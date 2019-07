Když se Zeman, Babiš a Hamáček dohodnou, nebudeme dělat problémy, slibuje Gajdůšková

Průtahy kolem odvolávání ministra kultury za ČSSD mohou přerůst v odchod všech zástupců této strany z vlády, možná i k pádu celého kabinetu. Poté, co prezident už několik týdnů odmítá přijmout návrh na odvolání Antonína Staňka, požaduje sociální demokracie, aby premiér podal na hlavu státu kompetenční žalobu. Pro to ale Andrej Babiš nevidí důvod. O tématu v pořadu Českého rozhlasu Plus mluvili Aleš Juchelka (ANO) a Alena Gajdůšková (ČSSD). Praha 8:33 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Gajdůšková | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ústavnost je základní podmínkou demokracie... Je důležité, aby každý z ústavních činitelů konal tak, jak je ústavou dáno... Pan prezident dnes hranice ústavnosti posouvá,“ uvedla v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je čas na podání kompetenční žaloby na prezidenta republiky Miloše Zemana?

Ta připomněla, že sociální demokracie usiluje o to, aby Česká republika zůstala právním státem a držela ústavnost. „Jestli se v tuto chvíli ukazuje, že se nedodržuje kompetenční vyvážení jednotlivých ústavních činitelů, tak je to pro nás signál, že je něco špatně a nemůžeme to dál tolerovat.“

Politička zopakovala, že ČSSD záleží hlavně na výměně ministra na rezortu kultury. „Pak jde o to, že prezident nekoná, jak podle ústavy má. Nám jde o to, aby předseda sociální demokracie byl ten, kdo určuje politiku ČSSD, včetně personální, a neměl by to dělat nikdo jiný.“

„Souhlasím, že nemusí být vše teď hned a v tuto hodinu, vždycky je lépe jednat. A jestli se pánové zítra dohodnou na postupu a že ústava platí, tak sociální demokracie nebude vyvolávat další konflikty. “ Alena Gajdůšková

„Věřím, že pan předseda dojedná celou věc nejlépe, jak bude umět. Pokud by skutečně nebyly jasně stanovené kroky, jak věci proběhnou, tak na stole náš odchod z vlády je,“ ujistila Alena Gajdůšková (ČSSD).

Lepší je jednat

„Na kompetenční žalobu je příliš brzy... Pan premiér se bude snažit vyjednávat s panem prezidentem i s panem Hamáčkem,“ vysvětlil poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.



Ten trvá na tom, že je v tuto chvíli lepší jednat, než dělat podobné kroky. „Ale pokud by byl ten čas překročen, ke konkrétním krokům se dojít musí, třeba i ke kompetenční žalobě. Ale to bych nechal opravdu na jednání mezi premiérem, Hamáčkem a prezidentem.“

Poslanec odmítl předvídat další vývoj, ale vyjádřil přání pokračovat ve stávajícím koaličním projektu. „Je velmi úspěšný a doufám, že se vše vyřeší pro dobro České republiky a jejích občanů tak, že bude tato koalice pokračovat dál.“



„Opozice se snaží mezi koalici ANO a ČSSD vkládat nějaké klíny a oslabovat pozici jednoho nebo druhého v rámci koalice... Ke koaličnímu partnerovi se chováme s respektem... Je tam komunikace a věřím, že to tak může pokračovat i nadále,“ shrnul Aleš Juchelka (ANO).