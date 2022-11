Senát zvolí nové vedení. ‚V dnešním složení splní roli pojistky,‘ míní jediný kandidát na předsedu Vystrčil

Senát se ve středu schází poprvé od voleb v novém složení. Horní komora je nyní oficiálně bez předsedy, noví zákonodárci ho zvolí v tajné volbě. A vyberou i zbytek vedení Senátu. Post předsedy horní komory bude obhajovat Miloš Vystrčil z ODS, protikandidáta zatím nemá. „Senát je schopen dostát všem svým rolím,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Vystrčil. Rozhovor Praha 10:35 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil na tiskové konferenci v Senátu. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Platí dohoda, že se znovu stanete druhým nejvyšším ústavním činitelem?

To uvidíme až po volbě. Doufám, že platí. Nominací jsem poctěn. A zda vše dobře dopadne, teprve uvidíme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud se v návrzích zákonů objeví věci, které jsou z v rozporu s naší ústavou, jsem přesvědčen, že je Senát nepropustí a nepřipustí, aby byly schvalovány, ujišťuje Miloš Vystrčil. Poslechněte si rozhovor

Jsou už jasnější představy o tom, jak se promění zbytek vedení horní komory?

Ano, ta představa existuje. Předsedové jednotlivých senátorských klubů domlouvali možné složení. Ale vše musí potvrdit volba. To znamená, pokud neproběhne volba, tak bychom říkali věci, které se sice pravděpodobně stanou, ale ještě nestaly. Takže si myslím, že bude dobré počkat, až jak dopadne volba.

Pokud vás senátoři v tajné volbě podpoří, budete chtít oproti svému předchozímu období na postu předsedy něco významně měnit?

Dovolím si odpovědět, že i kdyby mě senátoři nezvolili, tak jsem přesvědčen, že Senát v tom složení, ve kterém se dnes nachází, je většinově schopen dostát všem svým rolím a plnit jednak úlohu pojistky, jednak úlohu tělesa, které zkvalitňuje zákony, zjednodušuje je, nekomplikuje je, snaží se, aby byly pro lidi srozumitelné. A také tu roli jakéhosi strážce politické kultury a bojovníka za spravedlnost, i když je třeba někdy v menšině.

Kdo povede Senát? Předsedou horní horní komory se má podle dohod senátorských klubů znovu stát Miloš Vystrčil (ODS), místopředsedy Jiří Oberfalzer (ODS) a Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Novým prvním místopředsedou Senátu bude dosavadní předseda senátního školského výboru Jiří Drahoš (za STAN), který si vymění pozice s Jiřím Růžičkou (za TOP 09).

Pětikoalice si udržela i po volbách v Senátu většinu. Přesto jsou v horní komoře i úplně nové tváře, mimovládní strany. Jak byste se případně pokusil senátory spojovat?

Tyto věci většinou fungují přirozeně tím, že senátoři pravidelně nepracují, jenom když sedí na plénu, ale také zasedají ve výborech, komisích a dalších orgánech Senátu. A tam nad problémy, které řešíme, dochází k přirozenému spojování mezi lidmi, kteří mají velmi podobné názory, velmi kvalitní životní zkušenosti i schopnosti.

Protože Senát je složen z lidí, kteří v naprosté většině už ve své předchozí kariéře mnoho dokázali. A nejsou to lidé, kteří by přišli do politiky jako do první věci, kterou dělají, ale naopak většinou byli úspěšní i v jiných oborech.

Můžeme očekávat, že se schvalování některých zákonů v Senátu může zkomplikovat, tak jako se tomu teď děje opakovaně třeba ve sněmovně?

Myslím, že v některých případech, kdy půjde o nekvalitní normu nebo tam bude nějaká chyba, to lze očekávat. Senát nikdy nebyl a nebude gramofonovou deskou. Nikdy nebude jenom slepě odhlasovávat to, co mu z Poslanecké sněmovny přišlo, ale vždycky se bude snažit dostát té své jedné roli, kterou je zkvalitňování zákonů, a zároveň bude ochránce či strážcem Ústavy. To znamená, pokud se objeví věci, které jsou v rozporu s naší Ústavou, tak jsem přesvědčen, že nepřipustí, aby byly schvalovány.