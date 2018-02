Zeman a Babiš jsou hromosvody vzteku. Politici musí zastavit epidemii exekucí, vyzývá sociolog

Parlamentní a prezidentské volby ukázaly, že Česko je rozdělenou zemí. Proti sobě ale podle sociologa Stanislava Bilera nestojí města a venkov. Společnost se prý štěpí podle linie věku a vzdělání. Zároveň ale podle něj existují zanedbané regiony, o kterých se nemluví. Interview Plus Praha 18:16 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Zeman pověřil Babiše jednáním o sestavení nové vlády | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Když se analyzuje vývoj České republiky podle HDP nebo nezaměstnanosti, v průměru se celá země má lépe. Ale pro některá místa to neplatí,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus sociolog Stanislav Biler.

„Lidé v periferních oblastech jsou v pasti, protože ať ve volbách volili, koho chtěli, tak se kolem nich nic nemění. A zatímco v televizi sledují, jak se daří mytickému HDP a rostou platy, tak oni to nikde nevidí,“ dodává.

Pozitivní makroekonomická data navíc podle Bilera dále posilují jejich frustraci, protože oni se mají pořád stejně a ani nemají ve svém okolí nikoho, komu by se dařilo lépe.

Úspěch Miloše Zemana a šéfa ANO Andreje Babiše spočívá podle Bilera v tom, že se na tyto voliče dokážou obrátit. „Ekonomy a komentátory zarámují jako mediální mainstream, který jde proti obyčejným lidem. Oni ale ta témata jen zvednou a použijí pro svůj volební úspěch, ale reálně pro lidi nic neudělají,“ soudí.

„V podstatné části společnosti je podrývána důvěra ve spravedlnost a celý demokratický systém. To je nebezpečné teď i do budoucna.“ Stanislav Biler

Biler také upozorňuje na to, že se nevede debata o narůstajícím počtu exekucí, kterých je asi 800 tisíc.

„To je hrozivé číslo. Ti lidé navíc nežijí ve vzduchoprázdnu, mají rodiny, přátele, sousedy. A získávají dojem, že zatímco obyčejný člověk je trestán za jakoukoli životní chybu, mocní se trestu vyhnou,“ tvrdí.

Hromosvody vzteku

Proč se ale z exekucí nestalo dominantní téma sněmovních nebo prezidentských voleb?

„Pro strany a politiky, kteří se na tomto vzteku dostávají do parlamentu nebo prezidentského úřadu, je to výhodné. Místo řešení nabízejí hromosvody vzteku, ať už to jsou uprchlíci, média nebo pražská kavárna. Na tom si lidé vybíjejí zlost, že někdo jiný může za jejich problémy,“ myslí si Biler.

„Nechápu, proč se tématu nechopily tradiční strany. Musí nabídnout řešení a ve volební kampani ukázat na ty, kdo s tím problémem nic nedělají. Dokud toto nevyřešíme, bude ve velké části společnost přetrvávat vztek, frustrace a pocit prohry,“ doplňuje.

Babiš je podle Bilera jeden z mála politiků, kdo kromě útoků proti elitám nabídl i pozitivní program. „Je ale velmi neurčitý a po lidech nic nechce. Stačí ho jen zvolit a on bude makat. Voliči tak už po několikáté zkusili někoho nového. Až je zklame, tak ho zase vymění,“ uzavírá sociolog.