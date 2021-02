Vystrčil: Premiér odmítl jednat s opozicí. Chtěl být tím, kdo všechno ‚zachrání‘

Jak rozumět víceméně jednotnému postupu hejtmanů, kteří vládu o znovuprodloužení nouzového stavu v neděli požádali?

Hejtmani při jednání s vládou zjistili, že vláda na postup bez nouzového stavu skutečně není připravená a že problémy, které by vznikly v krajích, by mohly způsobit potíže v péči o zdraví a životy lidí.

Mám informaci, že během jednání hejtmani požádali pana premiéra o to, aby místo nich mluvil s opozicí a řešil to na parlamentní úrovni. Bohužel pan premiér toto odmítl. Tlačil na hejtmany, aby mu podali žádost o prodloužení nouzového stavu, on by to pak učinil a byl by vítězem, který všechno „zachránil“.

Co si má váš volič myslet, když poslanci ODS nepodpoří prodloužení nouzového stavu, hejtmani ODS o něj vládu požádají a senátoři téže strany to hodlají žalovat u Ústavního soudu?

Vše do sebe zapadá, byť to na první pohled vypadá rozporuplně. Nejprve se opozice snaží dojednat lepší podmínky, protože nouzový stav je pouze rámec, a pokud v tomto rámci neděláte dobrá opatření, tak se situace nezlepšuje. Logicky se tedy jako opozice snažíte v rámci jednání o prodloužení nouzového stavu změnit opatření tak, aby se stav začal zlepšovat.

Když to vláda odmítne, nouzový stav neprodloužíte a naivně si myslíte, že by pan premiér mohl ustoupit a některá opatření změnit. On tak neučiní, hodí vás přes palubu a jedná s hejtmany. Hejtmanům poté nabídne totéž, co předtím odmítal opozici splnit. Hejtmani na to přistoupí, vláda začíná jednat neústavně a nám coby horní komoře nezbývá než nechat přezkoumat postup vlády.

Protože to nejhorší, co by nás mohlo potkat, je zavést precedens, který by následně způsobil, že by tu vláda v nějakém okamžiku začala vládnout dekrety.

Jak by Miloš Vystrčil hlasoval na místě hejtmanů? Je šance, že vláda akceptuje připomínky k pandemickému zákonu? A měly by se děti vrátit do škol? Poslechněte si celý rozhovor.