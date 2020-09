Hrad z nás dělá lokaje Číny a prodává naši svobodu, tvrdí předseda Senátu Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se v sobotu vrátil z návštěvy Tchaj-wanu, kam podle svých slov jel mimo jiné proto, aby si Češi narovnali záda a aby bylo vidět, že jim nejde jen o žaludky. „Pokud děláme politiku, která vede k tomu, že se stáváme něčími lokaji – mám tím na mysli Čínskou lidovou republiku – tak je to nesprávné, a ti, kteří tuto politiku dělají, jsou prodavači naší svobody,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Interview Plus Praha 17:04 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud děláme politiku, která vede k tomu, že se stáváme lokaji Číny, tak je to nesprávné a ti, kteří tuto politiku dělají, jsou prodavači naší svobody,“ zdůrazňuje Miloš Vystrčil | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Někteří čeští politici se podle Vystrčila snaží prosazovat věci, které se Číně líbí. Jedním z nich je prý i prezident Miloš Zeman.

„Když navštíví Čínu a řekne, že se tam přijel učit stabilizovat společnost, tak je to servilita vysokého formátu. Zrovna tak propagace čínských podnikatelských záměrů v Česku neodpovídá skutečným výsledkům,“ tvrdí předseda Senátu.

Připomíná i reakci prezidentské kanceláře na dopis z čínské ambasády, který prostřednictvím Hradu obdržel zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Vystrčil zdůrazňuje, že nejvyšší ústavní činitelé se měli jeho předchůdce ve funkci razantněji zastat.

V této souvislosti zmiňuje premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Oba ale na druhou stranu oceňuje za to, že se ohradili proti výrokům čínského ministra zahraničí, který prohlásil, že Vystrčil za svou cestu zaplatí vysokou cenu.

Chceme poslouchat silnějšího?

Reakce Číny se může dotknout i českých podnikatelů. Firma Petrof oznámila, že byla pozastavena její pětimilionová zakázka na dodávku klavírů a pianin do Číny.

„Pokud se tak stane, bude mi to velmi líto,“ reaguje Vystrčil, zároveň ale dodává: „Na druhou stranu pokud bychom neměli dělat věci, které si myslíme, že jsou správné, protože někdo silný to tak chce, tak moje otázka zní: A když se to stane podruhé, tak také poslechneme? A kdy neposlechneme? Nebo chceme poslouchat pořád?“

Vystrčil podotýká, že ke škodám nedojde jen tehdy, pokud budeme neustále poslouchat silnějšího – tím ale přijdeme o svobodu a nezávislost. „Pokud se tomu máme postavit, tak hned na začátku. A ne až v momentě, kdy přijdeme téměř o všechno,“ doplňuje.

Většina evropských zemí podle Vystrčila obchoduje s Čínou na principu vzájemné výhodnosti a rovné spolupráce, Česko je ale jiný případ: „Někteří čeští vrcholní politici se v tomto chovají neuváženě. Konkrétně Kancelář prezidenta republiky, protože si zdaleka nejsem jist, že se to týká jen pana prezidenta,“ upozorňuje.

Je to kampaň?

Vystrčil připouští, že se jeho návštěva Tchaj-wanu stala součástí kampaně před podzimními krajskými a senátními volbami, důrazně ale odmítá, že by tak byla od počátku plánována.

„Začali jsme jednat v lednu a navazovali jsme na záměr bývalého předsedy Kubery. Mimochodem je velmi zajímavé, že prezident tento jeho záměr neschvaloval, a teď mluví o tom, že by mu rád udělil Řád Bílého lva.“

„Udělal jsem to proto, že si myslím, že svoboda a demokracie jsou neuvěřitelně důležité, a když tu někdo prodává naši demokracii, tak já nemůžu mlčet. Je pravda, že jsem se vrátil akorát do volební kampaně, ale není možné, abych řekl: ‚Nezlobte se, teď jsem byl na Tchaj-wanu, lidé si mě všímají a rádi mě vidí, takže se nebudu účastnit volební kampaně.‘ To je absurdní,“ zdůrazňuje.