS chce ve vedení horní komory pokračovat. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že pokud bude mít podporu, tak má ambici se o tuto pozici znovu ucházet. Zároveň popsal, jak se výsledky voleb odrazí na dalším fungování Senátu. Rozhovor Praha 9:34 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil, předseda Senátu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máme druhý den po volbách. Co podle vás rozhodlo o vašem vítězství v Jihlavě?

Myslím, že to byl program, který jsem představil a zároveň i práce, kterou mám za sebou. To znamená známost v regionu a práce, kterou odvádím. A nakonec i úspěšná kampaň, ve které se podařilo vyvrátit lži a pomluvy, které zejména posledních 14 dnů Andrej Babiš, který se kampaně intenzivně účastnil a téměř ji absolvoval na místo Jany Nagyové, o mně v obvodu šířil.

Co říkáte na dozvuky voleb? Třeba hnutí ANO před nimi říkalo, že jsou referendem o vládě. Po sobotním úspěchu ODS ta slova bralo zpět.

Volby nebyly referendem o vládě. Respektive my do hlavy jednotlivých voličů nevidíme. Nevíme, kdo se rozhodoval podle toho, jak vládne vláda a kdo podle toho, jak je zastupitel nebo senátor kvalitní. Ale takto bych si to netroufl říci. Je na každém, jak to bude interpretovat.

Pokud bychom to interpretovali tak, jak to chtěl interpretovat Andrej Babiš, a brali bychom i senátní volby jako referendum o vládě, tak pan Babiš totálně prohrál. Pokud bychom to brali tak, že to je soutěž kandidátů, kteří mají v rámci volební kampaně předvést, kdo je kvalitnější, tak ve druhém kole hnutí ANO a některá další uskupení prohrála. Já sám nechci říkat, jestli to bylo tak, nebo tak.

Budete se opět ucházet o křeslo předsedy Senátu?

To bude předmětem jednání nejsilnějšího senátorského klubu, což bude senátorský klub ODS a TOP 09. Pozici předsedy Senátu vykonávám do 15. října. A pokud budu mít podporu, tak tu ambici, abych se o tu pozici znovu ucházel, mám. Ale rozhodne to senátorský klub. Je zvykem, že nejsilnější senátorský klub nominuje předsedu Senátu.

Ohledně senátorského klubu ODS a TOP 09. Zůstane všechno tak, jak bylo? Protože předseda Zdeněk Nytra z ODS na Ostravsku svůj mandát obhájil, ostatně i místopředseda Tomáš Černín z TOP 09.

Vypadá to, že to nezůstane, jak to bylo, ale bude to tak, že budeme silnější. Klub bude početnější. Co se týká vedení klubu, tak budeme rozhodovat na schůzi senátorského klubu.

Situace teď vypadá tak, že až do 15. října tvoří senátorský klub členové, kteří již mandát vykonávají. Nově zvolení ještě v rámci klubu nemohou hlasovat, protože mandát nevykonávají.

Obecně bych tipoval, že se vedení příliš neobmění, protože fungovalo dobře a ve volbách jsme byli úspěšní. Ale bude to předmětem jednání klubu. Nechci to předjímat a nechci říkat, jak to bude, když se k tomu nemohli členové klubu vyjádřit.

A jak by podle vás měl Senát vystupovat v novém období? Je něco, co byste chtěl změnit?

Senát svoji roli v minulém volebním období plnil velmi dobře. Není to tak, že bychom měli něco razantním způsobem měnit. Jsou některé technicko-organizační věci, které bylo dobré upravit – ať je to delší doba na projednávání zákonů nebo zlepšení komunikace s Poslaneckou sněmovnou, i když to už začalo v poslední době fungovat velmi dobře.

A rovněž jsem přesvědčen, že bychom se mohli více věnovat institutu, kterému se říká veřejné slyšení, protože jedna z rolí Senátu je upozorňovat na věci, které jsou pro Českou republiku a pro náš život velmi důležité, byť třeba přímo nesouvisí s přijímáním nějakého zákona a týkají se třeba svobody, demokracie, naší zahraniční politiky a podobně.

Myslím si, že ta role trojjediná, kterou Senát má - kontrola zákonů, role stabilizační, ochránce Ústavy, ochránce svobody a demokracie a role nastavování vyšší úrovně politické kultury a nepopulistické chování, které obhajuje spravedlnost, i když jsme třeba v menšině, to by měl do budoucna mít Senát jako hlavní roli, jako hlavní úkol.