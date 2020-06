Obávali se, že by nás Čína mohla vydírat nedodáním ochranných pomůcek, říká šéf Senátu Vystrčil

Miloš Vystrčil navštíví Tchaj-wan a cestu, před níž varovalo čínské velvyslanectví, považuje za prospěšnou pro Českou republiku. „Uvědomil jsem si, jak velké je nebezpečí závislosti na nějaké velké nedemokratické zemi,“ řekl v pořadu Českého rozhlasu Plus Interview předseda Senátu Vystrčil (ODS). Horní komora podle něj může činit vlastní diplomatické kroky. Praha 15:39 9. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K rozhodnutí, že na Tchaj-wan pojede, přiměly Vystrčila podle toho, co řekl v Interview Plus, dvě zkušenosti.

„První je ze schůzky nejvyšších ústavních činitelů z 11. března, to byl začátek koronavirové krize. Viděl jsem, že jsme zcela závislí na tom, zda nám Čína dodá, nebo nedodá ochranné pomůcky. A že tady existuje obava premiéra (Andreje Babiše) a ministra vnitra (Jana Hamáčka), že pokud bychom se k Čínské lidové republice chovali nehezky, tak bychom mohli být na dodávkách kráceni. To mě vyděsilo,“ přiznává šéf horní komory.

„Pokud je někdo s někým partner, tak si to nedovedu představit, že když uděláte svobodné rozhodnutí, tak on vám nedodá ochranné pomůcky. To jsem si uvědomil, jak velké je nebezpečí závislosti na nějaké velké nedemokratické zemi,“ vysvětluje Vystrčil.

To ale podle něj nevnímají všichni stejně: „Po druhém jednání s prezidentem 19. května jsem pochopil, že kromě jakýchsi interních rozhovorů s čínskými zástupci tady není ochota vyvázat se z té závislosti na Čínské lidové republice a z toho nerovného vztahu,“ dodává s tím, že Senát na to má podle něj jiný názor.

Horní komora může podle svého předsedy činit vlastní diplomatické kroky, které jsou v souladu s dlouhodobou koncepcí české zahraniční politiky. A to podle svých slov Vystrčil nyní dělá: upozorňuje na hodnotu svobody, demokracie, ústavnosti a vlády práva.

‚Vezmu s sebou Kuberovou‘

Hlavní náplní Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan bude jednání o hospodářské spolupráci, podnikatelská fóra a jednání o vědecko-technické spolupráci, v oblasti IT technologií a vzdělávání. Předpokládá, že se jako druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky setká také s vrcholnými politiky Tchaj-wanu.

„Teprve jsem oznámil, že pojedu. Oficiální oznámení a vyhodnocení toho, kdo se zúčastní, a žádost o vládní speciál teprve začíná,“ přiznává Vystrčil.

Už ví, že by rád na východ odletěl s vdovou po svém předchůdci Věrou Kuberovou. Vystrčil také chce ukázat na kontinuitu politiky horní komory.

Předseda Senátu se také chystá na své návštěvě Tchaj-wanu znovu poděkovat za dar, který Česká republika získala v podobě ochranných pomůcek. „Už jsem děkoval, ale není důvod to nezopakovat,“ říká Vystrčil.

O vztazích Tchaj-peje s Pekinkgem ale nehodlá na návštěvě mluvit. „Nechci se do jejich vztahů plést,“ dodává.

‚Spolupráce bude prospěšná‘

Vystrčil považuje spolupráci s Tchaj-wanem za oboustranně prospěšnou. „Vyplatí se nám po hospodářské, ekonomické, kulturní a vědecké stránce. Jsou tam zajímavé projekty, které bychom mohli realizovat, některé už se realizují. Tchaj-wan je významným investorem v Česku, vytvořil tady velkou spoustu pracovních míst,“ myslí si Vystrčil.

Svou cestu považuje za podstatnou i důvodu, který označuje jako „vnitrostátní nebo vnitrozemský“. „Při jednání o mé cestě se ukázalo, že v naší zemi dochází ke střetu základních principů a hodnot, na kterých je naše země postavena. Mám tím na mysli svobodu, demokracii, ústavnost, vládu práva a suverenitu ve střetu s tím, co nazývám počítání grošů,“ zdůrazňuje šéf horní komory.

„Tím, že já na Tchaj-wan pojedu a Senát cestu většinově podporuje, se stavím na stranu principů a hodnot, které jsou základem naší prosperity. To je svoboda, demokracie, volný trh – a není to tak že nás prosperita k těmto hodnotám dovede. My na nich musíme stavět, hájit je a potom máme šanci, že se nám bude dařit,“ dodává Vystrčil.

