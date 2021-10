Nechápu, proč tam šel, řekl premiér o Vondráčkově návštěvě u Zemana. Nevěděl o ní lékař

Premiér Andrej Babiš (ANO) o čtvrteční návštěvě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici u prezidenta Miloše Zemana nevěděl. „Vůbec nechápu, proč tam pan Vondráček šel,“ řekl v pátek Radiožurnálu. Předseda sněmovny navštívil podle vyjádření nemocnice hlavu státu bez vědomí ošetřujícího lékaře přímo na jednotce intenzivní péče. Zemana podle mluvčí nemocnice mají navštěvovat jen ti nejbližší. Praha 9:21 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (vpravo) o čtvrteční návštěvě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka v Ústřední vojenské nemocnici u prezidenta Miloše Zemana nevěděl (archivní foto) | Foto: Lukas Kabon / Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

„Já jsem o té návštěvě nevěděl a vůbec nechápu, proč tam pan Vondráček šel. Podle toho vyjádření nemocnice tam došlo k něčemu, co je nepřijatelné,“ řekl Babiš pro Radiožurnál.

Premiér předsedovi sněmovny v pátek ráno psal a Vondráček prý celou událost nevnímá jako Babiš.

„Říkal, že je předseda sněmovny, to vyjádření pana prezidenta je určené pro něj. Ale pokud to bylo bez vědomí nemocnice, tak je to samozřejmě špatně. Musí to vysvětlit,“ doplnil s tím, že je to velice nepříjemná situace.

Vondráček navštívil Zemana v nemocnici ve čtvrtek po poledni. Předseda končící sněmovny mimo jiné prohlásil, že Zeman se podle něj cítí lépe: „Popovídali jsme si, usmíval se. Co jsem se tak vyptával, tak že se cítí líp. K povolebnímu jednání říkal, že se na něj můžeme spolehnout. A říkal to se svým typickým potutelným úsměvem.“

Prezident podle něj denně sleduje monitoring médií. „Říkal, že nejvíc ho baví zprávy o tom, že je mrtvý,“ přiblížil.

„Má smysl pro humor, ten ho neopouští,“ pokračoval předseda sněmovny a dodal: „Všechny ty různé fámy se nezakládají na pravdě, viděl jsem to na vlastní oči.“

Nežádoucí událost

Podle nemocnice ale k návštěvě došlo bez vědomí ošetřujícího lékaře. „Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha potvrzuje, že dnešního dne nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře přivedl kancléř Vratislav Mynář k prezidentu České republiky na jednotku intenzivní péče předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Radka Vondráčka,“ informovala ve čtvrtek na stránkách nemocnice mluvčí Jitka Zinke.

Prezidenta Zemana podle ní navštěvuje pouze vybraný okruh blízkých, „mezi které pan předseda Radek Vondráček v době návštěvy nepatřil“. Nemocnice návštěvu prověřuje jako takzvanou nežádoucí událost.

Ústřední vojenská nemocnice tak nemůže podle Zinke potvrdit průběh schůzky, protože jí nebyl přítomný nikdo z personálu. Distancuje se taky od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu.

Nemocnice podle mluvčí chce, aby další schůzky byly předem domluvené. „Nemocnice žádá v zájmu pacienta, aby další oficiální návštěvy, mimo okruh osob blízkých pana prezidenta, byly realizovány vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem pana prezidenta,“ dodala Zinke.

Prezidentův zdravotní stav

Prezident je ve střešovické nemocnici od neděle. Podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice Miroslava Zavorala byly důvodem hospitalizace komplikace provázející chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas.

Mluvčí nemocnice v pondělí sdělila, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. Jiné informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici.

Ve čtvrtek prezidentova žena Ivana doprovázená jejich dcerou Kateřinou požádala o toleranci, podrobnosti k prezidentově zdravotnímu stavu ale neřekla.

„Mohu potvrdit, že v současné době podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Spekulace o diagnózách a prognózách považuji při nejmenším za velmi neetické,“ doplnila s tím, že není jediným prezidentem, který v době výkonu své funkce onemocněl.

Zeman pobýval v Ústřední vojenské nemocnici už v září, strávil tam osm nocí. Podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, při kterém prezident podstoupil několik vyšetření a infuze. V tehdejší zprávě je uvedeno, že prezident trpěl dehydratací a mírným vyčerpáním a že u cukrovky nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty.

Neuropatie nohou, kvůli které se prezident pohybuje na vozíku, podle zprávy přetrvává. Vyšetření podle něj nezjistilo žádné onemocnění nebo problémy, které by ho ohrožovaly na životě.