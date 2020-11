‚Prezident a jeho blízké okolí jsou služebníci Ruska.‘ Část opozice kritizuje Zemana kvůli úkolům pro BIS

Úkoly prezidenta Miloše Zemana pro Bezpečnostní informační službu, o kterých v pondělí informoval Radiožurnál, jsou podle politiků oslovených ČTK pokračováním jeho války proti kontrarozvědce. Opoziční představitelé varují, že Zemanovo okolí je bezpečnostním rizikem. Zmiňují v té souvislosti i prezidentova poradce Martina Nejedlého, který minulý týden odletěl do Moskvy. O celé záležitosti bude jednat sněmovní komise i senátní bezpečnostní výbor. Reakce Praha 12:18 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Miloš Zeman podle Radiožurnálu požaduje jména ruských špionů v Česku. Bezpečnostní informační služba (BIS) má také doložit, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo jací Češi s nimi spolupracují.

Prezident Zeman žádá po šéfovi BIS jména ruských špionů i detaily živých operací. ‚Past,‘ varují experti Číst článek

Premiér Andrej Babiš (ANO) informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil. „To je otázka, na kterou já nemohu ze zákona odpovídat,“ řekl.

Člen sněmovní komise pro kontrolu BIS Marek Benda (ODS) řekl, že pokud by byly úkoly formulované tak, jak uvedl Radiožurnál, byly by podle něj za čárou.

„Pokud by byly pravdivé ty informace, které se objevily v éteru, pak je zcela evidentní, že se jedná o úkoly, které míří do živých věcí. A tam je to na to tu službu rozpustit, pokud by jakýkoliv ředitel odpověděl,“ uvedl Benda.

Komise pro kontrolu BIS záležitost projedná ve čtvrtek. „Mohu potvrdit, že jsme obdrželi materiál od BIS a projednáme ho,“ sdělil šéf komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Benda uvedl, že si ředitel BIS Michal Koudelka a případně i komise musí vyhodnotit, jaké odpovědi jsou v souladu s posláním a cíli BIS. „A také s tím, o čem má ústavní činitele informovat a co by případně hrozilo ohrožením služby a jejího fungování,“ dodal.

Předseda senátního výboru pro bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý) na twitteru uvedl, že prezidentovy úkoly mohou ohrožovat bezpečnost státu. „Parlament má za úkol kontrolovat. Budeme o tom neprodleně jednat na senátním výboru pro bezpečnost,“ dodal.

Nemohu potvrdit zvěsti, které v souvislosti s utajovanými informacemi uvádějí s odkazem na anonymní zdroje některá média. Prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky striktně dodržují zákon. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 30, 2020

‚Prezidentova hra‘

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že BIS na rizika z Ruska dlouhodobě upozorňuje: „Prezident sám a jeho blízké okolí, zejména poradce bez prověrky Nejedlý, jsou dlouhodobě služebníci Ruska a ruských zájmů v ČR.“

Proti Bezpečnostní informační službě se chystá diskreditační kampaň, říká její šéf Koudelka Číst článek

Prezidentova „hra“ podle ní nemůže mít jiný dopad, než poškození Česka. „Prezidenta, který záměrně poškozuje zemi a občany, jimž má sloužit, lze hnát k odpovědnosti v podobě ústavní žaloby,“ dodala. Poslanec Jan Lipavský (Piráti) na twitteru uvedl, že by měl konat Senát.

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky by v normální zemi s normálním prezidentem byla spolupráce hlavy státu a BIS žádaná a nevzbuzovala otazníky. „V tomto případě je zde velké nebezpečí, že vyžádané informace o práci BIS dostanou do rukou lidé bez prověrky a protistrana,“ uvedl Jurečka na twitteru.

Šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že Zemanovy úkoly jsou dalším pokračováním jeho soukromé války proti BIS a Koudelkovi.

„Tímto požadavkem ohrožuje živé operace BIS a ochranu důležitých zdrojů informací. Takový požadavek by byl nestandardní kdykoliv. V případě, kdy okolí prezidenta nemá bezpečnostní prověření, je to krok doslova ohrožující bezpečnostní zájmy naší země,“ sdělil.

Na Nejedlého cestu do Ruska upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Nejedlý jim řekl, že v Moskvě bude jednat s administrativou prezidenta Vladimira Putina o vztazích a vzájemných návštěvách.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že byl ubezpečen, že Nejedlý nebude řešit věci z vládní působnosti včetně mezivládních konzultací.