Zeman už Babiše k ničemu nepotřebuje, může mu to spočítat, předpovídá politolog

Miloš Zeman se před druhým kolem probudil a podařilo se mu zmobilizovat voliče. Jiří Drahoš se naopak dopustil řady chyb, třeba když odmítl televizní debatu na TV Nova. Tak komentuje výsledek prezidentské volby politolog Josef Mlejnek. Ve střehu by podle něj měl být premiér Andrej Babiš (ANO), novopečený prezident podle Mlejnka bude chtít mnohem výrazněji zasáhnout do sestavování vlády. Rozhovor Praha 18:10 28. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Po prvním kole prezidentské volby jste Miloše Zemana nepovažoval za favorita. Proč jste se mýlil?

Miloš Zeman a jeho štáb dokázali zanalyzovat situaci a adekvátně na ni zareagovat.



Jak konkrétně?

Spustili kampaň, která měla negativní rovinu očerňující Jiřího Drahoše, líčící ho jako vítače uprchlíků a tak dále. To ale nedělal Zeman, dělali to jeho spolupracovníci. On sám začal vystupovat umírněně, nasadil si masku zkušeného státníka, snažil se vystupovat prozápadně a Drahoše portrétovat jako nezkušeného nepolitika a riziko pro Českou republiku v tom smyslu, pokud v jejím čele v těžkých dobách stane politický nováček.

Podařilo se mu zmobilizovat i lidi, kteří nebyli u prvního kola. Volební účast je vyšší než v prvním kole. Já jsem vycházel z toho, že když jsem se podíval na výsledky kandidátů, kteří v prvním kole nepostoupili, Zeman v podstatě neměl kde brát. Jiří Drahoš měl skutečně lepší výchozí pozici.



Zeman zůstává na Hradě. Dostal přes 2,8 milionu hlasů, o 150 tisíc více než Drahoš Číst článek

Zeman hrál dobře, Drahoš dělal chyby

Proč ji nezúročil?

Na vině jednak je to, že Miloš Zeman se probudil a začal hrát dobře. Drahoš se naopak dopustil řady chyb.

Jakých?

Hrál strašně pasivně. Vše vsadil na to, že mu lidé dají hlas, protože není Zeman a je slušný. Neříkal nic pozitivního jako: 'Volte mě a já zařídím to a to.' Když dostal otázku, co bude na Hradě dělat, nejkonkrétnější bylo: 'Vyvolám diskuzi. Ulpíval v obecných frázích.'

Jakou roli sehrály televizní debaty?

Velkou. Nelze říct, že by si Zeman 'namazal' Drahoše na chleba. V České televizi to byla 'plichta', i když samozřejmě bylo vidět, že Zeman umí vystupovat lépe. Drahoš byl nervózní, prkenný. Nebyla to pro něj blamáž, ale prostě mu to nestačilo.

Jiné to bylo v debatě na Primě. Tam to bylo udělané pro Zemana a Drahoš body ztratil. Udělal chybu, když rozjařený po úspěchu prvním kole Zemana vyzval k debatám. Nakonec to takticky okolí Zemana uhrálo lépe. Byly čtyři debaty a Drahošovi uškodilo, že nešel na Novu, nejsledovanější televizi.

Neriskoval by tam ale Drahoš zbytečně debakl?

Samozřejmě záleží, jak by to proběhlo. O průběhu debat lze přece vyjednávat. Václav Moravec tvrdí, že podmínka Hradu zněla, aby debatu nemoderoval, jinak Zeman do České televize nepřijde. Původní návrh byl navíc hodina, nakonec to byla hodina a půl, což mělo být tedy výhodnější pro Drahoše. Součástí vyjednávání o debatách není jen to, kolik jich bude a kam se půjde, ale také podmínky. Jak budou dlouho trvat, jaký scénář, témata. A to nakonec tým kolem Drahoše "prokaučoval". Miloš Zeman byl navíc v debatách čerstvý.



Politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy | Zdroj: archiv Josefa Mlejnka

Rozhodly tedy druhé kolo debaty a fakt, že velká část voličů Michala Horáčka, Pavla Fischera a Marka Hilšera neposlechla a nepodpořila Drahoše?

To bych neřekl. Debaty určitě sehrály velkou roli. Pokud jde o neúspěšné kandidáty, počkal bych na sociologická data. Ono je možné, že jejich voliči přišli, ale nestačilo to, protože Zeman mobilizoval nevoliče z prvního kola.



Drahoše vykreslili jako vítače

Ukázalo se, že má Miloš Zeman tvrdé voličské jádro? Jeho výsledek se podobá výsledku z předchozí volby. Dostal o 100 tisíc hlasů více...

Tvrdé jádro sice má, ale jeho elektorát se proměnil. Uspěl ale díky tomu, že si vybudoval voličskou základnu tím, za co byl hodně kritizován: že rozděluje společnost. Rozhodující část si získal šikovným vystupováním v kampani, například tím, že hlas pro sebe spojil s otázkou migrace. Zemanovu týmu se podařilo portrétovat Drahoše jako vítače emigrantů a Zemana jako záštitu, dlouholetého státníka se zkušenostmi. Ta otázka migrace a tlaku Evropské unie na kvóty se mohla projevit nepřímo.

Tři analýzy: Drahošovi se nepodařilo získat voliče poražených v 1. kole, ztratil i vlastní voliče Číst článek

Ne že by zabraly například Zemanovy inzeráty, ty fungují tak na voliče Tomia Okamury. Ale lidé mají obavu, jsou znejistěni mezinárodní situací, a najednou, když přijde den D, hodina H a měli se rozhodnout, Jiří Drahoš jim přišel skutečně jako nezkušený nováček. A mohl pro ně být slušnější a sympatičtější než Zeman.

Jakou roli hrála Zemanova 'permanentní kampaň', jeho časté návštěvy krajů?

Zajistily mu voličské jádro, díky němuž bez potíží prošel do druhého kola. Ušetřil tak síly, nemusel jezdit intenzivněji po obcích a městech, nemusel chodit do debat, které by ho mohly unavit, nebo přinést nějaké problémy.

Do druhého kola tak nastoupil odpočatý, což je vzhledem k jeho zdravotnímu stavu důležité. Vyšlo mu to, že stačilo jít do dvou střetů. Na Nově a TV Barrandov byl sám, moderátoři mu žádné potíže nedělali. Debata na Primě trvala hodinu, na České televizi hodinu a půl. Čili jemu stačilo vydržet dvě hodiny a stačilo to.

Řekl bych, že Zemanovi se to podařilo dobře zahrát v České televizi ve stylu já jsem ten státník, přestal cenit zuby. Pokud jde o Rusko, řekl, že zábor Krymu je porušení mezinárodního práva, čili se zbavil nálepky Putinova kamaráda. Vtipkoval a bylo na něm vidět, že je v kondici. Na Primě to bylo z tohoto hlediska horší. Zemanovi na konci debaty nešlo povstat, museli mu podat hůl a působil jako hodně za zenitem výkonnosti.



Debata Jiřího Drhaoše a Miloše Zemana v Rudolfinu, moderuje Světlana Witowská | Zdroj: ČTK

Je Zemanův mandát silný?

Samozřejmě je silný. Dostal více hlasů než posledně. Sice ne o moc, ale bude s tím operovat a zdůrazňovat to. Když je někdo pět let u vlády, většinou ztrácí, ale on obhájil a ještě má víc hlasů.



Zeman už Babiše nepotřebuje

Co může od prezidenta očekávat předseda hnutí ANO Andrej Babiš? Po prvním kole od něj premiér dal tak trochu ruce pryč, když se opřel do Zemanových spolupracovníků. Zeman už ho nyní de facto k ničemu nepotřebuje...

To je velká neznámá, ale Zeman skutečně Babiše k ničemu nepotřebuje. On ho strašně potřeboval ke znovuzvolení - o výsledku hodně rozhodli voliči ANO. Vypadalo to, že Babiš po prvním kole nad Zemanem lámal hůl, protože se ukázalo, že významná část voličů ANO hlasovala pro Drahoše a další kandidáty.

Pak ale nastal obrat a Zemana podpořilo vedení ANO. V hnutí i ve Zemanově štábu si zřejmě uvědomili, že voliči ANO rozhodnou. Nešlo ani tak o vyjádření ve stylu volte Zemana, ale spíš spojili volbu Zemana s premiérem. Řekli: 'Když nebudete hlasovat pro Zemana, Babiš nebude premiér. S Drahošem přijdete o vítězství v parlamentních volbách.'



Co ale ve vztahu Zeman - Babiš přijde dál?

Zeman je prezident, má hlasy od Babiše, ale ty už nepotřebuje, čili on je svobodný. Strašně těžko bude odhadovat, co to bude znamenat. On to může dát Andreji Babišovi, lidově řečeno, sežrat, spočítat mu jeho podporu - nepodporu. Zeman je teď na koni a tipuji, že Zeman bude chtít mít na sestavování vlády mnohem větší vliv, bude si chtít prosadit svoje lidi do vlády, nebo alespoň na ministerstva. Bude chtít být pátou koaliční stranou.



Andrej Babiš na jednání Poslanecké sněmovny | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Při vítězné řeči společně s prezidentem stáli předseda SPD Tomio Okamura a úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec. Lze to s ohledem na sestavování vlády číst jako vzkaz Babišovi?

Možná ano. Hovořilo se o tom, že druhá Babišova vláda bude ANO s ČSSD a podporou komunistů. Sociální demokracie má v únoru sjezd a pravděpodobně tam zvítězí lidé blízcí Zemanovi. Tím se prezident de facto stane koaliční stranou a pokud jde o podporu komunistů, s těmi má Zeman dobré vztahy.

A ještě je tu Okamura, který se do vlády tlačil, ale Andrej Babiš ho nechtěl a určitě by upřednostnil vládu s některou z (dřívějších) koaličních stran. Ovšem teď vítězství Miloše Zemana s podporou voličů SPD zužuje manévrovací prostor a pokud bude silný tlak z Hradu, aby Okamura na vládě participoval, těžko tomu premiér bude odolávat.

Věříte Miloši Zemanovi, že během druhého mandátu bude pokornější a méně arogantní, jak sám říká?

Tomu moc nevěřím. Těžko odhadnout, jak se bude chovat. Arogance zčásti byla účelová, budoval si tak voličské jádro. Zčásti ale arogance patří k jeho osobnosti a teď není ničím vázán, teď už žádné znovuzvolení není ve hře a může si dělat, co chce. Obávám se spíš, že si to bude chtít užít, dovolí si věci, které by si v předchozím období nedovolil.

46233