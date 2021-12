Babiš předčasně rezignoval, řekl Zeman. Chtěl předsedovi ANO dát i dva pokusy na sestavení vlády

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by byl podle Miloše Zemana dobrým kandidátem na prezidenta. Váží si výsledků jeho vlády, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News. Zároveň se ale podle prezidenta Babiš prokázal jako člověk, který nechce bojovat a možná i předčasně rezignoval v souvislosti s jednáním o novém kabinetu po letošních sněmovních volbách. Praha 12:11 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) by byl podle Miloše Zemana dobrým kandidátem na prezidenta. | Foto: Michaela Danelová/René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Zeman připomněl, že by po volbách dostál svému slovu a jako předsedovi nejúspěšnější samostatné strany ve volbách by dal první i druhý pokus pro sestavení vlády Babišovi. ANO skončilo v letošních volbách do sněmovny druhé se ziskem 27,12 procenta hlasů za koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež získala 27,79 procenta hlasů a utvořila novou vládu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN).

Babiš prezidenta odmítnutím překvapil. „Od té doby si říkám, že když nemá zájem o funkci premiéra, tak to bude dobrý kandidát na prezidenta. O tom nepochybuji, protože si vážím výsledků jeho vlády. Ale na druhé straně se prokázal jako člověk, který nechce bojovat a který možná i předčasně rezignoval,“ dodal Zeman v rozhovoru.

Bývalý premiér se opakovaně odmítl vyjádřit, zda bude na prezidenta kandidovat. Nedávno to ale připustil, v odpovědi na dotaz na svém facebooku to však podmínil sesbíráním dostatečného množství podpisů občanů.

Kdyby se skutečně rozhodl kandidovat, petiční podpisy občanů by pravděpodobně nepotřeboval. Podmínkou účasti ve volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, případně deseti senátorů nebo 50 000 občanů. Hnutí ANO, jehož je Babiš předsedou, má ve Sněmovně 72 křesel. Bez větších potíží by tak zřejmě splnil variantu s podpisy poslanců.