Průzkum: Babiš by neměl být premiérem, nejpřijatelnější je koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM

Sestavení vlády by měl prezident svěřit podle tří pětin Čechů někomu jinému než premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Vyplývá to z průzkumu agentury Median, jehož výsledky v neděli zveřejnila Česká televize. Předčasné volby by se podle většiny lidí měly konat jen až po vyčerpání všech tří pokusů o sestavení vlády.

