Babiš předal Zemanovi demisi. Pokud ho nezvolí, nebude prezident trvat na většině 101 hlasů

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu na Pražském hradě předal prezidentu Miloši Zemanovi demisi svého kabinetu. Jeho vláda nezískala důvěru Poslanecké sněmovny minulý týden v úterý. Prezident pověřil Babiše jednáním o sestavení nové vlády a řekl, že pokud nebude zvolen, nebude požadovat po Babišovi většinu 101 hlasů poslanců. Praha 11:50 24. 1. 2018 (Aktualizováno: 12:20 24. 1. 2018)

Babiš se Zemanem se na Hradě setkali dva dny před prezidentskou volbou, ve které hnutí ANO současnému prezidentovi vyslovilo podporu. Přijetí demise Hrad původně oznámil na konec minulého týdne, termín poté změnil.

Babišova menšinová vláda schválila demisi před týdnem. Stalo se tak pět týdnů po jejím jmenování. Demisi vláda odhlasovala den po hlasování Poslanecké sněmovny, která jí podle očekávání nedala důvěru. Babiš pro svůj kabinet sehnal podporu pouze svého hnutí ANO.

„Pověřuji vás, aby to mělo zákonnou oporu, jednáním o sestavení vlády a přeji vám v nich úspěch," řekl ve středu Zeman. Stejné pověření od něj předseda hnutí ANO dostal i koncem října. Jde o neformální krok, který není zakotven v ústavě, měl by ale vést k pozdějšímu jmenování Babiše premiérem.

Zeman dříve uvedl, že Babišovi ve druhém pokusu poskytne na jednání dostatek času a bude po něm před jmenováním požadovat 101 zaručených hlasů ve sněmovně. Ve středu ale řekl něco jiného.

„Předpokládám, že mě pan Andrej Babiš bude pravidelně informovat o výsledcích svých jednání. V okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, tak ho podruhé jmenuji premiérem.“ Miloš Zeman (odpověď 10. ledna 2018 na dotaz, jak dlouho by jednání o vládě mohla trvat.)

„Zde platí algoritmus podmíněných pokračování. Rád bych panu premiérovi poskytl veškerý nutný čas k tomu, aby získal podporu pro svoji vládu, to je těch 101 podpisů. Na druhé straně a to je to podmíněné pokračování, nemohu samozřejmě vyloučit své nezvolení, a v takovém případě dodržím svůj slib a jmenuji pana Babiše premiérem v průběhu února. A protože to bude poměrně krátká doba na získání onoho potřebného počtu hlasů, nebudu na této podmínce trvat,“ řekl Zeman na tiskové konferenci novinářům.

Hrad původně oznámil, že demisi Zeman přijme do konce minulého pracovního týdne, brzké přijetí předpokládali i zástupci vlády. Prezidentův mluvčí později vyjádření změnil, nepodařilo se podle něj najít v Zemanově programu volný čas. K programu prezidenta řekl, že se v Lánech chystá na volební duel s protikandidátem Jiřím Drahošem. Později uvedl, že se Zeman minulý týden v nemocnici podrobil menšímu zákroku v ústech.