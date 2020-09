Občané chtějí přivítat Vystrčila. ‚Na větší množství lidí nejsme připraveni,‘ říká mluvčí letiště

Lidé na facebooku vyjadřují podporu cestě Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Organizátoři události Přivítání delegace z Tchaj-Wanu chtějí předsedu Senátu dokonce přivítat přímo na letišti ve Kbelích, kam má v sobotu přiletět. Podle mluvčí letiště Zuzany Špačkové je však nepravděpodobné, že by se vojenské letiště otevřelo pro veřejnost. „Nejsme ani kapacitně připravení,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz. Kbely/Tchaj-pej 17:50 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové delegace v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (nahoře uprostřed) mávají před odletem na návštěvu Tchaj-wanu. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Zájem o událost už na facebooku vyjádřily stovky uživatelů, skoro tři desítky z nich se chtějí akce zúčastnit. „Velmi si ceníme postoje předsedy Senátu Miloše Vystrčila i ostatních delegátů, kteří vyrazili na Tchaj-Wan. Se zděšením sledujeme postupné přibližování naší země do sféry vlivu Číny a Ruska, ale tato cesta nám ukázala naději, že v tom nejsme sami a že existují v naší politice i lidé odvážní a s rovnou páteří,“ píše se u události.

„Chceme tedy tuto delegaci osobně přivítat zpátky na rodné hroudě a tím jim také vyjádřit podporu a poděkovat, že nepodlehli tlaku mocného obra, ale zachovali si svobodu a důstojnost ve svých rozhodnutích,“ pokračují autoři akce.

Ředitel Sekretariátu předsedy Senátu Petr Kostka redakci napsal, že delagace občanskou aktivitu zaznamenala. „Bereme ji jako vyjádření podpory, přistaneme ale ve Kbelích, což je vojenské letiště a veřejnost tam pravděpodobně nepustí. A navíc do této aktivity nechceme vstupovat,“ napsal redakci Petr Kostka s tím, že předseda Vystrčil pojede z letiště rovnou do Senátu.

Kbelské letiště nepočítá s tím, že bude přílet delegace přístupný veřejnosti. „Nedostali jsme žádný požadavek na vstup novinářů nebo veřejnosti. Nejsme ani kapacitně připravení na to, abychom do areálu vpustili větší množství lidí. Zásadní ale je, jak by se k tomu postavil Senát. My se k tomu postavíme až poté, co nám přijde požadavek. Obávám se ale, že přílet za přítomnosti veřejnosti nebude, jsme vojenské letiště,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí letiště Zuzana Špačková.