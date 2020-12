ŽIVĚ: Nejprve zdravotníci, pak integrovaný systém a nakonec já s ostatními, říká Miloš Zeman o očkování

Prezident Miloš Zeman se nechá očkovat proti koronaviru. Uvedl také, že je pro další prodloužení nouzového stavu a byl by i pro zpřísnění protikoronavirových opatření. „Byl bych pro drastická zpřísnění. Vím, že je to nepopulární, ale je to potřeba,” řekl v pořadu Partie televize Prima. Praha 11:10 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít český prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na TV Prima prezident Zeman ocenil práci vlády Andreje Babiše. „Chtěl bych vládě poděkovat za práci vlády. A samozřejmě bych chtěl poděkovat všem zdravotníkům, hasičům a tak dál a nechci naopak poděkovat těm, kdo stojí opodál a jen poštěkávají a kritizují. Mluvím o opozici a o médiích, zejména Bakalových, a také o haterech na sociálních sítích,“ řekl v Partii prezident.

Zároveň přiznal, že má k práci vlády výhrady. „Mám desítky výhrad vůči chaotičnosti a zmatečnosti. Něco jiného je ale kritika, kdy přijdete s pozitivní alternativou,“ řekl.

Dále Zeman zopakoval, že by se Česko mělo v reakci na pandemii více uzavřít. „Jsem pro drastická zpřísnění. Vím, že je to nepopulární, ale je to užitečné,“ myslí si prezident.

‚Očkovat se nechám‘

Zeman na TV Prima potvrdil, že se nechá naočkovat pro covidu. „Počkám si, až přejde první vlna, kde jsou zdravotníci, druhá vlna, to je integrovaný systém, a pak teprve půjdu já s ostatními lidmi,“ řekla prezident Zeman. Dodal, že by rád dostal jednosložkovou vakcínu.

Prezident odmítl, že by se nechal očkovat veřejně, má prý strach z jehel. „Není důležité, abych si obnažoval rameno a nechal se píchat před zrakem televizních kamer. Šklebil bych se, protože jehly nemám rád,“ uvedl.

„Problém je s očkovacími centry a myslím, že ta dosud nejsou připravena a to je chyba. Vláda říká, že udělá všechno proto, aby se to změnilo,“ dodal Zeman.

Milost i jmenování profesorů

V minulých dnech prezident Zeman mimo jinépodepsal jmenovací dekrety 78 profesorů. Mezi jmenovanými jsou například biochemik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka nebo dramaturg a rektor Akademie múzických umění v Praze Jan Hančil.

Udělil také milost muži odsouzenému za těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví. Informovala o tom Kancelář prezidenta republiky v tiskové zprávě. Omilostněný muž zachránil život tonoucí ženě, Zeman se ke kroku rozhodl z humanitárních důvodů.

Na začátku prosince se Miloš Zeman setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Na tiskové konferenci pak vyjádřil podporu Polsku a Maďarsku ve sporu s Evropskou komisí o unijní rozpočet. Visegrádská čtyřka by v tomto měla být podle prezidenta jednotná.

Zeman také zopakoval, že Evropskou komisi považuje za úřednický orgán, nikoli za evropskou vládu, kterou je podle něj Evropská rada. „Vítám informaci pana prezidenta Dudy, podle níž na půdě Evropské rady a pod německým předsednictvím může dojít ke kompromisu, který by uspokojil zájmy jak polské, tak maďarské strany,“ řekl na tiskové konferenci.