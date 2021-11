Babiš dostal dopis k Podroužkovi už 7. září, Zeman milost podepsal o dva dny později, ukazují listiny

Milost, kterou prezident Miloš Zeman udělil podnikateli Pavlu Podroužkovi, provází pochybnosti. Například ohledně toho, kdy vlastně hlava státu připojila k rozhodnutí o zastavení trestního stíhání podpis. Podle dokumentů, které server iROZHLAS.cz a Radiožurnál získaly, Zeman dokument podepsal 9. září. Premiér Andrej Babiš (ANO) dostal informace o omilostnění byznysmena o dva dny dříve. Praha 5:00 6. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Pavel Podroužek | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Miloš Zeman vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO) ke spolupodpisu milosti pro podnikatele Pavla Podroužka už 7. září. Vychází to z dopisu, který v ten den předsedovi vlády zaslal.

„U Pavla Podroužka jsem nařídil, aby se nepokračovalo v trestním stíhání za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ píše hlava státu v dokumentu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

O dva dny později pak Zeman žádost podepsal. To zase ukazuje dokument, kterým o Podroužkově milosti informoval prezident Okresní soud v Olomouci.

„Promíjím trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců, který mu byl jako trest podmíněný uložen rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 9. března 2020 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě,“ stojí v oznámení, které Radiožurnál získal prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. Listina je celá vytištěná, jen datum je dopsané ručně.

Datum ale „sedí“ podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové, jejíž resort prezidentské kanceláři žádost o milost postoupil. „Milost byla prezidentem podepsána 9. 9. 2021, premiérem pak 13. 9. 2021. Kdy se dostala zpět z Hradu na ministerstvo spravedlnosti, jsem již nezkoumala a spis jsem vrátila na odbor milostí a inspekce,“ sdělila ministryně.

‚Naše chyba‘

Hrad přitom na svých stránkách nejprve tvrdil, že Zeman o milosti rozhodl v den, kdy nastupoval k hospitalizaci do Ústřední vojenské nemocnice.

„Dne 14. září 2021 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu,“ informoval mluvčí Jiří Ovčáček.

Časový harmonogram ale aktualizoval tento čtvrtek dva dny poté, co server iROZHLAS.cz a Radiožurnál kontroverzní milost pro podnikatele Pavla Podroužka popsaly.

„Rozhodnutí o prominutí podmíněného trestu podepsal prezident republiky dne 9. 9. 2021, čímž toto rozhodnutí nabylo platnosti. Téhož dne podepsal prezident republiky i rozhodnutí o zastavení trestního stíhání,“ připsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček do měsíc a půl staré zprávy.

Hradní kancléř Vratislav Mynář připisuje chaos ohledně data udělení milosti chybě jeho kanceláře.

„Mohu říct, že zřejmě došlo ke špatné komunikaci, protože pan prezident samozřejmě toto rozhodnutí (14. září, pozn. red.) nepodepsal, ale 14. září, kdy byl hospitalizován, se to dostalo k paní ministryni ke zprocesování,“ uvedl Mynář v rozhovoru pro Radiožurnál. „Byla to naše chyba, ano.“

Nepřesná informace však stojí i v odpovědi na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Server iROZHLAS.cz se Kanceláře prezidenta republiky ptal, jaké úkony Zeman učinil v září a v říjnu. „14. 9. 2021 - Udělení milosti,“ je zaznamenán jeden z prezidentových kroků.

Šest firem

Ministerstvo spravedlnosti ani Kancelář prezidenta republiky doposud nevysvětlily další pochybnosti ohledně Podroužkovy milosti. Například to, jak jde podnikatelův zdravotní stav dohromady s jeho podnikáním. Ačkoliv má být podnikatel velmi vážně nemocný, nebránilo mu to, aby deset dní po udělení milosti nechal zapsat do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank.

Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice. I za tuto dominikánskou „matku“ Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 navštívil daňový ráj osobně, aby firmu zapsal do tamního rejstříku.

Video zachycuje pouze část rozhovoru s podnikatelem Podroužkem.

Firma v Dominikánské republice ale není jediná, kde se Podroužek v posledních třech letech angažoval. Působí v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

Kromě toho budí podezření i lékařské zprávy, na jejichž základě ministerstvo žádost o milost postoupilo Hradu. Třemi z nich si resort nebyl jistý, tak si vyžádal další. Tu zpracovala praktická lékařka.

Pro pochybovače má ale ministryně Benešová jasnou zprávu: „Pokud má někdo pochybnosti o validitě lékařských zpráv, nechť podá trestní oznámení.“