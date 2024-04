‚Pacient je křehký, ale jsme spokojeni.‘ Exprezidenta Zemana propustili z nemocnice

Bývalého prezidenta Miloše Zemana lékaři ve středu propustili z pražské Fakultní nemocnice Motol do domácí péče. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou zástupci nemocnice předali novinářům. Zeman byl hospitalizovaný od poloviny března poté, co se mu v noze vytvořila krevní sražena, kterou podle lékařů bylo potřeba odstranit.

