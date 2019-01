Prezident Si Ťin-pching musí Zemanem pohrdat, Česko je ale pro Čínu užitečné, myslí si sinoložka

Miloš Zeman na Číně postavil politickou kariéru, jeho sázka je nyní v ohrožení, vysvětluje sinoložka a redaktorka serveru Sinopsis Anna Zádrapová pozici české hlavy státu v kauze kolem společnosti Huawei. Zemanova podpora firmy podle ní začíná být „velice originální“ a ve vztazích s našimi spojenci může způsobit problémy. Česko je podle Zádrapové vůči Číně nejvstřícnější zemí Evropy a pro Čínu je důležité jako vstupní brána do Evropské unie. Praha 6:00 20. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching | Zdroj: Pražský hrad

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek opět mluvil o odvetě Číny kvůli varování před výrobky Huawei. Hrozí podle vás něco takového?

Na tom je především zajímavé, že Miloš Zeman se staví do pozice, ve které byl spíš zvyklý být čínský velvyslanec. Z pozice prezidenta České republiky vyhrožuje České republice za to, co dělají její bezpečnostní instituce, služby státu, jemuž má sloužit právě Zeman. To mi přijde nejvíc alarmující. Ale k vaší otázce, víme, že Čína je schopna velkého diplomatického tlaku, pokud jde o její zájmy. Myslím si, že něco takového na nás může zkoušet.

Děje se to už?

Pokud vím, tak ne. Miloš Zeman vykládal v médiích, že v souvislosti s kauzou Huawei byly zrušeny vzájemné schůzky. Ale ambasáda i ministerstvo zahraničí tato tvrzení dementovaly. Konkrétní kroky zatím nejsou.

Proč český prezident jedná tak, jak jste před chvílí popsala?

Lze to shrnout jednoduše: Miloš Zeman na vztazích s Čínou postavil svoji politickou kariéru posledních let a teď je jeho sázka v ohrožení.

Originální pozice

Pere se ještě nějaký další evropský politik za Čínu a Huawei tak jako Zeman?

Obecně snad podobnou vášeň pro Čínu má maďarský premiér Viktor Orbán, jinak spíše v Evropě roste skepse. Jako houby po dešti se množí varování před Huawei a dalšími technologickými firmami a proti čínským investicím ve strategických odvětvích, dokonce i v Německu. Miloš Zeman tak v tomto začíná mít velice originální pozici.

Není Zemanovo jednání pro Čínu a Huawei spíše kontraproduktivní, neupírá se na ně kvůli němu zbytečně negativní pozornost?

To je spíš otázka mířící také na Zemanovu popularitu, jeho voliči jsou nakloněni tomu spíše této jeho hře věřit, ale obecně si myslím, že opravdu svým působením na Čínu strhává negativní pozornost a může jim škodit.

Kancelář Pražského hradu má s Huawei smlouvu na propagaci, víte o podobném případu?

Ne, o tom mi není nic známo. Myslím, že v tomto jsme, opět zásluhou Pražského hradu, v Evropské unii poměrně originální.

Poškozuje nás Zemanův postoj k Číně v očích evropských partnerů?

Pokud vím, tak v Evropské unii náš postoj dělal potíže už při přijímání společných komuniké k situaci v Jihočínském moři, k lidským právům a podobně také už naše členství v uskupení 16+1 (volné uskupení zemí střední a východní Evropy a Číny, pozn. red.). Pozice Miloše Zemana nás v očích Evropské unie může poškodit jednoznačně. Pokud půjde proti bezpečnostním složkám, které se shodnou napříč unií, bude to problém.

Zklidnění? Spíše sci-fi

Zeman oznámil, že při další návštěvě Číny se pokusí situaci zklidnit. Co si pod tím představujete?

To je pro mě představa z oblasti sci-fi. Pokud se totiž prezident Zeman v poslední době k něčemu vyjádřil nebo se pokusil o nějakou akci, přišel pravý opak zklidnění, vždy následovala nějaká bouře, mediální a politická. Neumím si představit, že by mohl při návštěvě Číny a před ní něco zklidnit.

Prezident také oznámil, že se sejde s ředitelem Huawei, je standardní, aby hlava státu takto postupovala?

Zopakuji, co už jsem říkala. Pokud bezpečnostní složky vydají takto závažné varování, na kterém se navíc shodnou se spojeneckými státy a jejich bezpečnostními složkami, je na místě, aby se v tomto spojeneckém prostředí lidé scházeli a situaci řešili doma, v rodině. Na druhou stranu Zemanova kancelář má s Huawei exkluzivní smlouvu, takže si myslím, že oblastní ředitel firmy může být v kanceláři prezidenta republiky častěji než doma. V tomto smyslu může být to, že se scházejí, standardní.

Nemá ale prezident pravdu v tom, že současné dění kolem Huawei je spíše konkurenčním bojem ze strany USA, ve kterém se čeští úředníci jen nevyznají, jak navíc dodává šéf KSČM Vojtěch Filip?

Obchodní válka USA s Čínou je určitým aspektem, který mohl katalyzovat kroky z poslední doby. Na druhou stranu i americké tajné služby před Huawei a dalšími čínskými technologickými firmami ve strategických oblastech varovaly dlouhá léta předtím. Rozbuškou tak nebyl současný prezident USA Donald Trump, důvody jsou hlubší a dlouhodobější.

Důkazy jsou

Existují jasné důkazy o tom, že výrobky Huawei jsou pro státy bezpečnostním rizikem, nebo se bavíme pouze v rovině domněnek?

Budování technologických sítí je bezpečnostním rizikem v každém případě, ať to dělá kdokoliv. Huawei má ve světě spoustu zatčených pracovníků pro špionáž, tam už důkazy prošly soudy. Jako příklad bych uvedla dosud nejznámější provalenou špionáž Huawei v sídle Africké unie v Addis Abebě, které tam postavili. Po pěti letech se zjistilo, že každou noc tamní servery odesílají svůj obsah do Číny. To by pro určitou ostražitost mohlo stačit.

Huawei je nicméně technologický gigant, bez jehož výrobků se dnes příliš nejde obejít, jak k nim tedy podle vás přistupovat?

Tohle je hodně specifická otázka pro lidi zabývajícími se technologiemi. Na druhou stranu Huawei není ani v budoucnu nebude jedinou firmou schopnou vybudovat například sítě páté generace, o nichž se v této souvislosti hovoří nejčastěji. Já si myslím, že je z čeho vybírat. Jak víme, nebezpečí nespočívá v jednotlivých přístrojích, že si lidé pořizují snímky fotoaparátem telefonu Huawei. Tím by se neměla zabývat vláda. Jde o to nepustit si bezpečnostně rizikovou firmu napojenou na čínskou komunistickou státostranu do strategických odvětví. Podle technologických expertů je to a priori riziková oblast a partnery je třeba vybírat velice pečlivě. Když máme na výběr mezi Čínou a spojeneckým státem, výběr by neměl být tak těžký.

Podle Zemana bude mít dění dopady na české firmy podnikající v Číně. Zaznamenala jste, že se něco takového děje?

Pokud se bavíme o PPF a Home Credit a Škodovce, které Zeman jmenoval, tak PPF svůj byznys model na politickém lobbingu založilo. Nyní jen sklízí, co zaseli, s tímto politickým rizikem měli počítat od začátku. Škodovka je jiný případ, spojení se Zemanem vůbec nepotřebuje, v Číně byla dávno před ním, cestu jí razí Volkswagen.

Musí spolupracovat

Pozornost se stáčí jenom k Huawei a ZTE, nejsou ale obdobně rizikové i další čínské firmy?

Jiné firmy nejsou pod takovým drobnohledem, na druhou stranu víme, že v Číně existuje zákon, který firmám přímo ukládá povinnost spolupracovat při poskytování údajů na požádání s čínskými tajnými a zpravodajskými službami. Takže žádná firma v Číně není imunní vůči požadavkům komunistické strany a tím je každá technologická firma z Číny riziková.

Jak vůbec Čína naši zemi vnímá, zlepšuje náš prezident svým chováním vzájemné vztahy, jsme pro ni rovnoprávným partnerem?

Pro Čínu jsme důležití coby členský stát Evropské unie, regionu, o který mají zájem. Možná budu trochu osobní, ale když si představím, jak se dívá na prezidenta Zemana generální tajemník Si Ťin-pching, myslím, že jím musí osobně trošku pohrdat. Když někdo skáče, jak někdo píská, tak pískající si skokana moc vážit nemůže. Skoro bych se vsadila, že to tak bude. Zeman je pro Si Ťin-pchinga určitě užitečný nebo ještě donedávna byl.

Je v Evropě v současnosti ještě vstřícnější země než Česko?

Já myslím, že jsme na prvním místě, ale zdá se mi, že se to začíná obracet. Ministr zahraničí Tomáš Petříček nám dal určitou naději. Myslím, že už to bude lepší ve smyslu prosazování vlastních životních zájmů. Jsem přesvědčena, že naším zájmem je být slyšet v Evropské unii a tomu politické spojenectví s Čínou a Ruskem nenapomáhá.