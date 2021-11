Prezident Zeman mluvil po telefonu s premiérem Babišem. Kvůli demisi se chtějí setkat osobně

Prezident Miloš Zeman mluvil v pátek po telefonu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Informoval o tom hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Státníci se shodli na tom, že se kvůli předání demise vlády sejdou osobně. „Považují to za vhodnější než telefonát a videokonferenci,“ doplnil mluvčí. Prezident Zeman je od 10. října hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Ve čtvrtek byl přeložen z jednotky intenzivní péče na běžný pokoj. Aktualizováno Praha 11:16 5. 11. 2021 (Aktualizováno: 11:54 5. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem (archivní foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V Ústřední vojenské nemocnici jsou nyní do odvolání zakázány návštěvy pacientů hospitalizovaných na akutních odděleních. Patří mezi ně i rehabilitační oddělení, na kterém od čtvrtka leží prezident Miloš Zeman.

Důvodem opatření je podle nemocnice zhoršující se epidemická situace v zemi související s výskytem covidu-19 a dalších respiračních onemocnění. Zeman proto musel s Babišem jednat po telefonu.

Demisi plánuje Babiš předat prezidentovi po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny, jak uvedl to po rozhovoru se Zemanem. Ukládá mu tak Ústava. Dosud nebylo jisté, zda premiér Andrej Babiš předá demisi vlády do rukou prezidenta Miloše Zemana při osobním setkání.

Kancléř Vratislav Mynář v pátek ráno pro Radiožurnál řekl, premiér Babiš ji může podat i písemnou podobou, aniž by se oba státníci setkali. Stačilo by ji podle něj pouze doručit.

V historii Česka se ale dosud nikdy nestalo, že by končící premiér předával demisi své vlády jinak než osobně do rukou prezidenta. Ústava k tomuto procesu pouze symbolicky říká: „Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky.“

Očima ústavních právníků

Podle ústavního právníka Jana Kysely by se předání demise mělo skutečně konat osobně – při setkání nebo přes videokonferenci, řekl to pro Deník N. Někteří další ústavní právníci se ale domnívají, že osobní schůzka není nutná.

Ústava podle ústavního právníka Jana Wintra nedává úplně jasnou odpověď, zda premiér může, nebo nemůže podat demisi vlády i bezkontaktně. On sám by se ale v tuto chvíli přikláněl k tomu, aby ji premiér předal prezidentovi na osobním setkání.

Článek 73 Ústavy (1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády

(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.

(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Podle ústavního právníka Ondřeje Preusse nicméně není osobní setkání v dnešní době přímo nutné. „Ústava sice směřuje k tomu, že je to přímo setkání, ale v dnešní době, kdy je možnost videokonference, bych si dovedl představit výklad, že demise je podána nepřímo,“ poznamenal pro server iROZHLAS.cz.

Naopak podle ústavního právníka Aleše Gerlocha není osobní setkání nezbytné, byť je zvyklostí. „Je to obvyklé, probíhá to ovšem jako relativně rychlý akt setkání. Bylo by to asi víc namístě. Pokud je to ale znemožněno například covidovou situací nebo jinými okolnostmi, tak si dovedu představit, že to proběhne třeba kurýrem, který to přinese z vlády, a naopak prezident odešle zpět ten druhý dokument,“ dodal Gerloch.

Vláda musí podat demisi vždy po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny. „Mělo by to být ve druhé polovině příštího týdne. Uvidíme, kdy ustavující schůze skončí,“ odhadl Gerloch.

V sobotu dne 6. listopadu 2021 bude prezident republiky Miloš Zeman prostřednictvím videokonference jednat s předsedou Občanské demokratické strany Petrem Fialou. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 5, 2021