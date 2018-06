Zeman: Vládu jmenuji pravděpodobně příští týden, Babiš mi Pocheho jako ministra nenavrhl

Prezident Miloš Zeman by mohl menšinovou vládu ANO a ČSSD jmenovat „velmi pravděpodobně" příští týden v úterý, nebo ve středu, termín se ještě dolaďuje. Zeman to v neděli řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. Prezident také řekl, že premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhl nominanta ČSSD Miroslava Pocheho do funkce ministra zahraničí. Jako náměstek by Poche prezidentovi nevadil. Lány 11:24 24. 6. 2018 (Aktualizováno: 12:15 24. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman při nedělním rozhovoru pro deník Blesk. | Zdroj: Pražský hrad

„Nevidím důvod, proč to odkládat,“ uvedl Zeman k termínu jmenování nové vlády. Premiér Babiš nedávno mluvil o nejbližší středě, případně středě 4. července.

S žádostí o důvěru by pak kabinet mohl předstoupit před Poslaneckou sněmovnu ve středu 11. července. V dolní komoře by se vláda měla opřít o hlasy komunistických poslanců.

Spor o jmenování Pocheho

Zeman v neděli také uvedl, že v seznamu kandidátů na ministry, který mu dal Babiš, byla u ministerstva zahraničních věcí prázdná kolonka. „Není pravda, že byl (Poche) navržen,“ podotkl prezident.

Pokud by jméno Pocheho v seznamu kandidátů chybělo, považoval by to předseda ČSSD Jan Hamáček za porušení koaliční smlouvy. Řekl to v nedělním vydání pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

„Na tom jsme se nedohodli. Dohodli jsme se na tom, že pan premiér bude respektovat koaliční smlouvu a donese panu prezidentovi všechna jména, která byla navržena jak sociální demokracií, tak hnutím ANO. Včetně Miroslava Pocheho na ministerstvo zahraničí,“ řekl předseda sociálních demokratů.

„Předpokládám, že tak to proběhne. Pokud by to tak neproběhlo, tak to znamená porušení koaliční smlouvy a nemá smysl tu spolupráci vůbec zahajovat. Já nepřebírám poštu na Hradě. Vycházím z toho, že jsme na Úřad vlády odevzdali kompletní dokumentaci, čestná prohlášení, životopisy a tyto dokumenty budou odeslány na Pražský hrad.“ Jan Hamáček (předseda ČSSD)

Vondráček: Babiš ještě seznam nepředložil

Podle předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO Babiš ještě Zemanovi oficiální seznam nominací na ministry nepředložil.

„Telefonicky mám informaci od pana premiéra, že jména kandidátů oficiálně nepředložil. Připravil seznam a očekával, jak se bude vyvíjet páteční schůzka. Oficiální předání by mělo nastat v pondělí. Informace, které mám je, že ten seznam bude předán včetně jména pana Pocheho,“ řekl Vondráček v ČT.

Ministr, poradce, nebo náměstek?

Předseda ČSSD Jan Hamáček po pátečním jednání se Zemanem připustil možnost, že pokud by Zeman Pocheho odmítl, mohl by vedle ministerstva vnitra dočasně vést i diplomacii. S takovou možností souhlasil Zeman i Babiš.

V neděli Zeman řekl, že by neměl nic proti Pochemu v pozici náměstka ministra zahraničí. Prezident by podle něho neměl žádnému ministrovi mluvit do toho, jakými spolupracovníky se obklopí.

Poche v sobotu v souvislosti s tím, že by diplomacii dočasně vedl Hamáček, České televizi sdělil, že by v takovém případě mohl nastoupit do některé z vedoucích funkcí. „Plán B, jak tomu říkáme. Ale má plno pojistek vůči panu Babišovi a Zemanovi,“ doplnil.

Štěch: je to špatné řešení

Poche Radiožurnálu v sobotu řekl, že dá Hamáčkovi v takovém případě k dispozici i svůj tým.

„Řídit obě ministerstva, takhle výrazná, silová, jako je ministerstvo vnitra a zahraničí, je velmi náročné. Já jsem slíbil Janu Hamáčkovi, že mu poskytnu celý svůj tým, který se připravoval na moji funkci. A rád pomohu i svoji silou, aby nijak neutrpěla zahraniční služba a diplomacie České republiky,“ řekl sociálnědemokratický kandidát.

Výhrady k tomu, aby resort zahraničí dočasně vedl místo Pocheho Hamáček, má šéf Senátu Milan Štěch z ČSSD. Strana by podle něj měla na svých kandidátech na ministry trvat.

Proti Pochemu Hrad i komunisté

Prezidentovi vadí zejména Pocheho údajné postoje k migraci. Proti nominantovi sociálních demokratů na ministra zahraničí se o minulém víkendu ostře vymezili komunisté.

Předseda KSČM Vojtěch Filip mu vyčítal, že spolu s dalšími českými europoslanci hlasoval pro rezoluci, v níž Evropský parlament vyzval v květnu 2017 státy k dodržování kvót na přerozdělování migrantů. Poche ale hlasoval proti usnesení.

Nyní šéf komunistů upozorňuje podobně jako Zeman na případ z roku 2010, kdy se Poche musel vzdát stranických funkcí kvůli skrytému financování ČSSD. Straně dal peníze přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň.

Druhá vláda Andreje Babiše Premiér: Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) Ministerstvo dopravy: Dan Ťok (za ANO)

Dan Ťok (za ANO) Ministerstvo školství: Robert Plaga (ANO)

Robert Plaga (ANO) Ministerstvo financí: Alena Schillerová (za ANO)

Alena Schillerová (za ANO) Ministerstvo průmyslu a obchodu: Marta Nováková (za ANO)

Marta Nováková (za ANO) Ministerstvo spravedlnosti: Taťána Malá (ANO)

Taťána Malá (ANO) Ministerstvo zdravotnictví: Adam Vojtěch (ANO)

Adam Vojtěch (ANO) Ministerstvo obrany: Lubomír Metnar (za ANO)

Lubomír Metnar (za ANO) Ministerstvo životního prostředí: Richard Brabec (ANO)

Richard Brabec (ANO) Ministerstvo pro místní rozvoj: Klára Dostálová (za ANO)

Klára Dostálová (za ANO) Ministerstvo vnitra: Jan Hamáček (ČSSD)

Jan Hamáček (ČSSD) Ministerstvo kultury: Antonín Staněk (ČSSD)

Antonín Staněk (ČSSD) Ministerstvo práce a sociálních věcí: Petr Krčál (ČSSD)

Petr Krčál (ČSSD) Ministerstvo zahraničí: Miroslav Poche (ČSSD)

Miroslav Poche (ČSSD) Ministerstvo zemědělství: Miroslav Toman (za ČSSD)