Zeman se sešel s Babišem a Schillerovou. Řešili rozpočet, o BIS se podle ministryně nemluvilo

Prezident Miloš Zeman při sobotním jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok apeloval na úspory. Návrh považuje podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu, uvedl mluvčí na twitteru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) schodek 390 miliard korun prezidentovi nevadí, pokud bude v rozpočtu dost peněz na investice. Lány (Kladensko) 15:57 28. 8. 2021 (Aktualizováno: 16:56 28. 8. 2021)

Ovčáček dále informoval, že prezident navrhl konkrétní druhy úspor a investic. „Prezident republiky upozornil, že bez patřičných pozměňovacích návrhů tohoto typu by zvažoval vetování návrhu státního rozpočtu na rok 2022,“ uvedl mluvčí. Konkrétní návrhy nezmínil.

Schillerová po setkání s prezidentem, jeho poradci a premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Lánech novinářům řekla, že navrženou částku na investice, zhruba 207 miliard korun, Zeman ocenil.

Základní parametry rozpočtu vláda schválila v červnu se schodkem 390 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu ministerstvo naplánovalo včetně peněz z Evropské unie na 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun.

Ministryně Schillerová dále uvedla, že po podzimních sněmovních volbách by se Zeman chtěl ještě jednou setkat kvůli návrhu rozpočtu po volbách se svými poradci.

Debata se vedla i o rušení daňových výjimek. Schillerová v tom nevidí prostor za stovky miliard. „Ale určitě věřte tomu, že tam prostor je. Je tam celá řada výjimek, které zvýhodňují určité skupiny a je to velmi těžké protlačit v parlamentu, ale já se o to pokusím,“ řekla.

Ohledně úspor ministryně představila Zemanovi plán konsolidace veřejných financí. Podle nejnovější makroekonomické prognózy ministerstvo financí počítá se snižováním strukturálního deficitu, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu, o 0,5 procentního bodu ročně. Z letošního 6,1 procenta hrubého domácího produktu by měl klesnout na 4,6 procenta v roce 2024. V případě úspor, které resort plánuje, by měl deficit klesnout do roku 2024 na 3,9 procenta HDP. Úspory by se měly týkat provozních výdajů, úpravy spotřebních daní, revize zdanění globálních firem a pokračování redukce daňových výjimek.

Schillerová v sobotu zopakovala, že do říjnových parlamentních voleb nestihne sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.

Pokud by parlament rozpočet neschválil do konce roku, stát by začal hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.

‚Nepřekročitelný‘ schodek

Po dokončení jednání s jednotlivými ministry by se měla Schillerová sejít kvůli návrhu rozpočtu s Babišem. Termín neuvedla. „Rozhodně trvá, že ten schodek je pro mne směrem nahoru nepřekročitelný,“ uvedla ministryně. Informovala také, že ve vládní rozpočtové rezervě je pro příští rok vyčleněno zhruba šest miliard korun pro řešení případných dopadů pandemie koronaviru.

Schodek nehodlá podle svého dřívějšího vyjádření Schillerová měnit ani na základě lepší makroekonomické prognózy, kterou ministerstvo financí zveřejnilo v úterý. V té ministerstvo financí zlepšilo odhad vývoje ekonomiky v příštím roce na 4,2 procenta. Zhruba 30 až 40 miliard korun navíc, které by rozpočet mohl díky lepšímu výkonu ekonomiky získat, hodlá ministryně využít na výdaje. V rozpočtu například počítá s navýšením průměrného důchodu o 797 korun měsíčně, přičemž zákonná valorizace činí 497 korun.

Jednání o BIS

Premiér Babiš po jednání prezidentova expertního týmu v Lánech o státním rozpočtu před novináře nepředstoupil. Zastoupila ho ministryně Schillerová a informovala, že premiér nepřijde, protože je vázán dalšími povinnostmi. Ministryně neměla informace o tom, zda se koná schůzka mezi Babišem a Milošem Zemanem ohledně prezidentových obvinění na adresu Bezpečnostní informační služby. Při jednání expertního týmu se o BIS podle ní nemluvilo.

Minulý víkend Zeman řekl, že BIS odposlouchávala lidi v jeho okolí. Tvrdil, že mu Babiš řekl, že odposlechy nechal zastavit. Premiér se proti tomuto Zemanovu tvrzení ohradil. Odmítl i to, že by záležitost řešil v přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře, jak tvrdí Zeman i Mynář. Babiš Právu v sobotu řekl, že o tom chce na schůzce s prezidentem mluvit.

„Vůbec nemůžu úkolovat BIS. Úkoly zadává vláda jako celek, nikoliv premiér. Je absolutně vyloučeno, abych něco takového dělal... Pan prezident velice nemá rád pana (ředitele BIS Michala) Koudelku. Já se snažil, aby pana Koudelku pan prezident přijal, aby ho vyslechl a nějak si to spolu vyjasnili,“ řekl Babiš Právu.

Koudelka ve čtvrtek na jednání sněmovní kontrolní komise uvedl, že za dobu jeho působení ve funkci nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů. Vyloučil také, že by na něj Babiš tlačil, aby ukončil prověřování některé osoby. Hrad vzápětí Koudelku opět kritizoval, podle prezidentské kanceláře porušuje zákon mimo jiné tím, že neodpověděl od roku 2018 na žádost prezidenta o informaci.