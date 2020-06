Vystrčilova cesta na Tchaj-wan vztahy s Čínou nepoškodí. Dopis z ambasády byl přešlap, řekl Petříček

Všichni vnímají rostoucí asertivitu Číny, ale nemá přepisovat mezinárodní pravidla. V České televizi to řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan podle něj česko-čínským vztahům nepomůže, ale ani neuškodí. Dopis čínské ambasády adresovaný Pražskému hradu, který Vystrčila dle jeho slov k cestě přesvědčil, považuje Petříček za diplomatický přešlap. Praha 13:32 14. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Opakovaně jsme to s čínskou ambasádou řešili. Zápisy z jednání unikly do médií, což se mi nelíbí, ale je alespoň vidět, že si nenecháme mluvit do toho, jaká je naše politika a že stojíme za svými principy,“ řekl v Otázkách Václava Moravce ministr zahraničí Petříček k dokumentu, kterým čínská strana varovala před cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan.

Ministr zahraničních věcí tak zároveň odmítl, že by se dokumentem Česko nedostatečně zabývalo, což Vystrčil v médiích nedávno označil za důvod, který ho k uskutečnění cesty přesvědčil.

„Ten dopis není úplně standardní. Nemyslím si, že to byla šťastná záležitost a opakovaně jsme to s čínskou stranou řešili,“ uvedl Petříček v pořadu a vyjádřil se také k hlasům, které nabádaly k vyhoštění čínského ambasadora z Česka.

„Připomeňme si, jaké jsou podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích důvody pro vyhoštění. Je to skutečně pouze několik konkrétních důvodů, které mohou vést k vyhoštění diplomatů. Není to pouze otázka diplomatického přešlapu,“ dodal.

‚Spíš poznámky než dopis‘

Dokument adresovaný kanceláři prezidenta republiky, jehož znění bylo zveřejněno i v médiích, kde se o něm mluví jako o „čínském dopise“ ministr ani nechce označovat za dopis. „Nesplňuje to formát diplomatické komunikace. Hovoří se o tom jako o dopise, ale nevím, jak to nazvat. Je to spíš několik poznámek pro použití k diskuzi,“ řekl Petříček.

Čínská ambasáda měla podle ministra zahraničních věcí a místopředsedy sociální demokracie zvolit v případě výhrad jiný postup. Ostatně jindy tak – i v otázce vztahu České republiky a Tchaj-wanu – podle něj postupuje. „Čína se mohla obrátit přímo na kancelář Senátu a vysvětlit svou pozici,“ uvedl.

Petříček ale v České televizi ale zároveň vyzval k tomu, aby se debata ohledně vztahu s Čínou u dopisu a cesty na Tchaj-wan „nezasekla“. „Je řada důležitějších otázek. Naše diplomacie dlouhodobě tlačí na to, aby součástí dialogu Evropské unie s Čínou byla i citlivá témata. Lidská práva, situace národnostních menšin, náboženská svoboda,“ řekl Petříček s tím, že právě Evropská unie má hrát při vyjednávání s Čínou hlavní roli a dohlížet na to, aby Peking dodržoval hodnoty, ke kterým se v minulosti přihlásila.

Přestože asertivita Číny podle Petříčka v poslední době roste, nemá z cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan přílišné obavy. „Nemyslím si, že by cesta pomáhala. Nemyslím si ale ani, že by škodila. Těžko předjímat, jaké to bude mít dopady, ale nemyslím, že by měla přímý dopad na obchod mezi oběma zeměmi,“ dodal s tím, že obchodní vztahy Česka a Číny jsou už nyní silně vychýlené v český neprospěch, na což si už ostatně v minulosti stěžoval i prezident Miloš Zeman.