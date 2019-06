Prezident je ten, kdo jmenuje a odvolává ministry, prohlásil Zeman. Předčasné volby ale nevyloučil

„Prezident je ten, kdo jmenuje a odvolává ministry,“ upozornil také v rozhovoru pro Mf Dnes. A znovu zopakoval, že není jen automatem na podpisy.

Zeman míní, že pokud by ČSSD z vlády odešla, znamenalo by to pouze personální rekonstrukci kabinetu. Ten by podle něj zřejmě podpořila SPD Tomia Okamury.

„A je-li tomu tak, pak by sociální demokracie spáchala kolektivní sebevraždu. Protože by se už do vlády nikdy nedostala,“ dodal prezident.

Koalice s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše by ale podle Zemana mohla ČSSD zachránit. „Ale pokud se budou chovat tak bláznivě, jako se až doposud chovají, tak je nezachrání už vůbec nic.“

ČSSD je prý stále frustrovaná debaklem ve volbách do Evropského parlamentu, ze kterého se prý ještě nevzpamatovala.

„Velmi bych přál sociální demokracii, aby své vibrující nervy uklidnili, aby neviděli nepřátele ve svém okolí, ale ve svých neschopných funkcionářích. A těch má víc než dost,“ poznamenal Zeman s tím, že předsedu strany Hamáčka na mysli nemá.

Všichni ministři ČSSD?

Podle koaliční smlouvy pokud všichni ministři ČSSD podají demisi, pak ji do týdne podá i premiér. Demisí předsedy vlády by pak podle ústavních zvyklostí i předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského automaticky padla celá vláda.

„Aniž bych byl příliš vtíravý, tak bych vás rád upozornil na slovo ‚všichni‘,“ komentoval Zeman tuto variantu.

Nejblíže k prezidentovi mají v tuto chvíli z ministrů sociální demokracie Miroslav Toman, který vede resort zemědělství, a Antonín Staněk, který stojí v čele resortu kultury. Zda má na mysli právě jeho, prezident odpověděl: „Tak celou dobu mluvíme o panu Staňkovi.“

Kandidát na ministra kultury a místopředseda ČSSD Michal Šmarda ale v pátek pro Radiožurnál ujistil, že demisi jsou podle něj připraveni podat opravdu všichni ministři sociální demokracie.

Prezident o předčasných volbách

Zeman také v rozhovoru zmínil možnost předčasných voleb. „Já bych tuto variantu předčasných voleb vůbec nevylučoval,“ prohlásil.

„Pokud by Andrej Babiš ztratil nervy – a pouze tehdy, když by je ztratil –, tak v tom případě jsou předčasné volby řešením.“

Podle něj je ale klidně možné, že volby budou až v řádném termínu v roce 2021.

A jak by podle Zemana v případě předčasných voleb dopadla ČSSD? „Obávám se – doslova se obávám, protože jsem sociální demokracii věnoval osm let své práce –, že jedním z trendů by bylo, že ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny,“ odhadl.

V posledních sněmovních volbách na podzim 2017 skončila sociální demokracie šestá se ziskem 7,27 procenta hlasů, což jí vyneslo patnáct z 200 křesel v dolní komoře.

Ve volbách do Evropského parlamentu přišla o všechny čtyři mandáty, když skončila na osmém místě a nepřekročila potřebnou pětiprocentní hranici. Získala jen 3,95 procenta hlasů.