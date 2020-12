‚Bezprecedentní. Nevím, komu by to mělo sloužit.‘ Poslanci a senátoři reagují na Zemanovy úkoly pro BIS

Neobvyklý, nestandardní, ale i šokující a nehorázný. Takto část poslanců kritizuje úkol, který zadal Miloš Zeman Bezpečnostní informační službě (BIS). Jak Radiožurnál informoval v pondělí, prezident žádá detailní informace, kteří ruští zpravodajští důstojníci působí na území Česka, které konkrétní operace podnikají a kteří Češi s nimi spolupracují, jaké informace jim předávají a jak spolupráce vypadá. Reakce poslanců a senátorů nabízíme v článku. ANKETA Praha 6:00 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Buď mu nevyhoví a pan prezident bude říkat, že BIS neplní svoji úlohu, nebo úkol splní a dojde k obrovské diskreditaci a ohrožení lidí, kteří jsou nasazeni v rámci jednotlivých operacích,“ říká třeba poslanec Lukáš Kolařík (Pirátská strana), místopředseda sněmovního Výboru pro bezpečnost, který se případem bude zabývat. Ještě před výborem ho projedná Komise pro kontrolu BIS, která zasedne ve čtvrtek.

„Z mého pohledu by výsledkem mělo být doporučení nesplnit tento úkol, protože to úplně není úkol, který zákonodárce myslel, když dával panu prezidentovi tuhle pravomoc získávat od BIS informace,“ dodal Kolařík.

Jeho kolega z výboru Jan Bartošek (KDU-ČSL) se domnívá, že prezident Zeman záměrně vytváří tlak, o důstojnících BIS se v minulosti několikrát vyjádřil posměšně. Například výrokem, že jsou „čučkaři“. Připomněl také kritiku ředitele BIS Michala Koudelky, kterého opakovaně odmítá povýšit do hodnosti generála.

„Můžu se domnívat, zda toto není jeden z útoků na ředitele BIS, který směřuje k možnosti jeho odvolání,“ řekl Bartošek.

V anketě odpovídali: (zleva) Pavel Žáček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Lukáš Kolařík (Pirátská strana), Radek Koten (SPD), Tomáš Petříček (ČSSD), Andrej Babiš (ANO), Jan Hamáček (ČSSD) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) | Foto: Michaela Danelová / Luboš Vedral / Česká pirátská strana | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Co řekli o Zemanově úkolu pro BIS:

Pavel Žáček (ODS), místopředseda sněmovního Výboru pro bezpečnost

Požadavky prezidenta republiky Miloše Zemana vznesené vůči Bezpečnostní informační službě považuji za bezprecedentní a nehorázné. Jako by si prezident a vrchní velitel našich ozbrojených sil neuvědomoval, že jejich splnění by znamenalo ohrožení bezpečnostních zájmů nejenom České republiky, ale také partnerů v NATO a Evropské unii.

Jde o nanejvýše nebezpečnou hru s cílem vážně narušit naši státní integritu a důvěryhodnost, s cílem otevřít stavidla ruským zpravodajským, vlivovým a ekonomickým aktivitám. Pokud se Miloš Zeman chce stát ředitelem zpravodajské služby, neměl kandidovat do funkce prezidenta republiky.

Tomáš Petříček (ČSSD), ministr zahraničních věcí

Prezident tajné služby podle zákona o zpravodajských službách ČR úkolovat může. Otázkou je, k čemu má takový neobvyklý úkol sloužit. Obávám se, že to je úkol, který s sebou nese značná rizika. Tajné služby musí chránit své zdroje, je to podstatou jejich práce.

Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany

Podle zákona o zpravodajských službách podávají zpravodajské služby prezidentovi republiky informace jednou za rok, popřípadě ho zpravují o své činnosti, kdykoliv o to požádá. Požadovat nicméně informace z aktivních akcí o konkrétních lidech a jejich spolupracujících osobách, to už jde nejen nad rámec tohoto zákona, ale i smyslu činnosti služby. Proto se celá věc projedná ve čtvrtek na Komisi pro kontrolu BIS, jak to u konkrétních úkolů pro službu požaduje zákon, která to celé posoudí a vyhodnotí.

Podle vyjádření bezpečnostních expertů jde o velmi nestandardní postup, který by mohl ohrozit práci naší kontrarozvědky a mezinárodní spolupráci. Něco takového tak považujeme bez opravdu kvalitního zdůvodnění za nepřijatelné, vše ale musí posoudit výše zmíněná Komise. Obzvláště varovně to působí ve chvíli, kdy pan prezident poslal – opět bez vysvětlení – svého poradce Martina Nejedlého do Ruska, kdy se objevují spekulace, že tam jel vyjednávat o tendru na Dukovany.

Jan Bartošek (KDU-ČSL), člen sněmovního Výboru pro bezpečnost

Lidé kolem prezidenta prostě nemají bezpečnostní prověrku, dlouhodobě ji kancléř (Vratislav Mynář, pozn. red.) nedostal, a do tohoto prostředí chce prezident, aby mu byla doručena zpráva, kde se mluví o síti agentů, aktuálně probíhajících kauzách. Tedy úplně ty nejcitlivější informace z pohledu bezpečnosti státu? To je prostě nemyslitelné.

Žádná z tajných služeb vám nedá síť svých agentů, protože kdyby to učinila, tak ji to paralyzuje na řadu let a diskvalifikuje před spojenci a znevěrohodní to její činnost.

Radek Koten (SPD), předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost

To jsou utajované informace a ty by měly chránit zdroje našich tajných služeb. Nevím, co je účelem toho seznamu jmen, je otázka, na co to bude určeno... Jestli na diskreditaci těch agentů, nebo na co. Nevím, komu by to mělo sloužit.

Lukáš Kolařík (Piráti), místopředseda sněmovního Výboru pro bezpečnost

Jsem z toho mírně v šoku. Pan prezident má sice právo dostávat informace z BIS, ale spíš data a případné hrozby. Nikoli zprávy o aktuálních operacích a jménech lidí. Pan prezident pokračuje v lince, že BIS mu je permanentně trnem v oku a vystupuje často proti řediteli BIS Michalu Koudelkovi.

Pana Koudelku to ale staví do pasti. Buď nevyhoví, a pan prezident pak bude říkat, že BIS neplní svoji úlohu, nebo úkol splní a dojde k obrovské diskreditaci a ohrožení lidí, kteří jsou nasazeni v rámci jednotlivých operacích. Výbor se tím bude zabývat.

Z mého pohledu by výsledkem mělo být doporučení nesplnit tento úkol, protože to úplně není úkol, který zákonodárce myslel, když dával panu prezidentovi tuhle pravomoc získávat od BIS informace.

Andrej Babiš (ANO), premiér, předseda ANO

To je otázka, na kterou nemohu ze zákona odpovídat.

Jan Hamáček (ČSSD), ministr vnitra

Pokud by takový materiál vláda projednávala, tak v utajení. Vzhledem k tomu, jak se musí nakládat s klasifikovanými materiály, bych to nemohl říct.

Jiří Drahoš (BEZPP), senátor

Miloš Zeman požaduje po BIS seznamy ruských špionů a jejich živých operací na našem území. Zcela absurdní a nebezpečný požadavek, který by tajnou službu úplně zdiskreditoval. Mimochodem, kolik lidí z prezidentova okolí by se na takovém seznamu ocitlo?

Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel Fischer (BEZPP), senátor, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Prezident uložil BIS úkol ve vztahu k Rusku, jímž může být ohrožena bezpečnost státu. Parlament má za úkol kontrolovat: schází se Stálá komise pro kontrolu BIS Sněmovny. Budeme o tom neprodleně jednat na senátním výboru pro bezpečnost.

Marek Hilšer (MHS), senátor

Pokud by BIS seznam prezidentovi předala, kolik prezidentových lidí se na něm najde? A máme jistotu, že ho Nejedlý neodveze rovnou Putinovi?

Tomáš Czernín, senátor, místopředseda TOP 09

Prezident? Ruský slouha by nemohl pracovat líp. Rozkrytí práce BIS poškodí její práci na léta dopředu a zničí důvěryhodnost České republiky mezi demokratickými zeměmi. Je to otevřeně nepřátelský krok vůči vlastní zemi. Tomu se říká velezrada.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

Zeman žádá po BIS jména ruských špionů v Česku. Pane Zemane, úplně bude stačit, když se kolem sebe rozhlédnete, a pak se dotknete prstem nosu.

Jan Farský (STAN), předseda poslaneckého klubu

S vědomím vlády. To je tak, když nám vládnou nesvobodní, svou minulostí vydíratelní jedinci. Těch pár měsíců do voleb bude hodně dlouhých. Ale dáme to. Musíme.

Jan Lipavský (Piráti)

K žádosti prezidenta Zemana o živé svazky BIS: Měl by konat Senát.

Jan Birke (ČSSD), místopředseda Výboru pro bezpečnost

Myslím, že obecně platí, že by nikdo neměl mít přístup do živých kauz. Celé je to nešťastné, když se o tajných službách píše na předních stránkách novin.

Jiří Mašek (ANO), místopředseda Výboru pro bezpečnost

Pokud by padl dotaz kohokoli na „živé“ případy, následuje standardní odpověď, že tyto případy nelze podrobněji komentovat a poskytovat z nich konkrétní informace. Pokud je tazatelem prezident, jistě má nárok, jako hlava státu, na rámcové informace, které nenaruší vyšetřování jednotlivých kauz.

Vít Rakušan, předseda STAN

Tímto požadavkem ohrožuje živé operace BIS a ochranu důležitých zdrojů informací. Takový požadavek by byl nestandardní kdykoliv. V případě, kdy okolí prezidenta nemá bezpečnostní prověření, je to krok doslova ohrožující bezpečnostní zájmy naší země.

Marián Jurečka, předseda KDU-ČSL

V normální zemi s normálním prezidentem by spolupráce prezidenta a BIS byla žádaná a nevzbuzovala by otazníky. V tomto případě je zde velké nebezpečí, že se vyžádané informace o práci BIS dostanou do rukou lidé bez prověrky a protistrana!

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), předseda komise pro kontrolu BIS

Ve čtvrtek Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS projedná bod Úkoly Bezpečnostní informační službě zadané prezidentem republiky, kterou nám podle zákona BIS postoupila. Materiál je režimový.

Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09

Prezident České republiky bojuje proti zpravodajské službě svého státu v zájmu cizí velmoci. Nic víc, nic méně. Přesto se ve sněmovně najde výrazná většina, u které mu to projde. Jsme padlý stát a cesta zpět mezi civilizované země bude těžká a dlouhá.

Miluše Horská (KDU-ČSL), senátorka

Prezident tedy svými požadavky práci našich tajných služeb vůbec neprospívá. Rozkrýt jejich práci poškodí činnost BIS na několik let dopředu. Máme teď tři týdny po sobě jednání Senátu. Budu usilovat o to, ať se k tomuto tématu vyjádříme.