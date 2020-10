Armáda vyčlenila na nákup bojových dronů 1,5 miliardy korun, dosud žádné nevlastní

Ministerstvo obrany ve svém rozpočtu vyčlenilo 1,5 miliardy korun na nákup bojových dronů v letech 2023 až 2027. Armáda má dosud průzkumné bezpilotní prostředky, bojové drony by mohly nést i výzbroj a mohly by být v případě potřeby určeny k boji. Novinářům to v úterý řekl na základně 533. praporu bezpilotních systémů v Prostějově mluvčí ministra obrany Jan Pejšek.

Prostějov 13:21 6. 10. 2020 (Aktualizováno: 13:27 6. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít