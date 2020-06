‚Je to rozhodnutí pana Vystrčila.‘ Prezident, premiér i ministr zahraničí návštěvu Tchaj-wanu nepodporují

Prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nepodporují cestu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Zároveň ale většina z nich zmiňuje, že jde o jeho rozhodnutí. Reakce Praha 14:21 9. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, předseda sněmovny Radek Vondráček, ministr zahraničí Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová/Milan Malíček, Právo, Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Je to na něm, jaký bude mít ta cesta dopad na naše ekonomické zájmy a firmy. Nechci spekulovat, zda to naše vztahy s Čínou ovlivní. Pokud bude zahraniční politiku dělat každý politik, nebude to pro Českou republiku dobré,“ řekl pro Českou televizi premiér Andrej Babiš novinářům.

Buď budeme držet své hodnoty, nebo počítat groše. Na Tchaj-wan pojedu, řekl šéf Senátu Vystrčil Číst článek

A cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila nepodporuje ani prezident Miloš Zeman. „Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan nebyla doporučena prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedou vlády ani ministrem zahraničních věcí,“ uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru.

Předseda sněmovny Radek Vondráček dodal, že Vystrčila žádal, aby cestu zvážil. „Je to rozhodnutí pana Vystrčila, tak to je, je to v pořádku. Já jsem ho jenom prosil, aby to zvážil. Je to druhý nejvyšší ústavní činitel, aby to bral v potaz. Je to jeho roztržka s čínským velvyslancem,“ shrnul pro Českou televizi.

Mrzí mě, že jsme se o cestě předsedy @SenatCZ na Tchaj-wan nestihli poradit s ostatními ústavními činiteli a že jí nepředcházela důkladná zahraničněpolitická analýza. Nemohu se ubránit dojmu, že skutečným motivem je vyřizování si účtů se zdejší čínskou diplomacií. — Radek Vondráček (@vondraczech) June 9, 2020

Ani ministr zahraničí Tomáš Petříček s Vystrčilovou cestou nesouhlasí. „Cestu panu předsedovi doporučit nemohu. Vláda mu ji nemůže ale ani zakazovat,“ napsal v SMS pro server iROZHLAS.cz s tím, že o rozhodnutí šéfa Senátu dopředu věděl. „Nevím, jestli cesta druhého nejvyššího ústavního činitele bude mít nějaký přínos. Cesty tak vysokých představitelů státu EU na Tchaj-wan rozhodně nebývají zvykem,“ dodal.

Podle Hamáčka je Senát autonomní a rozhoduje se samostatně. Česko by ale podle něj mělo mít stabilní zahraniční politiku. „Od listopadu 1989 drží politiku jedné Číny, nic se na tom nezměnilo a tento krok pana předsedy Senátu z té politiky jedné Číny vybočuje,“ uvedl pro Radiožurnál.

Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče cesta na Tchaj-wan neprospěje postavení Česka na mezinárodní úrovni.

Opozice je pro

Naopak TOP 09, Piráti nebo ODS cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan vítají. „Je to náš významný, nejen obchodní partner, ale také spojenec, který nám teď v koronavkrizi nezištně pomohl. Na rozdíl od jiných bychom právě s nimi měli budovat velmi vřelé vztahy,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Kdyby Vystrčil na Tchaj-wan nejel, vypadal by, že se bojí, hodnotí exšéf Senátu Štěch Číst článek

„Vítáme, že ta cesta bude. Myslíme si, že Tchaj-wan je pro Českou republiku strategický partner. Objem investic do reálné výroby, který tady udělali, je daleko větší než, co předvedla Čína. Je dobré s ním pěstovat dobré vztahy,“ řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan řekl, že rozhodnutí velmi oceňuje. Po nátlaku Číny podle Rakušana nebyla ani jiná možnost. „Není jiné možné řešení než na Tchaj-wan jet, abychom ukázali, že nejsme žádným vazalským státem, ale jsme samostatnou demokratickou republikou,“ dodal.