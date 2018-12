‚Možná to chce méně chodit pařit na ruskou ambasádu.‘ Politici reagují na Zemanovu kritiku BIS

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek večer kritizoval práci Bezpečnostní informační služby. O jejích zpravodajcích mluvil jako o čučkařích, tedy neúspěšných lidech nebo žabařích. Jeho slova se ale setkala s kritikou. Řada politiků napříč stranami jeho slova odsoudila. Někteří pak BIS děkovali a za její práci ji chválili. Mezi nimi byl i ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Aktualizujeme Praha 11:58 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedenáctou milost prezident Miloš Zeman udělil muži, který neplatil alimenty. Na snímku během udělování státních vyznamenání | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jako místopředseda vlády a ministr vnitra jsem s prací BIS spokojen, naše kontrarozvědka patří mezi nejprofesionálnější v Evropě. Kritice prezidenta nerozumím,“ napsal na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček.

Za Bezpečností informační službu se postavil i předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS a šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Ten zároveň pochválil jejího šéfa Michala Koudelku, kterého prezident Miloš Zeman odmítl v říjnu jmenovat generálem.

„Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby jednoznačně poděkovala usnesením jak řediteli Bezpečnostní informační služby plukovníku Koudelkovi, tak ostatním,“ řekl Radiožurnálu Bělobrádek.

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD pak považuje označení zpravodajců za čučkaře za nešťastné.

„V Bezpečnostní informační službě pracuje velká spousta lidí, kteří denně nasazují život pro občany této republiky. A přirovnání, jakým je pan prezident označil, mi připadá poněkud nešťastné,“ sdělil pro Radiožurnál Koten.

„Práce agentů, kteří jsou nasazeni v terénu, je velmi nebezpečná a nedokážu si představit, že jejich práce by měla být pod drobnohledem veřejnosti nebo by měli nějaké odhalené agenty zveřejňovat. To by bylo nešťastné,“ dodal.

Čtvrteční prezidentova slova se nelíbí ani exministru kultury Danielu Hermanovi z KDU-ČSL. Uvedl dokonce, že prezident „plácá“.

„Prezident Zeman označil zprávu BIS o působení zahraničních agentů (především ruských a čínských) u nás za ‚plácání‘. Jako bývalý člen vlády jsem měl k těmto zprávám přístup a tvrdím, že ‚plácá‘ prezident. Samozřejmě, že zde ti agenti působí a jsou značným bezpečnostním rizikem,“ napsal na twitter.

Reakce ze sněmovny

„Prezident republiky veřejně zpochybňuje jednu z klíčových bezpečnostních složek státu. Málokdo pracuje na destrukci systému tak usilovně jako Zeman,“ napsal na twitteru Miroslav Kalousek z TOP 09.

„Zpráva BIS: Rusko a Čína jsou nebezpečí. Co na to prezident a vláda? Miloš Zeman: BIS jsou neschopní čučkaři. Za jak dlouho přijde nabídka Andreje Babiše pro šéfa BIS: rezignace nebo skandalizace (nejlépe oboje)?“ napsal Zbyněk Stanjura z ODS.

O skandalizaci své osoby mluvil dříve někdejší šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín, který po sporech s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem nakonec funkci opustil.

„Prezident Miloš Zeman svými výroky podkopává důvěryhodnost českých tajných služeb a respekt České republiky v zahraničí,“ uvedl Marek Benda z ODS.

„Další (ne)mocná hláška pana prezidenta, aby řeč nestála, úřadu prezidenta si nikdo moc nevážil a státu zbytečně nevěřil, mířila tentokrát na BISku. Že by slovem zavadila o Rusko?“ poukázal Martin Kupka z ODS.

Šílené, reagují opoziční poslanci ve sněmovně na kritiku BIS od prezidenta - tady například Jan Farský ze STAN... Kdybych měl k tomu něco dodat, tak napíši, ze na opozici je zároveň cítit bezradnost z toho, ze prezident je pánem situace a může vlastně říkat cokoliv ... pic.twitter.com/tQYWkM1AKT — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 7. prosince 2018

Práci Bezpečnostní informační služby pochválil poslanec Jan Bartošek z KDU-ČSL. „Oceňuji práci BIS. Ten včerejší úšklebek s ‚čučkaři‘ bylo kladné hodnocení jejich práce. Víc bych se k tomu včerejším blábolu nevyjadřoval. Nemá to relevanci, ani váhu,“ podotkl.

Slova díků zazněla také od poslance Víta Rakušana (STAN). „Děkuji BIS za její jednoznačně prospěšnou službu České republice. Slova prezidenta na tom nic nezmění,“ uvedl.

„Pan prezident je úplně vedle. Opět se chová spíše jako přítel Kremlu, než jako hlava státu, která má bránit ze všech sil svoji zemi i proti nepřátelskému vlivu, agentům a hybridním hrozbám,“ předseda STAN Petr Gazdík.

Poslankyně STAN Věra Kovářová pak označila Zemanovu kritiku BIS za hloupou. „Pan prezident ode mě dnes získává 100 bodů! Není to za hodnocení BIS, ale za rozšiřování naší slovní zásoby. Výraz "čučkaři" už jsem neslyšela řadu let. Tím ale chvála končí, hloupou kritiku BIS by si měl nechat od cesty. Ale znáte ho, nemůže si pomoct,“ poznamenala.

Reakce ze Senátu

„Prezident svými výroky o BIS útočí na další z institucí našeho politického systému. Zbývá vůbec ještě nějaká instituce, na kterou neútočí? Samozřejmě kromě úřadu prezidenta, premiéra a pár ministrů, ty jsou vykonávány přímo příkladně,“ uvedl Václav Hampl (za KDU-ČSL).

Zemanovými výroky by se pak mohl zabývat senátní zahraniční výbor. „Ve výboru pro bezpečnost, obranu a zahraniční věci se v Senátu budeme již brzy zabývat výroky prezidenta republiky,“ podotkl předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer.

„Jako člen senátního výboru pro zahraniční obranu a bezpečnost, který se pravidelně zajímá o práci a výsledky BIS, chci moc poděkovat BIS za práci, kterou dělá. Jsou to profíci a své práci rozumí. Ani se pořádně nesmí pochlubit, kolikrát už ochránili naše bezpečí. Čučkaři díky moc,“ napsal Václav Láska (Senátor 21).

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská pak naznačila, co si myslí o televizi Barrandov, která každý čtvrtek vysílá rozhovor s prezidentem. „Země, kde prezident zpochybňuje zprávy vlastních tajných bezpečnostních složek, není zdravá. Tohle si fakt může dovolit jen na čínském kanálu,“ podotkla Horská.

Reakce z europarlamentu

„Ti čučkaři jsou podle izraelských tajných služeb třetí nejefektivnější služba v EU. A podle Američanů patří dlouhodobě BIS a ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) mezi pět nejlepších služeb v Evropě. Možná to chce méně chodit pařit na ruskou ambasádu a více mluvit se spojenci,“ napsal na twitteru Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

„Aby prezident podrýval autoritu bezpečnostních služeb státu, to se jinde ve světě nevidí. To lze očekávat vesměs od lidí, kteří tak činí v zájmu jiných států, jejich výzvědných složek, nebo v zájmu lidí představujících bezpečnostní hrozbu státu,“ napsal na twitteru Pavel Telička, který byl zvolený za ANO, ale s hnutím se po názorových sporech rozešel.

„Takhle lhát si nedovolil snad ani Husák,“ poznamenal Petr Ježek, který se také názorově rozešel s ANO. Europoslanec Jaromír Štětina (za TOP 09) také kritizoval přímo hlavu státu: „Prezident Zeman je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.“

Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil Zemanovy výroky za skandální. „Prezident zpochybňuje kredibilitu BIS poté, co označila za bezpečnostní hrozbu ruské a čínské špiony. Přestože je to skandální, lepšího vysvědčení se službě od současné hlavy státu nemohlo dostat. Svou práci dělá evidentně dobře. Díky za to,“ podotkl Pospíšil.

Stanislav Polčák, který má vést kandidátku STAN do eurovoleb, pak přirovnal prezidenta k největšímu ruskému agentovi v Česku.

„Prezident Zeman v té zábavné televizi produkcí ala z bývalé NDR dnes řekl,že u nás žádní ruští agenti nejsou, že žádné zprávy zpravodajců o tom nemluví. Proč by to také naši zpravodajci psali do zpráv, které ze zákona dostává největší ruský agent v ČR a jeho ruští nohsledi,“ uvedl Polčák.

Reakce politiků z dalších stran zastoupených v Parlamentu ČR redakce zjišťuje.

Bezpečnostní informační služba (BIS) BIS je civilní kontrarozvědka, zpravodajská instituce působící uvnitř České republiky. Získává a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významné ekonomické zájmy republiky. Oblasti, kterými se BIS zabývá, vymezuje zákon. Zjištěné poznatky předává kontrarozvědka vládě a prezidentovi republiky.

BIS mimo jiné sleduje záměry a činnosti namířené proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR, získává a vyhodnocuje informace o cizích zpravodajských službách nebo o aktivitách, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu. Rovněž zabezpečuje informace týkající se organizovaného zločinu a terorismu.

Ředitele BIS po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny jmenuje vláda a jí je také odpovědný. Od vzniku BIS v roce 1994 se v čele vystřídalo pět ředitelů - Stanislav Devátý (1994-1997), Karel Vulterin (1997-1999), Jiří Růžek (1999-2003), Jiří Lang (2003-2016) a Michal Koudelka (od srpna 2016).

Kontrolu činnosti BIS vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní komisi.

Příjmy a výdaje BIS tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu.

BIS navazuje na činnost Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, který byl v rámci federálního ministerstva vnitra vytvořen v únoru 1990 a který se v prosinci téhož roku transformoval na Federální informační službu. V červnu 1991 byla civilní kontrarozvědka vyňata z ministerstva vnitra pod názvem Federální bezpečnostní informační služba. Po rozpadu federace byla zřízena Bezpečnostní informační služba České republiky, současná BIS vznikla 30. července 1994.