Buď budeme držet své hodnoty, nebo počítat groše. Na Tchaj-wan pojedu, řekl šéf Senátu Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil pojede na Tchaj-wan. Oznámil to na plánované úterní tiskové konferenci. Cesta by se podle něj měla uskutečnit od 30. srpna do 5. září. Šéf horní komory se tak rozhodl i přes čínské varování. Hlavní příčinou naší prosperity je podle Vystrčila demokracie a svoboda, nemáme počítat groše. Misi v doprovodu podnikatelů chystal už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera z ODS. Aktualizováno Praha 9:00 9. 6. 2020 (Aktualizováno: 9:16 9. 6. 2020)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil řekl, že má k cestě dva hlavní důvody. Misi považuje za správnou z hlediska ekonomického rozvoje, rozvoje vzdělání, vědy a kultury.

A v poslední době se podle něj ukázalo, že hodnoty revoluce z roku 1989 jako vláda práva, svoboda a demokracie se střetávají s „počítáním grošů“. „Buď budeme držet své hodnoty a principy, nebo budeme počítat groše. Pokud pojedu na Tchaj-wan, tak se přikláním k tomu, abychom dodržovali své principy a hodnoty a přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že žádné nemáme,“ dodal.

Vystrčil během svého vystoupení mluvil také o čínských dodávkách ochranných pomůcek. „Bylo evidentní, že jsem svědkem bezmoci mocných. Jsem svědkem toho, že premiér a ministr vnitra jsou zcela závislí na tom, co udělá jedna velká nedemokratická země a co bude s pomůckami a jejich dodávkou. Viděl jsem, co může způsobit bezmoc mocných,“ uvedl.

Zmínil také čínský dopis adresovaný zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. „Tvrdého veřejného odsouzení takzvaného čínského dopisu jsme se nedočkali. Závěr setkání s prezidentem bylo to, že na nejvyšší úrovni nejsme ochotní se vyvázat ze závislosti na Číně,“ prohlásil Vystrčil.

Mezi důvody, proč by měl ostrovní stát navštívit, Vystrčil v minulých dnech uváděl i tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila.

Podle šéfa horní komory Parlamentu se Česko nesmí nechat zastrašit, nechat si zasahovat do svých suverénních záležitostí a stát se čínským lokajem, i kdyby to mělo mít nějaký dopad na česko-čínské obchodní vztahy.

„Považuji za důležité, aby si Česká republika uchovala nezávislost, svébytnost, demokracii a svobodu. A mám stále silnější pocit, že to s cestou na Tchaj-wan souvisí,“ řekl Vystrčil v úterý ráno ještě před tiskovou konferencí pro Radiožurnál.

Dodal také, že se o své cestě radil s velkým počtem lidí. „Byli to zkušení politici, všichni dřívější předsedové Senátu, lidé z diplomatického sboru, byli to i moji přátelé nebo lidé, o kterých si myslím, že se vyznají v tom, jak by se měla chovat demokratická země k zemi, jako je Čínská lidová republika,“ vyjmenoval.

Podnikatelská cesta

Vystrčil by pak chtěl dodržet záměr cesty Jaroslava Kubery. „Cesta měla být nejen diplomatická, ale také měla být cestou, která bude rozvíjet hospodářské vztahy mezi Tchaj-wanem a Českou republikou, které jsou ještě na lepší úrovni z hlediska obratu, než je to například s Čínskou lidovou republikou. Měla rozvíjet vědecké kontakty, kontakty v oblasti vzdělávání,“ dodal předseda Senátu pro Radožurnál s tím, že by s sebou vzal také podnikatele.

Vystrčil by chtěl k cestě na Tchaj-wan také využít vládní letadlo. „Považuji to za přirozené. Myslím si, že bych tam neměl jet sám, ale měli by se mnou jet i podnikatelé. Je logické, že předseda Senátu využívá vládní letku, stejně jako to dělají prezident nebo premiér.“

Cestu na Tchaj-wan v úterý oznámil také Jiří Drahoš (za STAN), který ji plánuje uskutečnit v říjnu.

Pojedu na Tchaj-wan

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii a opakovaně vyjádřila nelibost nad kontakty českých představitelů s tchajwanskými. Peking prosazuje politiku jedné Číny, a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k pevninské Číně.

„Reakce Číny je věcí, která také v mém rozhodování hraje roli. Věřím, že to dopadne tak, abychom všechny případné problémy, které by mohly vzniknout, zvládli. Jak se to bude celé vyvíjet, to se teprve uvidí,“ dodal Vystrčil v úterý ráno pro Radiožurnál.

Česká republika, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává. Mezi nejhlasitější odpůrce tchajwanské mise předsedy Senátu patří prezident Miloš Zeman. Nesouhlasí s ní také předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) a nedoporučilo ji ani ministerstvo zahraničí v čele s Tomášem Petříčkem z ČSSD.

