Prezident Zeman by dostal trojku minus. Jedničku by mu dalo jen pár procent lidí, ukazuje průzkum

Téměř jedna třetina lidí by ohodnotila prezidenta Miloše Zemana známkou tři, v průměru by měl na vysvědčení od občanů trojku minus. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Na výbornou ale prezidenta hodnotí málokdo, jedničku by dostal jen od 3 procent lidí. Kriticky se lidé vyjádřili i k pozvánkám na udělování státních vyznamenání, podle 57 procent respondentů si Zeman neměl vybírat, koho ze státních představitelů pozve. BLESKOVÝ PRŮZKUM Praha 6:00 7. listopadu 2022

Známku tři jako na školní stupnici by dekádě Miloše Zemana v roli českého prezidenta přisoudilo celkem 31 procent lidí. Podle šéfa agentury Median by ho tak ocenili hlavně středoškoláci bez maturity a lidé z Moravy.

Další zhruba třetina, tedy 29 procent dotazovaných, by dala prezidentovi známku dostatečnou, tedy čtyřku.

A pětina respondentů, 19 procent, by prezidenta ohodnotilo rovnou nedostatečnou.

„Horší známky použili voliči Pirátů a Starostů, vysokoškoláci a střední generace ve věku 25 až 34 let. Naopak výrazně lepší známky dali starší lidé nad 75 let a voliči hnutí ANO,“ shrnul ředitel Medianu Přemysl Čech.

Výbornou a chvalitebnou by dostal prezident od necelé pětiny lidí – pouze 18 procent oslovených by řeklo, že prezidentův výkon byl na jedničku nebo dvojku. Z toho jen tři procenta lidí by dala Zemanovi nejlepší známku.

„Je z toho vidět, že Miloš Zeman má na jedné straně vášnivé odpůrce, na straně druhé přece jenom kádr svých příznivců,“ hodnotí komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček a připomíná, že popularitu postupně ztrácel i Zemanův předchůdce Václav Klaus.

V tom, jakou známku prezidentovi v průzkumu dát, měla jasno naprostá většina lidí, dodává šéf Medianu Přemysl Čech: „Lidí, kteří se nám nevyjádřili, byla pouze tři procenta. Obvykle bývá kategorie ‚nevím‘ na úrovni sedmi osmi procent.“

Mandát prezidenta Zemana skončí za necelých 120 dní. Miloš Zeman se netají tím, že po odchodu z Hradu jeho politická kariéra definitivně skončí. „Mně je 78 let, mám pocit, že jsou krásnější věci, než je politika, a mezi ně patří knihy,“ podotknul na říjnové návštěvě Ústeckého kraje.

Nesouhlas a neznalost vyznamenaných

Prezident Miloš Zeman naposledy za svůj mandát uděloval státní vyznamenání. Výběr některých osobností, které se Zeman rozhodl ocenit, však budil kontroverze. Ke spornosti některých vyznamenaných lidí se 28. října vyjádřil i premiér Petr Fiala (ANO):

„Nebudu hodnotit ten výběr. Jsou tam určitě jména, která jsou nesporná, která si zaslouží úctu. Jsou tam i lidé, u kterých moje ruka nebo pero, kterým jsem spolupodepisoval, bylo těžké.“

Agentura Median se ptala lidí i na to, jestli souhlasí s osobnostmi, které letos vyznamenání dostaly. „Pouze 23 procent lidí bylo spokojeno s tím, kdo vyznamenání obdržel. Jedna třetina, celkem 34 procent respodentů, skojeno nebylo,“ shrnuje ředitel Přemysl Čech.

Koho prezident vyznamenal, nevědělo celkem 36 procent dotázaných - hlavně lidí ve věku od 18 do 24 let. „Myslím si, že je to tím, že počet vyznamenaných byl velký, řada lidí to úplně nesleduje,“ dodává Čech.

Koho prezident pozval a nepozval

Většina lidí v průzkumu uvedla, že by si prezident neměl vybírat, koho ze státních představitelů pozve 28. října na předávání státních vyznamenání. Nesouhlas s postupem Miloše Zemana v průzkumu vyjádřilo 57 procent lidí, zpravidla vysokoškoláků a lidé ze středních Čech.

Selektivní pozvánky schválilo 36 procent respondentů. Byli to převážně lidé se základním vzděláním a voliči SPD v posledních volbách do sněmovny v roce 2021.

Jak upozornil server iROZHLAS.cz, pozvánku na ceremoniál neobdrželi klíčoví političtí představitelé jako například předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předpokládaný předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ti v minulosti odmítli přijít na březnové předávání státních vyznamenání kvůli prezidentovým proruským postojům.

„Mohu pouze obecně konstatovat, že obvykle pozvánky neobdrží ti, kterým by jejich bytostně negativní vztah k prezidentu republiky způsoboval dilemata nebo utrpení při rozhodování,“ odpověděl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz, proč Zeman nepozval politiky na ceremoniál.

Průzkumu společnosti Median, který probíhal od 31. října do 1. listopadu 2022, se účastnilo 1056 respondentů ve věku 18 a více let. Náhodná statistická odchylka činí 1,5 procent u postojů, které zastává pět procent respondentů, a až 3,5 procent u postojů, které zastává 50 procent respondentů.