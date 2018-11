Babiš po schůzce v Lánech: K vyslovení nedůvěry vládě není důvod. Mého syna už neřešte

Prezident Miloš Zeman jednal v pondělí večer na zámku v Lánech s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Ten prezidentovi vysvětlit svůj postoj k dotační kauze Čapí hnízdo a okolnostem údajného únosu svého syna v souvislosti s touto kauzou. Předseda vlády po schůzce média požádal, aby už jeho syna Andreje neřešila. Někteří novináři podle něj synovy nemoci zneužívají. Lány 20:10 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prezident Zeman podle Andreje Babiše při hodinu a půl trvající schůzce v Lánech zopakoval to, co řekl už veřejně. „Pokud by padla, tak vláda podá demisi a prezident mě pověří sestavením vlády,“ řekl premiér novinářům.

'Štvou syna proti mně'

Babiš také zopakoval, že v kauze údajného únosu Babiše mladšího zneužili novináři nemoc jeho syna. „Už neřešte mého syna. Jeden z typických příznaků této nemoci je to, že si tito lidi nikdy nepřiznají, že jsou nemocní,“ řekl premiér s tím, že se určitá média snaží poštvat jeho syna proti němu.

Za synem byl prý Babiš v sobotu v nedávné době už podruhé, od své loňské svatby ho prý viděl už poněkolikáté.

„Někteří lidé neakceptují to, že ve volbách prohráli a chtějí to měnit jinými prostředky,“ řekl Babiš k víkendovým demonstracím i pokusu o vyjádření nedůvěry vládě, který se má konat v pátek.

Údajný únos na Krym

Reportáž zveřejněná televizí Seznam o kauze Čapí hnízdo a údajném únosu Babiše mladšího odstartovala minulý týden politickou krizi.

Andrej Babiš mladším v reportáži obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu.

Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. I v pondělí Babiš zopakoval, že nepřiznání si nemoci je součástí diagnózy jeho syna.

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš v Lánech. | Zdroj: Pražský hrad

Páteční hlasování o vládě

Šestice sněmovních opozičních stran kvůli případu vyvolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, na které se bude v pátek hlasovat o vyslovení nedůvěry menšinové vládě ANO a ČSSD.

Babiš do lánského zámku dorazil před 18. hodinou. Prezident Miloš Zeman ho už v minulosti podpořil, když řekl, že celou záležitost považuje za mediální kauzu. A kdyby vláda skutečně padla, sestavením nového kabinetu znovu pověří Babiše.

Za šéfem hnutí ANO stojí jednomyslně jeho poslanecký klub. Jak se při hlasování zachová ČSSD, rozhodne vedení strany spolu s poslanci pozítří. A o tom, jak se postaví k hlasování o nedůvěře vládě, bude jednat i KSČM, která menšinovou vládu toleruje. Ve středu za prezidentem Zemanem zamíří předseda KSČM Vojtěch Filip.