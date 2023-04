„Ano, bál jsem se. Dokonce si vzpomínám, jak to bylo. V nemocničním pokoji byla tma nebo pološero, stmívalo se. Žena i dcera mě držely za ruku a chvíli jsme mlčeli. A to proto, že pan profesor Zavoral řekl o mně, že z nemocnice odejdu buď v rakvi, nebo do LDN.“

Tak vzpomínal v rozhovoru pro Blesk exprezident Miloš Zeman na to, jak ho předloni v říjnu hospitalizovali v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) kvůli zhoršení jeho chronického onemocnění.

Když byl přijímán do nemocnice, nebyl při vědomí a jeho ochranka mu musela podepírat hlavu. Ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral svolal multioborové lékařské konzilium. Jeho členem byl například břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko, který následně řekl, že prezident trpí „chronickým jaterním onemocněním“.

Z nemocnice Zemana o více než měsíc později, ve čtvrtek 25. listopadu 2021, propustili do domácí péče na Lánský zámek – s vyživovací sondou v žaludku, na invalidním vozíku, ale živého. Zavoralova údajná slova, na něž Zeman vzpomínal, se nepotvrdila.

Po několika měsících přišla ze strany Zemana a jeho okolí série právních kroků – podnět k prošetření možné sabotáže, podnět kvůli údajnému „flagrantnímu“ porušení právních předpisů a podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechny mají společný rys, kritizují práci nemocnice, potažmo jejího šéfa Zavorala a přednosty Kliniky anesteziologie a resuscitační medicíny (KARIM) Tomáše Tylla.

Lékaři jako strůjci sabotáže

Tzv. podnět na sabotáž už Český rozhlas před několika týdny podrobně popsal. Nyní se mu podařilo získat kompletní dokument. Ve stížnosti, kterou Zeman předal loni v červnu ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS), Zavorala i jeho nemocnici označuje za jednoho z hlavních strůjců údajné sabotáže a kritizuje práci lékařů.

Začíná tím hned ve druhé části podnětu, který reportérům Hrad poskytl na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Zeman píše, že Zavoral nedodržel příslib, že se o jeho převozu do nemocnice nebude mít veřejnost jak dozvědět.

„Navzdory předchozí dohodě s prof. Zavoralem o anonymitě převozu byl k převozu použit zřetelně označený sanitní vůz ‚mobilní JIP‘ a při příjezdu do ÚVN, navzdory skutečnosti, že se jedná o režimové pracoviště a střežený prostor, byla otevřena vrata a vpuštěni novináři s veškerou technikou...“ V podnětu označil bývalý prezident převoz za „spektakulární“.

Bývalý šéf Zemanovy kanceláře Vratislav Mynář tehdy odmítl, že by prezident byl v bezvědomí. Podle jeho slov pouze usnul. A na tom, že Zemanův stav nebyl tak vážný, jak to vypadalo, trvá dosud.

„Pro převoz prezidenta mobilní JIP ani pro jeho umístění na KARIM nebyl důvod, neboť nebyl v ohrožení života, neselhávaly mu orgány, nebyl v bezvědomí (vědomí na Glasgow stupnici 14 z 15, tedy větší prostá únava) a nevyžadoval invazivní lékařské zákroky, což potvrdila kompletní zdravotní dokumentace a přehled zdravotních výkonů VZP. Přijde Vám to normální?“ napsal redaktorům Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz v SMS.