‚Stále existují vyvolení, na které spravedlnost nedosáhne.‘ Opozice kritizuje výrok Zemana o abolici

Milos Zeman sliboval, ze nebude milosti pouzivat a nyni slibuje podminene milost pro premiera Babise. Je to hanba, degradace justice a mel by se stydet. Toto naposledy ucinil Klaus u tunelaru a Meciar u unoscu. Je to priznani k mafianskemu chovani a verim, ze to lidem otevre oci